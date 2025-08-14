Важливішою буде наступна зустріч, де буду я, Зеленський та Путін, - Трамп

Президент США Дональд Трамп наголосив, що його наступна зустріч з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським буде важливішою, ніж зустріч з кремлівським диктатором на Алясці.



"Важливішою зустріччю буде друга зустріч, яку ми проведемо, у нас буде зустріч із президентом Путіним, президентом Зеленським, мною, і, можливо, ми залучимо деяких європейських лідерів, а можливо й ні", - уточнив Трамп.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.