Важливішою буде наступна зустріч, де буду я, Зеленський та Путін, - Трамп

трамп, зеленський, путін

Президент США Дональд Трамп наголосив, що його наступна зустріч з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським буде важливішою, ніж зустріч з кремлівським диктатором на Алясці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливішою зустріччю буде друга зустріч, яку ми проведемо, у нас буде зустріч із президентом Путіним, президентом Зеленським, мною, і, можливо, ми залучимо деяких європейських лідерів, а можливо й ні", - уточнив Трамп.

Також читайте: Путін "хоче вирішити питання" на саміті на Алясці, якщо буде досягнуто прогресу, я негайно зателефоную Зеленському, - Трамп

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.

Топ коментарі
+3
Де буду я, я і ще раз я! І всі будуть мені аплодувати. Моїй величі, моєму генію, моєму розуму, моїй статурі та чубу. Мені, Дональду Трампу! Слава мені! Алілуйя мені!
показати весь коментар
14.08.2025 21:43 Відповісти
+2


показати весь коментар
14.08.2025 21:55 Відповісти
+1
три лідора ))
показати весь коментар
14.08.2025 21:30 Відповісти
три лідора ))
показати весь коментар
14.08.2025 21:30 Відповісти
ЦЬОГО НЕ БУДЕ - хйло вже лигітимізіроване Рудим точно з тобою не буде гратися в очко
показати весь коментар
14.08.2025 22:12 Відповісти
Ти ше цю не пройшов - пильнуй шоб тобе путлєр не підвів під монастир
показати весь коментар
14.08.2025 21:31 Відповісти
Ага, потом будет кем-то недоволен и так по кругу Главное дать другу Владимиру возможность воевать и выйти в любой для него удобный момент.
показати весь коментар
14.08.2025 21:35 Відповісти
А коли будут наступні 10-12 днів??
показати весь коментар
14.08.2025 21:36 Відповісти
Третья будет еще важнее двух предыдущих и далее по списку. Вот шо Трамп, животворящий, делает !
показати весь коментар
14.08.2025 21:37 Відповісти
Почались шашні путя-трампон. Далі удвох будуть "обробляти" Зе.
показати весь коментар
14.08.2025 21:41 Відповісти
Цікаво,яка тепер буде заготовка ерма для зе,щоб зірвати переговори?
Раніше,перебуваючи в Овальному,хотів підсунути Трампу фальшивку-пояс,щоб потім з нього глузували по всіх медіа,та перед тим встроїв істерику,внаслідок якої йому показали за двері,а переговори на тому і закінчились,до пояса-фальшивки навіть не дійшло.
показати весь коментар
14.08.2025 21:42 Відповісти
>> щоб зірвати переговори

Про що переговори?
показати весь коментар
14.08.2025 22:40 Відповісти
Де буду я, я і ще раз я! І всі будуть мені аплодувати. Моїй величі, моєму генію, моєму розуму, моїй статурі та чубу. Мені, Дональду Трампу! Слава мені! Алілуйя мені!
показати весь коментар
14.08.2025 21:43 Відповісти
ну, це відбудеться хіба що у третій каденції. А скоріш за все у четвертій.
показати весь коментар
14.08.2025 21:43 Відповісти
Зустрілись ви б вже краще, на концерті.
показати весь коментар
14.08.2025 21:44 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 21:47 Відповісти
«Лучше гор могут бить только гори,
На которих єщьо нє бивал»
Так і з зустрічами Трампа
показати весь коментар
14.08.2025 21:53 Відповісти


показати весь коментар
14.08.2025 21:55 Відповісти
Куратор пуйло зустрінеться з двома своїми кротами "Буратіно" та "Краснов"
показати весь коментар
14.08.2025 21:55 Відповісти
Але Трамп казав що ДРУГОЇ зустрічі може і не бути

як завжди старий лідор напи....дів
показати весь коментар
14.08.2025 22:14 Відповісти
З цим прорашистським американським сраколизом "трамплом" для України і її народу люба його зустріч що була і буде нічого доброго не принесе...
показати весь коментар
14.08.2025 22:15 Відповісти
Каждый вечер вечер наступает вдруг. Если делать нечего тебе, мой друг, Если ты от жизни от своей устал - Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
показати весь коментар
14.08.2025 22:21 Відповісти
Це ******** на найвищому рівні , хочеться поїхати в гори років на три і ніяких інтернетів а то психіка не витримує
показати весь коментар
14.08.2025 22:27 Відповісти
Цікаво що з трапістів тут залишився працювати лише один. Навіть цей останній з трампістів не зміг написати нічого путнього на захист агента Краснова, лише, як завжди відволікання уваги на негідний об'єкт агента Козиря.
показати весь коментар
14.08.2025 22:25 Відповісти
Одоробло витягує Зеленського на зустріч. Какіє ваши целі, трампутіни? Здається, військова база харошая локація доя вбівства)) Наш не пайєдіть!😂
показати весь коментар
14.08.2025 22:29 Відповісти
Ви всі к тому часу помрете,сподіваюсь к завтрему всіх трех уродів хватить удар й зжеруть таргани...
показати весь коментар
14.08.2025 22:33 Відповісти
Т.е. Величний СуперВеличниший заглянет сразу в два очка для увидеть там мир? И потом уже все подпишет
показати весь коментар
14.08.2025 22:43 Відповісти
Та ти єпанат ще першу зустріч не провів!!! Все **** тягне час щоб ***** не образити!!!!
показати весь коментар
14.08.2025 22:46 Відповісти
 
 