Даже если бы я получил Москву и Ленинград в рамках соглашения с РФ, СМИ сказали бы, что я заключил плохое соглашение, - Трамп

Трамп жалуется на СМИ, которые пишут о его встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп обнародовал пост, в котором жалуется на СМИ, которые "несправедливо" пишут о его предстоящей встрече с диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер США сообщил в Truth Social.

"Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон, который только что сказал, что, несмотря на то, что встреча происходит на американской земле, "Путин уже победил". Что это вообще значит? Мы побеждаем во ВСЕМ. Фейковые новости работают сверхурочно (без налога на сверхурочную работу!). Если бы я получил Москву и Ленинград в рамках соглашения с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохую сделку!" - отметил он.

Трамп назвал их "больными и нечестными" людьми, которые, "вероятно, ненавидят нашу страну".

"Но это не имеет значения, потому что мы выиграем во всем!!!" - добавил он.

Трамп жалуется на СМИ, которые пишут о его встрече с Путиным

путин владимир (31889) США (27695) Трамп Дональд (6248)


+20
Трамп робить Америку Великою, як акторка з німецьких порнофільмів, він готовій прийняти у військового злочинця ***** "у будь-якій кількості, з будь-якого боку" (с) ЗЕмленський
13.08.2025 15:08
+17
Схоже - агент "краснов" повернувся до базових налаштувань 40-річної давності ... ?
13.08.2025 15:07
+13
Translator

кончений дебіл
13.08.2025 15:03
Translator

кончений дебіл
13.08.2025 15:03
Трамп робить Америку Великою, як акторка з німецьких порнофільмів, він готовій прийняти у військового злочинця ***** "у будь-якій кількості, з будь-якого боку" (с) ЗЕмленський
13.08.2025 15:08
Йому ніхто не сказав , що "ленінград" вже 33 роки , як по іншому називається ...?
13.08.2025 15:04
Це той який біля Балтійського океану?
13.08.2025 16:07
Так Аляска то російська!
13.08.2025 16:56
Ленінград? А чого не Петроград чи Сталінград?
13.08.2025 15:04
Сталинград это Волгоград )
13.08.2025 15:09
в школе попался билет про сталинградскую битву, все искал сталинград на карте)
13.08.2025 15:17
Схоже що останні залишки мозку витекли через поранене вухо
13.08.2025 15:05
Навіть якби я отримав Москву та Ленінград в рамках угоди з РФ, ЗМІ сказали б, що я уклав погану угоду, - Трамп

Отримай!
Ми не скажемо!
Гоу ахед!
13.08.2025 15:05
члєнінград? на аляску він їде в расєю? і інше...то він не тупенький, він просто застряг в минулому
13.08.2025 15:05 Ответить
13.08.2025 15:06
Аплодисменти моєму розуму та величі!
13.08.2025 16:09
13.08.2025 16:24
Схоже - агент "краснов" повернувся до базових налаштувань 40-річної давності ... ?
13.08.2025 15:07
COPY AUTOEXEC.BAK AUTOEXEC.BAT 😂
13.08.2025 15:09
ну , заглючило 🤖 ... буває
13.08.2025 15:15
такое лечится только могилой
13.08.2025 15:07
ну так спробуй ...
13.08.2025 15:07
Народився розумово відсталим, таким і здохне.
13.08.2025 15:08
Ти **** мало того що нічого не отримав для України, ти ще й качана в сраку отримав від *****. Всі кацапські союзники вже відкрито ржуть над сша, які по суті програли чергову війну
13.08.2025 15:09
Поки що цей ідійот тільки язиком меле, хай хоч щось реальне зробить для України та Європи, а потім відкриває рота.
Да-а рівень політики від Трампа навіть нижче та аморальніше ніж від будь якої прибиральниці. Тут допоможе тільки психіатрична клініка та терапія.
А перед поїздкою до рососії Аляски, хай не забуде взяти вазелін - згодиться для "переговорів".
13.08.2025 15:11
Сайгон с Кабулом ты вже отримав...рыжий чубчик....
13.08.2025 15:14
Треба триматись. Трам не вічний, а ось Будапештський меморандум, за котрий ми розплатились кров'ю - так. І ніхто не дозволить нам повернути ядерку. Бо ми унтерменші. Так і з любою угодою, якщо піаніст підпише. Ніхто назад не відкатить. Бо всім насрать.
13.08.2025 15:16 Ответить
Ну а чого повинен хтось відкатувати, якщо підпише демократично обраний президент. Ніхто ж не винен, що тупий нарід вибрав мерзоту по образу і подобію своєму - бачили ж очі…
13.08.2025 15:57
Який народ тупий?
13.08.2025 16:57
>>Навіть якби я отримав Москву та Ленінград

Якби ти здохло - то і Нобелівку за мир не жалко.
13.08.2025 15:20
ну так, містере Чубче, у тебе буде прекрасна можливість заткнути рота цим усім змі після зустрічі із ху йлом. от тільки не постами у соц мережі роби це, а ділом. бо якщо обкакаєшся на зустрічі з ху йлом та ще на своїй території, то тоді вже не тільки змі будуть тебе пісочити..
13.08.2025 15:22
Ось що казав Болтон (якого так ненавидить Трамп):

Росія, Китай, Сирія, Іран і Північна Корея - це режими, які з вами домовляються, а потім - брешуть про ці домовленості. І якщо політика безпеки США буде базуватися на фейках про те, що з ними взагалі можна про щось домовитися - то вона приречена на провал
13.08.2025 15:24
Краще б отримав калю на пару сантиметрів правіше!
13.08.2025 15:27
Та не було її там, краску розмазав, куля то був би реальний ризик
13.08.2025 15:50
Якби ти ********* рашку Україна сказала б шо ти молоток
13.08.2025 15:27
13.08.2025 15:30
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
13.08.2025 15:32
Поки що ти отримав за щоку від бункерного діда
13.08.2025 15:32
"Навіть якби я отримав Москву та Ленінград в рамках угоди з РФ, ЗМІ сказали б, що я уклав погану угоду, - Трамп".
Він мав на увазі зепропаганду з її дегенератами-зелебобами,яка особливо спромоглася в цьому напрямку.
13.08.2025 15:32
ДЛБ, де його тiльки знайшли. такого ще пошукати треба.
13.08.2025 15:34
ЗЫ... а вiдмазки у Трампа - такi пiонерськi, в кращих тонах прорадянсько-гебельсiвськоi пропаганди.
13.08.2025 15:40
Фсб їх вишукує, що зєлю, що цього придурка, загодя ДЛБів компроматом обвішують.
13.08.2025 15:48
"И ОСОАВИАХИМа больше то нет..."
13.08.2025 15:39
До цього рудого дурника дійсно не доходить що він робить страшні і аморальні речі. Він дійсно не розуміє а чому ж його давній попередник Рузвельт не запрошував до себе у США на перемовини Гітлера десь у 42 році, не потискав руку цьому міжнародному злочинцю і не займався з ним розподілом світу, А посилав величезну військову допомогу Ленд-Лізом та й ще війська своі відправив щоб допомогти перемогти цього злодія....А цей здивовано закатує очі до неба і питає чому його кртикують , бо він такий же найвеличнійший та найпереможний усюди і в усьому..... Це вже діагноз....
13.08.2025 15:42
Дід зовсім **** дався. Він взагалі при тямі, щос віддупляє взагалі?
13.08.2025 15:42
А йому кокошнік в голову дуже давить...
13.08.2025 16:59
то віддай аляску далбайоб
13.08.2025 15:42
Абіжають всє міня!
Та то ти природою "абіжєн"
13.08.2025 15:43
Донні, you have bugs in your head, змий руду фарбу і прочисть мізки.
13.08.2025 15:43
Ой, хйня їбна, ти спочатку вмов хйла припинити стріляти, а то воно там падло бідкається. Пздіти треба менше
13.08.2025 15:46
Donald Trump - Peace Duke!
13.08.2025 15:47
...а Нiззя попроще, тiпо .уй з бугра.
13.08.2025 15:52
Там "союз-аполон" для польоту на Марс ще не реанiмували? Розтечуся по плiнтусу вiд пересичення почуттями задоволення, якщо Трамп чмокне тупу амнезiйку Валю Терешкову, з харьою бабая, об яку хоч ховрашкiв бий...
ВАЛЯ В КРАIНI OZZ.
13.08.2025 15:50
https://youtu.be/NDWvesHh_Gc Донi+Валя=космос. А тим часом Льня-космос лiктi гризе , мовляв , ще й так можна.
13.08.2025 16:14
https://youtu.be/5JxXf7JmE4g Ozzy Osbourne & Busta Rhymes / Black Sabbath & Metallica - Iron Man
13.08.2025 16:18
типо, Валя Терешкова с микрофоном ON STAGE
13.08.2025 16:19
Зуйові в нього радники, які не змогли вкласти в його голову елементарних відомостей з основ конституційного права, та й міжнародного права.

Хоча, ні - в першу чергу в нього зуйвий менталітет вкупі з його черепком - не зміг підібрати таких радників, від яких міг би чогось путящого навчитися....
13.08.2025 15:53
Це не смішно. Президент США (наймогутнішої колись країни світу) самозакоханий нарцис- ідіот з низькими моральними якостями та ще й брехун! Це ніх7я не смішно!
13.08.2025 16:06
13.08.2025 16:08
У Трампа точно деменція. Де він Лєнінград бачить?
13.08.2025 16:24
В своїх спогадах про пітерських курвів.
13.08.2025 16:28
Болтон, до речі, один з перших розпізнав, яку небезпеку для США становлять МАГА з Трумпом.
13.08.2025 16:27
Если бы он забрал ленинград, Я бы полез искать его на карте.
13.08.2025 16:30
Make Alaska Gone Again
13.08.2025 16:47
"" Ми перемагаємо у ВСЬОМУ." Такими темпами заявить про перемогу над половцями та печенігами...
13.08.2025 16:51
Мені здаэться, що я Наполеон чи персидський шах. Ні цього не може бути, тому що я Наполеон.
13.08.2025 17:12
 
 