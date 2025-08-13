Украина имеет 5 ключевых требований в рамках урегулирования войны, - Politico
Президент Зеленский и ключевые европейские партнеры используют встречу с Трампом перед саммитом на Аляске, чтобы наметить "красные линии", которые позволят сдержать Путина от использования соглашения с лидером США как возможности перегруппироваться и продолжить войну против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.
Издание описывает 5 основных требований Украины.
Устойчивое прекращение огня без территориальных уступок
"Позиция Украины заключается в том, что она не пойдет ни на какие уступки относительно своих границ", - пишет издание.
Один из собеседников Politico заявил, что если Украине в конце концов придется пойти на определенный компромисс в рамках окончательного соглашения, исходя из реалий на поле боя, то она будет обсуждать территориальные вопросы только после того, как Россия согласится на прекращение огня и будет придерживаться его.
Компенсация нанесенного ущерба
Оценки колеблются от 500 млрд до 1 триллиона долларов США.
"Украина непреклонно настаивает на том, что Москва должна расплатиться за свои преступления, и имеет определенные рычаги влияния, поскольку значительная часть активов России находится у близких европейских союзников. Почти 200 миллиардов евро находятся в Бельгии", - отмечают авторы материала.
Гарантии безопасности
"Украина рассматривает членство в НАТО и Европейском Союзе как единственный долгосрочный способ остановить очередное нападение России", - пишет Politico.
Украина также отвергает требования РФ сократить свою 900-тысячную армию и прекратить поставки Киеву оружия.
Возвращение детей и пленных
Почти 20 000 украинских детей были похищены Россией. При посредничестве Катара и других стран Украине пока удалось вернуть 1453 детей, отмечают журналисты.
Сохранение санкций против РФ
"Россия испытывает боль от войны, которую сама начала. Она потеряла более миллиона военнослужащих убитыми и ранеными, а ее экономика наконец начала чувствовать влияние западных санкций", - говорится в материале.
Украина и европейские партнеры хотят сохранить давление на Россию. Они предупреждают, что отмена санкций и разрешение на возобновление торговли с РФ дадут Москве время перегруппироваться и продолжить войну.
"Они также попытаются убедить Трампа, что угроза дальнейших санкций США заставит Путина вести более серьезные переговоры", - пишет издание.
- Що далі?
відповів правдиво:
- далі троянський кінь. Частина друга.
Дозволять?
Чесно-чесно?
пуйло погодиться одразу і на все (з невеличкими доповненнями)
Наприклад,
1) Вогонь стійко припиняється без територіальних поступок (Між окремими операціями /наступами / атаками / (навіть пострілами) рф в Україні ніякого вогню і ніякого захоплення/звільнення територій)
2) Компенсація завданих збитків (рф компенсує збитки Україні, коли Україна компенсує збитки рф)
3) Гарантії безпеки (нахіба тоді пункт 1)
4) Повернення дітей та полонених (за 49 або 99 років)
5) Збереження санкцій проти РФ (які санкції, коли перші чотири пункти майже виконані)
Зе, ти намагаєшся укласти угоду з пуйлом ...
не напідписуй там уйні всякої (як зазвичай)
Всьо зроблять без наркомана. Боневтіка просто поставлять перед фактом.
Империализм - это не случайная политика, а неизбежный этап развития капитализма, когда производство и рынок подчиняются монополиям и финансовым группам. В этой стадии капитал срастается с государством и начинает вести постоянную борьбу за новые рынки, земли и ресурсы, переделивая мир между сильнейшими державами.
Такой строй нельзя реформировать - он держится на эксплуатации большинства населения в интересах узкой элиты.
Его можно уничтожить только через социалистическую революцию, когда власть переходит в руки пролетариата.
После революции устанавливается диктатура пролетариата - не как самоцель, а как переходный этап для подавления сопротивления свергнутых классов и организации экономики в интересах трудящихся.
Цель этого этапа - создание общества, где нет классов, нет государства как аппарата подавления, а есть свободное самоуправление, при котором люди управляют делами сообща, торгуют и производят для потребностей, а не для прибыли, и нет паразитической элиты.
В Німеччині, на самом ділі, за ідеєю Віллі Брандта, соц-м с людським обличчям=дем.соц-м є реальністю. Однак, однак... ліберальная демократія у всьому світі добігає кінця і попуоізм разом з тр її могильщик.
Час плине і поступово складається так, що ті, хто не працює, поколіннями сидять на соціале, їдять тих, хто працює, по суті лише потребляють і ніякої відповідальності перед суспільством, яке їх утримує, не мали, не мають і не збираються віддячувати за допомогу і притулок, натомість вимагають все більше і більше. Доходить до абсурду, що загальна сума соц.виплат перевищує нетто (не путать з брутто, адже податки в залежності від классу оподаткування, сягають 45%
з/п), а також пенсію тих, хто працював усе життя.
Так що, суть соц-му від кожного по способності, кожному по труду втрачає сенс. Адже, з кожним роком більшає тих, хто наполягає лише на своїх правах, ігноруючи обов'язки. Уви, це реальність.
В его схеме внешние удары (санкции, блокада, экономическая изоляция) могут ускорить кризис, но решающим фактором всегда является организованное восстание рабочих и крестьян, которое захватывает власть.
📜 Если по-ленински разложить на шаги:
Кризис империалистической системы - экономический коллапс, война, поражения, инфляция.
Подрыв аппарата власти - забастовки, саботаж, разложение армии и полиции.
Разрыв связей капитала - в его время это были блокада, захват заводов и банков; в XXI веке сюда можно добавить перекрытие потоков капитала, кибератаки на финансовую инфраструктуру, контроль коммуникаций.
Захват власти пролетариатом - через Советы или аналогичные органы самоуправления.
Ликвидация классовой системы - уничтожение экономической базы буржуазии и передача производства в руки трудящихся.
В итоге, Ленин бы сказал, что одними внешними ударами империализм не свалить - они лишь создают благоприятную почву, но «последний толчок» даёт внутреннее восстание.
Во вторых, это не поможет. Даже если мы начнем мобилизацию с 10 лет, это не поможет.
Ховай пряника Трампе, діставай дубину.