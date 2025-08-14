Всі екзистенційні питання щодо її майбутнього, щодо закінчення війни, має вирішувати Україна, - Матернова про зустріч Трампа та Путіна
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова прокоментувала зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.
Про це вона написала у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що поки світ з надією очікує на зустріч, сподіваючись на припинення вогню, "росіяни продовжують як завжди".
"Вбивають цивільних. Минулої ночі в Херсонській області. Семеро загиблих. Дев'ятеро поранених. Понад 100 зруйнованих будинків. А коли рятувальники виносили тіла загиблих, російський безпілотник знову завдав удару, поранивши трьох офіцерів", – наголосила вона.
Посол ЄС зауважила, що завтрашній саміт на Алясці відбудеться без України та інших європейських країн.
"Проте всі екзистенційні питання щодо її майбутнього, щодо закінчення війни, має вирішувати Україна. З гарантіями безпеки від своїх друзів і союзників. Інакше Путін знову завдасть удару", – акцентувала вона.
Відтак Матернова наголосила, що Україна хоче миру, але не за будь-яку ціну.
"Я щиро сподіваюся, що Сполучені Штати та президент Трамп пам'ятатимуть про це завтра. В ім'я сьогоднішніх українських жертв – і всіх інших, хто загинув від російських атак", – підсумувала вона.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.
І хоч Україна поступово програє цю війну, але вона не переможена.
А отже, їй не так просто нав'язати мир, який вона не зможе прийняти.
Якщо жодної домовленості не буде досягнуто, бойові дії триватимуть далі у звичному руслі.
Тоді зустріч перетвориться на політичний театр: путін використає сам факт саміту як доказ, що його стратегія працює і що «час на його боці», а Трамп спробує перекласти провину за провал мирної місії на небажання Москви йти на поступки або навіть на «непоступливість» України.
У разі провалу переговорів, Трамп може охолонути до подальшої підтримки України, звинувачуючи Київ у непримиренності.