Всі екзистенційні питання щодо її майбутнього, щодо закінчення війни, має вирішувати Україна, - Матернова про зустріч Трампа та Путіна

матернова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова прокоментувала зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

Про це вона написала у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що поки світ з надією очікує на зустріч, сподіваючись на припинення вогню, "росіяни продовжують як завжди".

"Вбивають цивільних. Минулої ночі в Херсонській області. Семеро загиблих. Дев'ятеро поранених. Понад 100 зруйнованих будинків. А коли рятувальники виносили тіла загиблих, російський безпілотник знову завдав удару, поранивши трьох офіцерів", – наголосила вона.

Посол ЄС зауважила, що завтрашній саміт на Алясці відбудеться без України та інших європейських країн.

"Проте всі екзистенційні питання щодо її майбутнього, щодо закінчення війни, має вирішувати Україна. З гарантіями безпеки від своїх друзів і союзників. Інакше Путін знову завдасть удару", – акцентувала вона.

Відтак Матернова наголосила, що Україна хоче миру, але не за будь-яку ціну.

"Я щиро сподіваюся, що Сполучені Штати та президент Трамп пам'ятатимуть про це завтра. В ім'я сьогоднішніх українських жертв – і всіх інших, хто загинув від російських атак", – підсумувала вона.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.

На Алясці путін і Трамп планують обговорювати майбутнє України без участі самої України, за її спиною.

І хоч Україна поступово програє цю війну, але вона не переможена.

А отже, їй не так просто нав'язати мир, який вона не зможе прийняти.
14.08.2025 23:55 Відповісти
Розрив між позиціями сторін дуже великий: путін хоче закріплення своїх територіальних «здобутків» і капітуляції України.

Якщо жодної домовленості не буде досягнуто, бойові дії триватимуть далі у звичному руслі.
Тоді зустріч перетвориться на політичний театр: путін використає сам факт саміту як доказ, що його стратегія працює і що «час на його боці», а Трамп спробує перекласти провину за провал мирної місії на небажання Москви йти на поступки або навіть на «непоступливість» України.

У разі провалу переговорів, Трамп може охолонути до подальшої підтримки України, звинувачуючи Київ у непримиренності.
15.08.2025 00:13 Відповісти
Чую, вити будуть всі хто ще рожеві окуляри носить. Це геополітика, там завжди так, сильні вирішують за слабших.
15.08.2025 00:07 Відповісти
Як вони бісяться,не дай бог мир буде. Їм то війну подавай. Мразі цинічні.
15.08.2025 00:21 Відповісти
Який "мир"? Означення, будь ласка. У контексті України.
15.08.2025 00:51 Відповісти
 
 