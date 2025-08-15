РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9960 посетителей онлайн
Новости Фото Встреча Трампа и Путина на Аляске
3 732 12

На Аляске проходит проукраинский митинг накануне встречи Трампа и Путина. ВИДЕО+ФОТО

Большой митинг в поддержку Украины проходит в городе Анкоридж, штат Аляска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Х сообщил бывший корреспондент "Голоса Америки" Остап Яриш.

В частности, он обнародовал видео активности митингующих.

"Украина и Аляска - никогда больше России", - скандируют участники акции.

Участники митинга также развернули большой желто-голубой флаг.

По данным BBC, на митинг вышли несколько сотен человек.

Председатель общественной организации Stand UP Alaska Эрин Джексон-Хилл за три дня до саммита сказала агентству Укринформ, что она с соратниками проведет митинг под лозунгом "Аляска поддерживает Украину" в центре Анкориджа 14 августа, а на следующий день, во время саммита, там же пройдет митинг другой организации.

"Мы против того, чтобы авторитарных диктаторов приглашали в наш штат, особенно если это делает не наш губернатор и не наши представители в Конгрессе. Он [Путин] - военный преступник, и ему нет места на американской земле", - заявила Джексон-Хилл.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц ожидает начала прямых переговоров Путина с Украиной после встречи в Аляске

Митинг на Аляске
Митинг на Аляске
Митинг на Аляске
Митинг на Аляске
Митинг на Аляске
Митинг на Аляске
Митинг на Аляске
Митинг на Аляске

Автор: 

митинг (2561) Аляска (24)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Щира подяка американцям і українцям, які взяли участь в цьому мітингу-протесті. Чекаю, коли до нього примажуться бездарі із міністерства закордонних справ і брехливо-мародерного, антиукраїнського офісу президента України.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:08 Ответить
+13
гоніть двох педофілів
показать весь комментарий
15.08.2025 08:15 Ответить
+4
Слава мужньому народу Аляски!! Слава Алясці!!
показать весь комментарий
15.08.2025 08:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щира подяка американцям і українцям, які взяли участь в цьому мітингу-протесті. Чекаю, коли до нього примажуться бездарі із міністерства закордонних справ і брехливо-мародерного, антиукраїнського офісу президента України.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:08 Ответить
гоніть двох педофілів
показать весь комментарий
15.08.2025 08:15 Ответить
Який проукраїнський..український..там наших фахівців дуже багато..не жопомиїв, а саме кваліфікованих фахівців..зварювальники, геологи, робітники лісової промисловості..
показать весь комментарий
15.08.2025 08:24 Ответить
Слава мужньому народу Аляски!! Слава Алясці!!
показать весь комментарий
15.08.2025 08:39 Ответить
В наші не можуть вийти ніде - ні в Європі, ні поза Європою, сидять, гріються
показать весь комментарий
15.08.2025 08:56 Ответить
В честь чего выйти? путин в Европу едет? Вы прочли из-за чего митинг?
показать весь комментарий
15.08.2025 09:29 Ответить
На щастя, не всі люди такі божевільні, як росіяни. Можливо, наша планета має шанс завдяки хоробрим українцям, які борються зі злом у світі, та американцям, які не підтримуватимуть російську агресію.
показать весь комментарий
15.08.2025 09:00 Ответить
як для штату з населенням в дві троєщини, розкидані по території як три України, супер великий мітинг
показать весь комментарий
15.08.2025 09:05 Ответить
Сбрасываться нужно не на дроны, нужно купить снайпера. Снайпер в Штатах - национальная традиция!
показать весь комментарий
15.08.2025 09:14 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
показать весь комментарий
15.08.2025 09:20 Ответить
алеути брати українцям!
показать весь комментарий
15.08.2025 09:31 Ответить
 
 