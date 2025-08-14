РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4279 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
277 10

Все экзистенциальные вопросы относительно ее будущего, относительно окончания войны, должна решать Украина, - Матернова о встрече Трампа и Путина

матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова прокомментировала встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

Об этом она написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что пока мир с надеждой ожидает встречи, надеясь на прекращение огня, "россияне продолжают как всегда".

"Убивают гражданских. Прошлой ночью в Херсонской области. Семь погибших. Девять раненых. Более 100 разрушенных домов. А когда спасатели выносили тела погибших, российский беспилотник снова нанес удар, ранив трех офицеров", - подчеркнула она.

Читайте: Важнее будет следующая встреча, где буду я, Зеленский и Путин, - Трамп

Посол ЕС отметила, что завтрашний саммит на Аляске состоится без Украины и других европейских стран.

"Однако все экзистенциальные вопросы относительно ее будущего, относительно окончания войны, должна решать Украина. С гарантиями безопасности от своих друзей и союзников. Иначе Путин снова нанесет удар", - акцентировала она.

Поэтому Матернова подчеркнула, что Украина хочет мира, но не любой ценой.

"Я искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом завтра. Во имя сегодняшних украинских жертв - и всех других, кто погиб от российских атак", - подытожила она.

Также читайте: Путин "хочет решить вопрос" на саммите на Аляске, если будет достигнут прогресс, я немедленно позвоню Зеленскому, - Трамп

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.

Автор: 

путин владимир (31904) Трамп Дональд (6272) Матернова Екатерина (80)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Як вони бісяться,не дай бог мир буде. Їм то війну подавай. Мразі цинічні.
показать весь комментарий
15.08.2025 00:21 Ответить
+1
Чую, вити будуть всі хто ще рожеві окуляри носить. Це геополітика, там завжди так, сильні вирішують за слабших.
показать весь комментарий
15.08.2025 00:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На Алясці путін і Трамп планують обговорювати майбутнє України без участі самої України, за її спиною.

І хоч Україна поступово програє цю війну, але вона не переможена.

А отже, їй не так просто нав'язати мир, який вона не зможе прийняти.
показать весь комментарий
14.08.2025 23:55 Ответить
Розрив між позиціями сторін дуже великий: путін хоче закріплення своїх територіальних «здобутків» і капітуляції України.

Якщо жодної домовленості не буде досягнуто, бойові дії триватимуть далі у звичному руслі.
Тоді зустріч перетвориться на політичний театр: путін використає сам факт саміту як доказ, що його стратегія працює і що «час на його боці», а Трамп спробує перекласти провину за провал мирної місії на небажання Москви йти на поступки або навіть на «непоступливість» України.

У разі провалу переговорів, Трамп може охолонути до подальшої підтримки України, звинувачуючи Київ у непримиренності.
показать весь комментарий
15.08.2025 00:13 Ответить
Американці викрутили руки Україні ще в 1991-1994, заставивши Україну віддати ядерну зброю Росії (залякуючи санкціями аналогічними як для Ірану і Північної Кореї).

А зараз про Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї 1994 року навіть і не згадують.
показать весь комментарий
15.08.2025 01:05 Ответить
Будапештський меморандум -
міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу.
Того самого дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
показать весь комментарий
15.08.2025 01:06 Ответить
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.

2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.

3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримувати будь-які переваги.

...................................................................................................................................................
показать весь комментарий
15.08.2025 01:16 Ответить
Чую, вити будуть всі хто ще рожеві окуляри носить. Це геополітика, там завжди так, сильні вирішують за слабших.
показать весь комментарий
15.08.2025 00:07 Ответить
Як вони бісяться,не дай бог мир буде. Їм то війну подавай. Мразі цинічні.
показать весь комментарий
15.08.2025 00:21 Ответить
Який "мир"? Означення, будь ласка. У контексті України.
показать весь комментарий
15.08.2025 00:51 Ответить
Теж боїшся що прийдеться тобі воювати якщо Україна припине війну?
показать весь комментарий
15.08.2025 01:21 Ответить
Засмічують мізки цими завумними висловами, але якщо ти закінчила ПТУ чи щось трохи вище, це ще не означає що ти перенеслася у вищу спілку.
показать весь комментарий
15.08.2025 01:15 Ответить
 
 