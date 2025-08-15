РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9960 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
585 6

Мерц ожидает начала прямых переговоров Путина с Украиной после встречи на Аляске

Мерц о возмещении ущерба Россией

Европейские партнеры хотят, чтобы после встречи с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин сел за стол переговоров с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Через три с половиной года после нападения на Украину, которое нарушило международное право, Россия имеет возможность договориться о прекращении огня и прекратить боевые действия. Мы ожидаем, что Путин серьезно отнесется к предложению президента Трампа о переговорах и начнет переговоры с Украиной без условий после встречи на Аляске", - заявил он.

Канцлер отметил, что в последние дни Германия вместе с Украиной и ее европейскими союзниками показала путь к миру, который защищает фундаментальные интересы безопасности Европы и Украины. Целью, по его словам, должен быть саммит, в котором также примет участие Владимир Зеленский.

"На саммите должна быть достигнута договоренность о прекращении огня. Украине нужны сильные гарантии безопасности. Территориальные вопросы могут быть решены только с согласия украинцев. Мы четко и сплоченно передали эти сообщения президенту Трампу по дороге в Анкоридж. Я поддерживаю с ним связь по этому вопросу", - сказал глава германского правительства.

Он отметил, что Трамп теперь может сделать значительный шаг к миру, поэтому заслуживает благодарности за эту инициативу и тесную координацию последних дней. Во время прошлой встречи европейские партнеры заверили американского лидера, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину, и Трамп может на это положиться, заявил Мерц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все экзистенциальные вопросы относительно ее будущего, относительно окончания войны, должна решать Украина, - Матернова о встрече Трампа и Путина

Автор: 

путин владимир (31904) Трамп Дональд (6272) Фридрих Мерц (205)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мерц, поїдь на Аляску, загляни і ти в дупло.
показать весь комментарий
15.08.2025 07:06 Ответить
Мерц щось зʼїв. Це заморозка війни для подальшого знищення країни.
показать весь комментарий
15.08.2025 07:15 Ответить
З терористами не домовляються, їх ліквідовують.
показать весь комментарий
15.08.2025 07:27 Ответить
Мерц, що з тобою?
показать весь комментарий
15.08.2025 08:29 Ответить
 
 