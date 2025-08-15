На Аляске проходит проукраинский митинг накануне встречи Трампа и Путина. ВИДЕО+ФОТО

Большой митинг в поддержку Украины проходит в городе Анкоридж, штат Аляска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Х сообщил бывший корреспондент "Голоса Америки" Остап Яриш.

В частности, он обнародовал видео активности митингующих.

"Украина и Аляска - никогда больше России", - скандируют участники акции.

Участники митинга также развернули большой желто-голубой флаг.

По данным BBC, на митинг вышли несколько сотен человек.

Председатель общественной организации Stand UP Alaska Эрин Джексон-Хилл за три дня до саммита сказала агентству Укринформ, что она с соратниками проведет митинг под лозунгом "Аляска поддерживает Украину" в центре Анкориджа 14 августа, а на следующий день, во время саммита, там же пройдет митинг другой организации.

"Мы против того, чтобы авторитарных диктаторов приглашали в наш штат, особенно если это делает не наш губернатор и не наши представители в Конгрессе. Он [Путин] - военный преступник, и ему нет места на американской земле", - заявила Джексон-Хилл.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц ожидает начала прямых переговоров Путина с Украиной после встречи в Аляске















