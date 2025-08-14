Все экзистенциальные вопросы относительно ее будущего, относительно окончания войны, должна решать Украина, - Матернова о встрече Трампа и Путина

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова прокомментировала встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

Об этом она написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что пока мир с надеждой ожидает встречи, надеясь на прекращение огня, "россияне продолжают как всегда".

"Убивают гражданских. Прошлой ночью в Херсонской области. Семь погибших. Девять раненых. Более 100 разрушенных домов. А когда спасатели выносили тела погибших, российский беспилотник снова нанес удар, ранив трех офицеров", - подчеркнула она.

Посол ЕС отметила, что завтрашний саммит на Аляске состоится без Украины и других европейских стран.

"Однако все экзистенциальные вопросы относительно ее будущего, относительно окончания войны, должна решать Украина. С гарантиями безопасности от своих друзей и союзников. Иначе Путин снова нанесет удар", - акцентировала она.

Поэтому Матернова подчеркнула, что Украина хочет мира, но не любой ценой.

"Я искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом завтра. Во имя сегодняшних украинских жертв - и всех других, кто погиб от российских атак", - подытожила она.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.