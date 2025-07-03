Росія за три роки втричі збільшила свій "тіньовий" флот танкерів, – дослідження

Кількість танкерів "тіньового" флоту Росії зросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022 року до приблизно 300-600 на початку 2025 року, залежно від методу підрахунку.

Про це свідчить звіт компанії Dryad Global, передає Safety4Sea.

Як зазначається, приблизно 40% цих танкерів надійшли від продавців із Європейського Союзу, власників суден, що перебувають на межі або поза межами середнього терміну експлуатації.

Проте через постійну зміну прапора, зміну назв та заміну фіктивних компаній багато танкерів тіньового флоту подають свіжі документи, приховуючи рік побудови та історію технічного обслуговування.

Типовий російський танкер тіньового флоту має вік 20-25 років, що значно вище середнього світового показника для танкерів для перевезення сирої нафти, який становить 13 років.

Аналітики Dryad Global зауважують, що якщо контрагент не проведе глибокий пошук по історії судна (зіставлення з кожним попереднім номером ІМО), то судно може виглядати справним, хоча насправді його сталі – понад 20 років, а класифікація могла втратити чинність.

Dryad Global підкреслює, як танкери, що працюють у тіньовому флоті, покладаються на послідовний набір методів ухилення, щоб уникнути перевірки та обійти санкції.

Перша тактика – маніпуляції AIS. Екіпажі можуть змінити самостійно повідомлений тип судна з "нафтовий танкер" на менш регульовану категорію або повністю відключити транспондер. У деяких випадках судна передають хибні статичні позиції, показуючи, що вони стоять на якорі, фактично прямуючи до пункту перевантаження в морі.

Часті зміни назви та прапора судна також є поширеними. Танкер може перейти з російського на ліберійський реєстр протягом кількох днів, часто перефарбовуючи ідентифікатори під час перебування в порту.

Окрім того, структури власності є гнучкими. Одне судно може передаватися між кількома підставними компаніями протягом року, часто зареєстрованими в таких юрисдикціях, як Сейшельські острови, Шарджа або Маршаллові острови. Таким чином це приховує особу бенефіціарного власника за шарами номінальних директорів.

Приховування вантажу є останнім кроком. Під час офшорних перевезень російська, іранська та венесуельська нафта часто змішуються у змішані вантажі, позначені як звичайний мазут. Це ускладнює відстеження походження та перешкоджає забезпеченню дотримання санкцій та цінових обмежень.

Як повідомлялося, в середині червня європейські країни, що мають вихід до моря, домовилися вжити подальших заходів, аби протидіяти "тіньовому" флоту Росії.

Перед тим стало відомо, що уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних із тіньовим флотом Росії, і це перший випадок, коли Австралія запроваджує санкції проти російського тіньового флоту.

Нагадаємо, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Наприкінці травня стало відомо, що Росія почала використовувати військовий супровід своїх танкерів "тіньового" флоту у Фінській затоці.