Панама позбавить свого прапора "тіньовий флот" Росії

Судовий реєстр Панами оновив свою політику, щоб оптимізувати експлуатаційні характеристики флоту, мінімізувати ризик затримань та запобігти заходу суден із "тіньового флоту".

Про це йдеться в повідомленні Морської адміністрації Панами (Panama Maritime Authority, PMA), передає російський Інтерфакс.

Так, із 1 серпня реєстрація нафтових танкерів і балкерів старше 15 років більше не проводиться.

Як пояснили в PMA, цей захід було вжито у відповідь на аналіз даних, отриманих під час перевірок та затримань суден під національним прапором.

Основною увагою у дослідженні була оцінка ризиків, пов'язаних із санкціями та експлуатацією судів. Так, Головне управління торгового флоту встановило, що 71% затримань суден у період з 2023 року до першої половини 2025 року припадав на балкери, судна для перевезення генеральних вантажів та нафтові танкери віком від 15 років.

Окрім того, додаткові перевірки проводитимуться кожні три місяці спеціалізованою організацією, яка видає встановлені законом сертифікати.

Панама є другим за величиною у світі реєстром прапорів для судноплавства.

У червні повідомлялося, що Морське управління Панами з 2019 року виключило з реєстру понад 650 суден у рамках виконання санкцій США та забезпечення суворіших правил для суден під своїм прапором.

У березні цього року стало відомо, що Панама збирається скасувати реєстрацію 128 кораблів, які плавають під її прапором, після того, як вони потрапили під санкції США, їхніх союзників та ООН.

На початку липня стало відомо, що кількість танкерів "тіньового" флоту Росії зросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022 року до приблизно 300-600 на початку 2025 року, залежно від методу підрахунку.

До того уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних із тіньовим флотом Росії, і це перший випадок, коли Австралія запроваджує санкції проти російського тіньового флоту.

Нагадаємо, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Наприкінці травня стало відомо, що Росія почала використовувати військовий супровід своїх танкерів "тіньового" флоту у Фінській затоці.