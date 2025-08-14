Всі екзистенційні питання щодо її майбутнього, щодо закінчення війни, має вирішувати Україна, - Матернова про зустріч Трампа та Путіна

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова прокоментувала зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

Про це вона написала у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що поки світ з надією очікує на зустріч, сподіваючись на припинення вогню, "росіяни продовжують як завжди".

"Вбивають цивільних. Минулої ночі в Херсонській області. Семеро загиблих. Дев'ятеро поранених. Понад 100 зруйнованих будинків. А коли рятувальники виносили тіла загиблих, російський безпілотник знову завдав удару, поранивши трьох офіцерів", – наголосила вона.

Посол ЄС зауважила, що завтрашній саміт на Алясці відбудеться без України та інших європейських країн.

"Проте всі екзистенційні питання щодо її майбутнього, щодо закінчення війни, має вирішувати Україна. З гарантіями безпеки від своїх друзів і союзників. Інакше Путін знову завдасть удару", – акцентувала вона.

Відтак Матернова наголосила, що Україна хоче миру, але не за будь-яку ціну.

"Я щиро сподіваюся, що Сполучені Штати та президент Трамп пам'ятатимуть про це завтра. В ім'я сьогоднішніх українських жертв – і всіх інших, хто загинув від російських атак", – підсумувала вона.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.