РУС
Встреча Трампа и Путина на Аляске
7 337 30

На Аляске проходит проукраинский митинг накануне встречи Трампа и Путина. ВИДЕО+ФОТО

Большой митинг в поддержку Украины проходит в городе Анкоридж, штат Аляска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Х сообщил бывший корреспондент "Голоса Америки" Остап Яриш.

В частности, он обнародовал видео активности митингующих.

"Украина и Аляска - никогда больше России", - скандируют участники акции.

Участники митинга также развернули большой желто-голубой флаг.

По данным BBC, на митинг вышли несколько сотен человек.

Председатель общественной организации Stand UP Alaska Эрин Джексон-Хилл за три дня до саммита сказала агентству Укринформ, что она с соратниками проведет митинг под лозунгом "Аляска поддерживает Украину" в центре Анкориджа 14 августа, а на следующий день, во время саммита, там же пройдет митинг другой организации.

"Мы против того, чтобы авторитарных диктаторов приглашали в наш штат, особенно если это делает не наш губернатор и не наши представители в Конгрессе. Он [Путин] - военный преступник, и ему нет места на американской земле", - заявила Джексон-Хилл.

Митинг на Аляске
Автор: 

митинг (2561) Аляска (24)
+38
Щира подяка американцям і українцям, які взяли участь в цьому мітингу-протесті. Чекаю, коли до нього примажуться бездарі із міністерства закордонних справ і брехливо-мародерного, антиукраїнського офісу президента України.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:08 Ответить
гоніть двох педофілів
показать весь комментарий
15.08.2025 08:15 Ответить
Який проукраїнський..український..там наших фахівців дуже багато..не жопомиїв, а саме кваліфікованих фахівців..зварювальники, геологи, робітники лісової промисловості..
показать весь комментарий
15.08.2025 08:24 Ответить
долбойоб,жопоми купили модний приціл пару днів тому,щоб ти тут жив
показать весь комментарий
15.08.2025 09:51 Ответить
Догляд за старими - складна і нервова робота. Коли зляжеш, недайбох, взнаєш.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:19 Ответить
Слава мужньому народу Аляски!! Слава Алясці!!
показать весь комментарий
15.08.2025 08:39 Ответить
Якщо на Аляску завтра прибуде Нетаніяху, вони ж вийдуть з гаслом "Зупинити геноцид у Газі!" І що ти тодi скажеш, Григорію?
показать весь комментарий
15.08.2025 10:56 Ответить
не нагнітайте, будь ласка
показать весь комментарий
15.08.2025 11:21 Ответить
В наші не можуть вийти ніде - ні в Європі, ні поза Європою, сидять, гріються
показать весь комментарий
15.08.2025 08:56 Ответить
В честь чего выйти? путин в Европу едет? Вы прочли из-за чего митинг?
показать весь комментарий
15.08.2025 09:29 Ответить
Ви погано обізнані.
показать весь комментарий
15.08.2025 10:49 Ответить
На щастя, не всі люди такі божевільні, як росіяни. Можливо, наша планета має шанс завдяки хоробрим українцям, які борються зі злом у світі, та американцям, які не підтримуватимуть російську агресію.
показать весь комментарий
15.08.2025 09:00 Ответить
як для штату з населенням в дві троєщини, розкидані по території як три України, супер великий мітинг
показать весь комментарий
15.08.2025 09:05 Ответить
путин- *****.
Кацап - нашваберний раб-дегенерат.
РФ - ублюдачная страна.
Кацап&*****&РФ - ПНХ!
показать весь комментарий
15.08.2025 10:48 Ответить
Сбрасываться нужно не на дроны, нужно купить снайпера. Снайпер в Штатах - национальная традиция!
показать весь комментарий
15.08.2025 09:14 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.08.2025 10:09 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
показать весь комментарий
15.08.2025 09:20 Ответить
алеути брати українцям!
показать весь комментарий
15.08.2025 09:31 Ответить
А народ Буркіна-Фасо знаешь які брати? Вони пока не заспівають гимн України їсти не можуть.
показать весь комментарий
15.08.2025 09:59 Ответить
бурки нафасо! шашки наголо!
показать весь комментарий
15.08.2025 10:08 Ответить
Іронізуєте ...
У нас навчаються спудеї з тих країв.
Вдягають вишиванки частіше від наших аборигенів !
показать весь комментарий
15.08.2025 11:23 Ответить
Вони мають бути і проти приїзду зеленського, раз проти диктатури.
показать весь комментарий
15.08.2025 09:54 Ответить
і шо ж тобі зеленський "надиктував"?? Замість окопу на форумі сидіти?
показать весь комментарий
15.08.2025 10:13 Ответить
Ось це АМЕРИКА!! А не якесь руде гівно чи підфарбоване "віце" ! Дякуємо друзям за підтримку, і за допомогу, яку звичайні, але справжні Американці надають Україні!
показать весь комментарий
15.08.2025 10:12 Ответить
цікаво, на кацапщині покажуть в новинах цей мітинг?)) Питання риторичне, звісно.
показать весь комментарий
15.08.2025 10:18 Ответить
Вцих людях кипить частина укріїнської крові, вони не можуть жити рабами!!!!!
показать весь комментарий
15.08.2025 10:35 Ответить
По маршруту х7йла треба такий мітинг, його та його рабів же вивертає від прапору України. Щоб воно бачило кого підтримують люди у США!
показать весь комментарий
15.08.2025 10:59 Ответить
На Алясці багато живе кацапів - і ось цей протест виглядає дуже сильно - небайдужі до долі України - респект вам, люди Америки.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:03 Ответить
Ого ! Де вони там стільки наших прапорів набрали ? Яка самоорганізація !!
Браво і дякуємо за підтримку !
У кого є там родаки і знайомі - дякуйте !
показать весь комментарий
15.08.2025 11:24 Ответить
 
 