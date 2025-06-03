Панама через санкції виключила з реєстру понад 650 суден. Вони могли використовуватися для "тіньового" флоту

Морське управління Панами з 2019 року виключило з реєстру понад 650 суден у рамках виконання санкцій США та забезпечення суворіших правил для суден під своїм прапором.

Про це йдеться в повідомленні панамського відомства, передає Reuters.

Як зазначається, з минулого року з цього реєстру, одного з найбільших у світі, де налічується понад 8500 суден, було виведено загалом 214 кораблів.

Судна не можуть ходити під прапором Панами після вилучення з її реєстру.

Панама відповіла на критику неурядової організації "Об'єднані сили проти ядерного Ірану" (UANI), яка минулого тижня заявила, що Панама не вжила достатніх заходів проти порушників санкцій, і вимагала "негайно припинити сприяння незаконній торгівлі нафтою Ірану", а також зняти свій прапор із усіх танкерів, що перевозять іранську нафту.

За даними UANI, майже кожне п'яте судно, підозрюване в перевезенні іранської нафти, плаває під прапором Панами.

У 2019 році Панама підписала угоду з іншими країнами прапора, включно з Ліберією та Маршалловими Островами, про обмін інформацією про судна, реєстрація яких була скасована або відхилена через потенційні порушення санкцій. Вона також почала вживати заходів проти суден, які навмисно вимикають свої транспондери, щоб уникнути відстеження.

У травні влада країни заявила, що посилить контроль за суднами під прапором Панами у зв'язку зі зростанням використання танкерів "тіньового" флоту для обходу санкцій або ухилення від екологічних вимог.

У Панамі діє так званий відкритий реєстр. Це означає, що будь-яка юридична чи фізична особа – незалежно від її громадянства – може зареєструвати під панамським прапором необмежену кількість суден.

За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку, у 2023 році під панамським прапором ходило близько 16% світового торгового флоту.

У березні цього року стало відомо, що Панама збирається скасувати реєстрацію 128 кораблів, які плавають під її прапором, після того, як вони потрапили під санкції США, їхніх союзників та ООН.

Нагадаємо, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Перед тим повідомлялося, що частина російського нафтового флоту змушена змінити прапор, під яким вони плавають, через тиск санкцій США та Великої Британії.