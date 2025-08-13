Даже если бы я получил Москву и Ленинград в рамках соглашения с РФ, СМИ сказали бы, что я заключил плохое соглашение, - Трамп
Президент США Дональд Трамп обнародовал пост, в котором жалуется на СМИ, которые "несправедливо" пишут о его предстоящей встрече с диктатором Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер США сообщил в Truth Social.
"Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон, который только что сказал, что, несмотря на то, что встреча происходит на американской земле, "Путин уже победил". Что это вообще значит? Мы побеждаем во ВСЕМ. Фейковые новости работают сверхурочно (без налога на сверхурочную работу!). Если бы я получил Москву и Ленинград в рамках соглашения с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохую сделку!" - отметил он.
Трамп назвал их "больными и нечестными" людьми, которые, "вероятно, ненавидят нашу страну".
"Но это не имеет значения, потому что мы выиграем во всем!!!" - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кончений дебіл
Отримай!
Ми не скажемо!
Гоу ахед!
Да-а рівень політики від Трампа навіть нижче та аморальніше ніж від будь якої прибиральниці. Тут допоможе тільки психіатрична клініка та терапія.
А перед поїздкою до
рососіїАляски, хай не забуде взяти вазелін - згодиться для "переговорів".
Якби ти здохло - то і Нобелівку за мир не жалко.
Росія, Китай, Сирія, Іран і Північна Корея - це режими, які з вами домовляються, а потім - брешуть про ці домовленості. І якщо політика безпеки США буде базуватися на фейках про те, що з ними взагалі можна про щось домовитися - то вона приречена на провал
Він мав на увазі зепропаганду з її дегенератами-зелебобами,яка особливо спромоглася в цьому напрямку.
Та то ти природою "абіжєн"
ВАЛЯ В КРАIНI OZZ.
Хоча, ні - в першу чергу в нього зуйвий менталітет вкупі з його черепком - не зміг підібрати таких радників, від яких міг би чогось путящого навчитися....