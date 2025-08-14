Более важной будет следующая встреча, где буду я, Зеленский и Путин, - Трамп
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что его следующая встреча с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским будет важнее, чем встреча с кремлевским диктатором на Аляске.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Более важной встречей будет вторая встреча, которую мы проведем, у нас будет встреча с президентом Путиным, президентом Зеленским, мной, и, возможно, мы привлечем некоторых европейских лидеров, а возможно и нет", - уточнил Трамп.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Раніше,перебуваючи в Овальному,хотів підсунути Трампу фальшивку-пояс,щоб потім з нього глузували по всіх медіа,та перед тим встроїв істерику,внаслідок якої йому показали за двері,а переговори на тому і закінчились,до пояса-фальшивки навіть не дійшло.
Про що переговори?
На которих єщьо нє бивал»
Так і з зустрічами Трампа
як завжди старий лідор напи....дів