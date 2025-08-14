УКР
Новини
1 010 19

Настав час подивитися, якою буде позиція РФ під час зустрічі на Алясці, - Мелоні

Мелоні прокоментувала зустріч із Трампом та саміт на Алясці

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні після спілкування з лідерами Європи та президентом США Дональдом Трампом заявила про задоволення єдністю цілей та здатністю до діалогу, які демонструє Захід.

Відповідну заяву оприлюднив уряд країни, інформує Цензор.НЕТ.

Вона висловила вдячність за зусилля Трампа, наголосивши на важливості продовження співпраці зі США для припинення війни та досягнення миру, який гарантуватиме суверенітет і безпеку України.

Мелоні також привітала участь віцепрезидента Венса у засіданні "Коаліції охочих".

Читайте також: Ціни на нафту зросли через невизначеність напередодні зустрічі Трампа та Путіна, – Reuters

Прем'єрка наголосила, що справедливий і тривалий мир не може існувати без припинення вогню, постійної підтримки України, збереження колективного тиску на Росію, зокрема через санкції, а також міцних і надійних гарантій безпеки, закріплених в євроатлантичному контексті.

"Мелоні висловила велике задоволення єдністю намірів і здатністю до діалогу, які Захід демонструє перед обличчям фундаментального виклику для безпеки та захисту міжнародного права. Зараз настав час подивитися, якою на Алясці буде позиція Росії, яка досі не мала наміру робити жодних значних кроків уперед", - йдеться в заяві.

Читайте: Трамп створив умови для справедливого припинення війни в Україні, - Грем

Автор: 

Італія (1609) США (24043) Трамп Дональд (6788) Мелоні Джорджа (168)
Топ коментарі
+8
ага, до этого все было так неоднозначно а вот теперь уже точно будет понятно
14.08.2025 11:43 Відповісти
+5
пуйло як завжди пошле всіх нафуй і ніхто нічого йому не зробить
14.08.2025 11:36 Відповісти
+1
14.08.2025 11:47 Відповісти
Це точно, головне що трампонутий ще і Аляску віддати зможе, наслухавшись ціх казок. Хоча і сам любить казки розповідати
14.08.2025 11:47 Відповісти
Тупа, яка ще може бути у ху...ла, сцяря ху...лостану, а скоріше у його клону. А трампонутий буде робити вигляд що розмовляє з ху...лом, йому не вперше
14.08.2025 11:44 Відповісти
3/4 перемовин х-ло буде розповідати казки про печенегів і половців. Кремлівський дегенерат і раніше не був дуже розумним а зараз під час маразму і діменції взагалі несе лише пургу і бредятину.
14.08.2025 11:44 Відповісти
14.08.2025 11:47 Відповісти
Наш члєном на роялі
А Мєлоні на пілоні
14.08.2025 11:49 Відповісти
"настав час" - це вже який раз він настав ? папуга ?
14.08.2025 11:50 Відповісти
Та яка позиція, поки позмція ***** не буде раком, то нічого не зміниться. А всі разом могли б це зробити, так газ жеж, бабло
14.08.2025 11:50 Відповісти
путлер вас всех нагнул дурачков пугливых и рыжего нагнет завтра
14.08.2025 11:59 Відповісти
позиція росії всім відома - кемську волость давай, вона буде як і була, цікавіше позиція сша, вони також будуть смоктати, чи рішучє повернуться задом і знімуть штани
14.08.2025 12:05 Відповісти
офтоп: УСІ Три Фінали проти росіян - в «СУХУ»! https://www.youtube.com/hashtag/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE/shorts #самбо https://www.youtube.com/hashtag/ukraine/shorts #ukraine - https://www.youtube.com/shorts/5DZ9vD1IGfo
14.08.2025 12:10 Відповісти
А до цього було незрозуміло, лицемірко італійська?
14.08.2025 12:18 Відповісти
Так ще ж немає на шо дивитись. От завтра і подивимось...
14.08.2025 12:20 Відповісти
Позиція у ********** лише одна - імперсько-загарбницька. Тому ці перемовини не мають взагалі ніякого сенсу. ***** ще не хоче звільнити всі окуповані території і почати виплату репарацій. Тому є лише одна модель дій - афганська. Масове знищення окупантів і санкційний тиск. Світ має доробити те що не дороблене в 1991 і так щоб ніколи у кацапів не виникало мрій про реванш і імперські загарбання.
14.08.2025 12:21 Відповісти
Скоріш за все слід чекаьи масованого ракетного удару...і пустопорожніх заяв
14.08.2025 12:22 Відповісти
Може Трампа? З ****** давно все ясно. Тупиш Мелоні.
14.08.2025 12:43 Відповісти
 
 