Даже если бы я получил Москву и Ленинград в рамках соглашения с РФ, СМИ сказали бы, что я заключил плохое соглашение, - Трамп

Президент США Дональд Трамп обнародовал пост, в котором жалуется на СМИ, которые "несправедливо" пишут о его предстоящей встрече с диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер США сообщил в Truth Social.

"Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон, который только что сказал, что, несмотря на то, что встреча происходит на американской земле, "Путин уже победил". Что это вообще значит? Мы побеждаем во ВСЕМ. Фейковые новости работают сверхурочно (без налога на сверхурочную работу!). Если бы я получил Москву и Ленинград в рамках соглашения с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохую сделку!" - отметил он.

Трамп назвал их "больными и нечестными" людьми, которые, "вероятно, ненавидят нашу страну".

"Но это не имеет значения, потому что мы выиграем во всем!!!" - добавил он.

