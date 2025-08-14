Более важной будет следующая встреча, где буду я, Зеленский и Путин, - Трамп

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что его следующая встреча с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским будет важнее, чем встреча с кремлевским диктатором на Аляске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Более важной встречей будет вторая встреча, которую мы проведем, у нас будет встреча с президентом Путиным, президентом Зеленским, мной, и, возможно, мы привлечем некоторых европейских лидеров, а возможно и нет", - уточнил Трамп.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.