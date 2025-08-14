Все экзистенциальные вопросы относительно ее будущего, относительно окончания войны, должна решать Украина, - Матернова о встрече Трампа и Путина
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова прокомментировала встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.
Об этом она написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что пока мир с надеждой ожидает встречи, надеясь на прекращение огня, "россияне продолжают как всегда".
"Убивают гражданских. Прошлой ночью в Херсонской области. Семь погибших. Девять раненых. Более 100 разрушенных домов. А когда спасатели выносили тела погибших, российский беспилотник снова нанес удар, ранив трех офицеров", - подчеркнула она.
Посол ЕС отметила, что завтрашний саммит на Аляске состоится без Украины и других европейских стран.
"Однако все экзистенциальные вопросы относительно ее будущего, относительно окончания войны, должна решать Украина. С гарантиями безопасности от своих друзей и союзников. Иначе Путин снова нанесет удар", - акцентировала она.
Поэтому Матернова подчеркнула, что Украина хочет мира, но не любой ценой.
"Я искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом завтра. Во имя сегодняшних украинских жертв - и всех других, кто погиб от российских атак", - подытожила она.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.
І хоч Україна поступово програє цю війну, але вона не переможена.
А отже, їй не так просто нав'язати мир, який вона не зможе прийняти.
Якщо жодної домовленості не буде досягнуто, бойові дії триватимуть далі у звичному руслі.
Тоді зустріч перетвориться на політичний театр: путін використає сам факт саміту як доказ, що його стратегія працює і що «час на його боці», а Трамп спробує перекласти провину за провал мирної місії на небажання Москви йти на поступки або навіть на «непоступливість» України.
У разі провалу переговорів, Трамп може охолонути до подальшої підтримки України, звинувачуючи Київ у непримиренності.
А зараз про Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї 1994 року навіть і не згадують.
міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу.
Того самого дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримувати будь-які переваги.
