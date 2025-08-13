Украина имеет 5 ключевых требований в рамках урегулирования войны, - Politico

Президент Зеленский и ключевые европейские партнеры используют встречу с Трампом перед саммитом на Аляске, чтобы наметить "красные линии", которые позволят сдержать Путина от использования соглашения с лидером США как возможности перегруппироваться и продолжить войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

Издание описывает 5 основных требований Украины.

Устойчивое прекращение огня без территориальных уступок

"Позиция Украины заключается в том, что она не пойдет ни на какие уступки относительно своих границ", - пишет издание.

Один из собеседников Politico заявил, что если Украине в конце концов придется пойти на определенный компромисс в рамках окончательного соглашения, исходя из реалий на поле боя, то она будет обсуждать территориальные вопросы только после того, как Россия согласится на прекращение огня и будет придерживаться его.

Компенсация нанесенного ущерба

Оценки колеблются от 500 млрд до 1 триллиона долларов США.

"Украина непреклонно настаивает на том, что Москва должна расплатиться за свои преступления, и имеет определенные рычаги влияния, поскольку значительная часть активов России находится у близких европейских союзников. Почти 200 миллиардов евро находятся в Бельгии", - отмечают авторы материала.

Гарантии безопасности

"Украина рассматривает членство в НАТО и Европейском Союзе как единственный долгосрочный способ остановить очередное нападение России", - пишет Politico.

Украина также отвергает требования РФ сократить свою 900-тысячную армию и прекратить поставки Киеву оружия.

Возвращение детей и пленных

Почти 20 000 украинских детей были похищены Россией. При посредничестве Катара и других стран Украине пока удалось вернуть 1453 детей, отмечают журналисты.

Сохранение санкций против РФ

"Россия испытывает боль от войны, которую сама начала. Она потеряла более миллиона военнослужащих убитыми и ранеными, а ее экономика наконец начала чувствовать влияние западных санкций", - говорится в материале.

Украина и европейские партнеры хотят сохранить давление на Россию. Они предупреждают, что отмена санкций и разрешение на возобновление торговли с РФ дадут Москве время перегруппироваться и продолжить войну.

"Они также попытаются убедить Трампа, что угроза дальнейших санкций США заставит Путина вести более серьезные переговоры", - пишет издание.

