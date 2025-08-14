Настав час подивитися, якою буде позиція РФ під час зустрічі на Алясці, - Мелоні

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні після спілкування з лідерами Європи та президентом США Дональдом Трампом заявила про задоволення єдністю цілей та здатністю до діалогу, які демонструє Захід.

Відповідну заяву оприлюднив уряд країни, інформує Цензор.НЕТ.

Вона висловила вдячність за зусилля Трампа, наголосивши на важливості продовження співпраці зі США для припинення війни та досягнення миру, який гарантуватиме суверенітет і безпеку України.

Мелоні також привітала участь віцепрезидента Венса у засіданні "Коаліції охочих".

Прем'єрка наголосила, що справедливий і тривалий мир не може існувати без припинення вогню, постійної підтримки України, збереження колективного тиску на Росію, зокрема через санкції, а також міцних і надійних гарантій безпеки, закріплених в євроатлантичному контексті.

"Мелоні висловила велике задоволення єдністю намірів і здатністю до діалогу, які Захід демонструє перед обличчям фундаментального виклику для безпеки та захисту міжнародного права. Зараз настав час подивитися, якою на Алясці буде позиція Росії, яка досі не мала наміру робити жодних значних кроків уперед", - йдеться в заяві.

