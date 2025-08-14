РУС
Более важной будет следующая встреча, где буду я, Зеленский и Путин, - Трамп

трамп, зеленский, путин

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что его следующая встреча с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским будет важнее, чем встреча с кремлевским диктатором на Аляске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Более важной встречей будет вторая встреча, которую мы проведем, у нас будет встреча с президентом Путиным, президентом Зеленским, мной, и, возможно, мы привлечем некоторых европейских лидеров, а возможно и нет", - уточнил Трамп.

Также читайте: Путин "хочет решить вопрос" на саммите на Аляске, если будет достигнут прогресс, я немедленно позвоню Зеленскому, - Трамп

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.

Зеленский Владимир (21562) путин владимир (31904) Трамп Дональд (6272)
Топ комментарии
+4
Де буду я, я і ще раз я! І всі будуть мені аплодувати. Моїй величі, моєму генію, моєму розуму, моїй статурі та чубу. Мені, Дональду Трампу! Слава мені! Алілуйя мені!

14.08.2025 21:43 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 21:43 Ответить
+4


14.08.2025 21:55 Ответить
14.08.2025 21:55 Ответить
+2
три лідора ))
показать весь комментарий
14.08.2025 21:30 Ответить
три лідора ))
показать весь комментарий
14.08.2025 21:30 Ответить
ЦЬОГО НЕ БУДЕ - хйло вже лигітимізіроване Рудим точно з тобою не буде гратися в очко

14.08.2025 22:12 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 22:12 Ответить
Ти ше цю не пройшов - пильнуй шоб тобе путлєр не підвів під монастир

14.08.2025 21:31 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 21:31 Ответить
Ага, потом будет кем-то недоволен и так по кругу Главное дать другу Владимиру возможность воевать и выйти в любой для него удобный момент.

14.08.2025 21:35 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 21:35 Ответить
А коли будут наступні 10-12 днів??
показать весь комментарий
14.08.2025 21:36 Ответить
Третья будет еще важнее двух предыдущих и далее по списку. Вот шо Трамп, животворящий, делает !

14.08.2025 21:37 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 21:37 Ответить
Почались шашні путя-трампон. Далі удвох будуть "обробляти" Зе.

14.08.2025 21:41 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 21:41 Ответить
Цікаво,яка тепер буде заготовка ерма для зе,щоб зірвати переговори?
Раніше,перебуваючи в Овальному,хотів підсунути Трампу фальшивку-пояс,щоб потім з нього глузували по всіх медіа,та перед тим встроїв істерику,внаслідок якої йому показали за двері,а переговори на тому і закінчились,до пояса-фальшивки навіть не дійшло.
показать весь комментарий
14.08.2025 21:42 Ответить
>> щоб зірвати переговори

Про що переговори?
показать весь комментарий
14.08.2025 22:40 Ответить
Де буду я, я і ще раз я! І всі будуть мені аплодувати. Моїй величі, моєму генію, моєму розуму, моїй статурі та чубу. Мені, Дональду Трампу! Слава мені! Алілуйя мені!

14.08.2025 21:43 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 21:43 Ответить
ну, це відбудеться хіба що у третій каденції. А скоріш за все у четвертій.

14.08.2025 21:43 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 21:43 Ответить
Зустрілись ви б вже краще, на концерті.
показать весь комментарий
14.08.2025 21:44 Ответить
14.08.2025 21:47 Ответить
14.08.2025 21:47 Ответить
«Лучше гор могут бить только гори,
На которих єщьо нє бивал»
Так і з зустрічами Трампа
показать весь комментарий
14.08.2025 21:53 Ответить
Куратор пуйло зустрінеться з двома своїми кротами "Буратіно" та "Краснов"

14.08.2025 21:55 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 21:55 Ответить
Але Трамп казав що ДРУГОЇ зустрічі може і не бути

як завжди старий лідор напи....дів
показать весь комментарий
14.08.2025 22:14 Ответить
З цим прорашистським американським сраколизом "трамплом" для України і її народу люба його зустріч що була і буде нічого доброго не принесе...

14.08.2025 22:15 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 22:15 Ответить
Каждый вечер вечер наступает вдруг. Если делать нечего тебе, мой друг, Если ты от жизни от своей устал - Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!

14.08.2025 22:21 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 22:21 Ответить
Це ******** на найвищому рівні , хочеться поїхати в гори років на три і ніяких інтернетів а то психіка не витримує

14.08.2025 22:27 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 22:27 Ответить
Цікаво що з трапістів тут залишився працювати лише один. Навіть цей останній з трампістів не зміг написати нічого путнього на захист агента Краснова, лише, як завжди відволікання уваги на негідний об'єкт агента Козиря.

14.08.2025 22:25 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 22:25 Ответить
Одоробло витягує Зеленського на зустріч. Какіє ваши целі, трампутіни? Здається, військова база харошая локація доя вбівства)) Наш не пайєдіть!😂

14.08.2025 22:29 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 22:29 Ответить
Ви всі к тому часу помрете,сподіваюсь к завтрему всіх трех уродів хватить удар й зжеруть таргани...

14.08.2025 22:33 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 22:33 Ответить
Т.е. Величний СуперВеличниший заглянет сразу в два очка для увидеть там мир? И потом уже все подпишет

14.08.2025 22:43 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 22:43 Ответить
Та ти єпанат ще першу зустріч не провів!!! Все **** тягне час щоб ***** не образити!!!!

14.08.2025 22:46 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 22:46 Ответить
 
 