Мерц ожидает начала прямых переговоров Путина с Украиной после встречи на Аляске

Европейские партнеры хотят, чтобы после встречи с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин сел за стол переговоров с Украиной.

"Через три с половиной года после нападения на Украину, которое нарушило международное право, Россия имеет возможность договориться о прекращении огня и прекратить боевые действия. Мы ожидаем, что Путин серьезно отнесется к предложению президента Трампа о переговорах и начнет переговоры с Украиной без условий после встречи на Аляске", - заявил он.

Канцлер отметил, что в последние дни Германия вместе с Украиной и ее европейскими союзниками показала путь к миру, который защищает фундаментальные интересы безопасности Европы и Украины. Целью, по его словам, должен быть саммит, в котором также примет участие Владимир Зеленский.

"На саммите должна быть достигнута договоренность о прекращении огня. Украине нужны сильные гарантии безопасности. Территориальные вопросы могут быть решены только с согласия украинцев. Мы четко и сплоченно передали эти сообщения президенту Трампу по дороге в Анкоридж. Я поддерживаю с ним связь по этому вопросу", - сказал глава германского правительства.

Он отметил, что Трамп теперь может сделать значительный шаг к миру, поэтому заслуживает благодарности за эту инициативу и тесную координацию последних дней. Во время прошлой встречи европейские партнеры заверили американского лидера, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину, и Трамп может на это положиться, заявил Мерц.

