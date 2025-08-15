Мерц очікує початку прямих переговорів Путіна з Україною після зустрічі на Алясці

Європейські партнери хочуть, щоб після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін сів за стіл переговорів з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

"Через три з половиною роки після нападу на Україну, який порушив міжнародне право, Росія має можливість домовитися про припинення вогню та припинити бойові дії. Ми очікуємо, що Путін серйозно поставиться до пропозиції президента Трампа про переговори та розпочне переговори з Україною без умов після зустрічі на Алясці", - заявив віг.

Канцлер зазначив, що останніми днями Німеччина разом з Україною та її європейськими союзниками показала шлях до миру, який захищає фундаментальні інтереси безпеки Європи та України. Метою, за його словами, має бути саміт, у якому також візьме участь Володимир Зеленський.

"На саміті має бути домовлено про припинення вогню. Україні потрібні сильні гарантії безпеки. Територіальні питання можуть бути вирішені лише за згодою українців. Ми чітко та згуртовано передали ці повідомлення президенту Трампу дорогою до Анкориджа. Я підтримую з ним зв'язок з цього питання", - сказав очільник німецького уряду.

Він зауважив, що Трамп тепер може зробити значний крок до миру, тож заслуговує на подяку за цю ініціативу та тісну координацію останніх днів. Під час минулої зустрічі європейські партнери запевнили американського лідера, що й надалі підтримуватимуть Україну, і Трамп може на це покластися, заявив Мерц.

