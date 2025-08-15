На Аляске проходит проукраинский митинг накануне встречи Трампа и Путина. ВИДЕО+ФОТО
Большой митинг в поддержку Украины проходит в городе Анкоридж, штат Аляска.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Х сообщил бывший корреспондент "Голоса Америки" Остап Яриш.
В частности, он обнародовал видео активности митингующих.
"Украина и Аляска - никогда больше России", - скандируют участники акции.
Участники митинга также развернули большой желто-голубой флаг.
По данным BBC, на митинг вышли несколько сотен человек.
Председатель общественной организации Stand UP Alaska Эрин Джексон-Хилл за три дня до саммита сказала агентству Укринформ, что она с соратниками проведет митинг под лозунгом "Аляска поддерживает Украину" в центре Анкориджа 14 августа, а на следующий день, во время саммита, там же пройдет митинг другой организации.
"Мы против того, чтобы авторитарных диктаторов приглашали в наш штат, особенно если это делает не наш губернатор и не наши представители в Конгрессе. Он [Путин] - военный преступник, и ему нет места на американской земле", - заявила Джексон-Хилл.
