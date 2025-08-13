РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9616 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
7 917 55

Украина имеет 5 ключевых требований в рамках урегулирования войны, - Politico

Основные требования Украины в рамках урегулирования войны

Президент Зеленский и ключевые европейские партнеры используют встречу с Трампом перед саммитом на Аляске, чтобы наметить "красные линии", которые позволят сдержать Путина от использования соглашения с лидером США как возможности перегруппироваться и продолжить войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

Издание описывает 5 основных требований Украины.

Устойчивое прекращение огня без территориальных уступок

"Позиция Украины заключается в том, что она не пойдет ни на какие уступки относительно своих границ", - пишет издание.

Один из собеседников Politico заявил, что если Украине в конце концов придется пойти на определенный компромисс в рамках окончательного соглашения, исходя из реалий на поле боя, то она будет обсуждать территориальные вопросы только после того, как Россия согласится на прекращение огня и будет придерживаться его.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит Путина на Аляску стал следствием решительных действий Трампа, - сенатор Грэм

Компенсация нанесенного ущерба

Оценки колеблются от 500 млрд до 1 триллиона долларов США.

"Украина непреклонно настаивает на том, что Москва должна расплатиться за свои преступления, и имеет определенные рычаги влияния, поскольку значительная часть активов России находится у близких европейских союзников. Почти 200 миллиардов евро находятся в Бельгии", - отмечают авторы материала.

Также читайте: Для Трампа встреча с Путиным будет упражнением на слушание, - Белый дом

Гарантии безопасности

"Украина рассматривает членство в НАТО и Европейском Союзе как единственный долгосрочный способ остановить очередное нападение России", - пишет Politico.

Украина также отвергает требования РФ сократить свою 900-тысячную армию и прекратить поставки Киеву оружия.

Возвращение детей и пленных

Почти 20 000 украинских детей были похищены Россией. При посредничестве Катара и других стран Украине пока удалось вернуть 1453 детей, отмечают журналисты.

Читайте также: Вскоре пообщаюсь с европейскими лидерами. Они хотят заключения соглашения, - Трамп

Сохранение санкций против РФ

"Россия испытывает боль от войны, которую сама начала. Она потеряла более миллиона военнослужащих убитыми и ранеными, а ее экономика наконец начала чувствовать влияние западных санкций", - говорится в материале.

Украина и европейские партнеры хотят сохранить давление на Россию. Они предупреждают, что отмена санкций и разрешение на возобновление торговли с РФ дадут Москве время перегруппироваться и продолжить войну.

"Они также попытаются убедить Трампа, что угроза дальнейших санкций США заставит Путина вести более серьезные переговоры", - пишет издание.

Читайте: Вокруг резиденции Путина на Валдае установили 12 позиций ПВО, - СМИ. ФОТО

Автор: 

путин владимир (31889) США (27695) Трамп Дональд (6248) война в Украине (5662)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Закінчиться все тим , що Тромб просто стане (по факту - вже став) ретранслятором кацапських вимог Україні ... а коли українці неприймуть ці вимоги , просто скаже - я вмиваю руки , Америці більше це не цікаво , далі грайтеся самі ... і все .
показать весь комментарий
13.08.2025 14:54 Ответить
+7
Це вже нічого не змінить. Навіть якщо Америка не тільки втратить інтерес, в навпаки, буде допомагати )(лу, московія буде знищена, а Америка разом з ганьбою все одно отримає війну
показать весь комментарий
13.08.2025 15:15 Ответить
+5
Пам'ятаю як земленський після перемоги на виборах на запитання:
- Що далі?
відповів правдиво:
- далі троянський кінь. Частина друга.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пам'ятаю як земленський після перемоги на виборах на запитання:
- Що далі?
відповів правдиво:
- далі троянський кінь. Частина друга.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:52 Ответить
Ще й про репарації згадуєїПуйло відразу погодиться\.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:01 Ответить
Погодиться-не погодиться, а репарації русня платитиме.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:34 Ответить
щоб намітити "червоні лінії", які дозволять стримати Путіна від використання угоди з лідером США

Дозволять?
Чесно-чесно?
показать весь комментарий
13.08.2025 14:53 Ответить
і не сумнівайся Зе
пуйло погодиться одразу і на все (з невеличкими доповненнями)

Наприклад,
1) Вогонь стійко припиняється без територіальних поступок (Між окремими операціями /наступами / атаками / (навіть пострілами) рф в Україні ніякого вогню і ніякого захоплення/звільнення територій)
2) Компенсація завданих збитків (рф компенсує збитки Україні, коли Україна компенсує збитки рф)
3) Гарантії безпеки (нахіба тоді пункт 1)
4) Повернення дітей та полонених (за 49 або 99 років)
5) Збереження санкцій проти РФ (які санкції, коли перші чотири пункти майже виконані)

Зе, ти намагаєшся укласти угоду з пуйлом ...
не напідписуй там уйні всякої (як зазвичай)
показать весь комментарий
13.08.2025 18:00 Ответить
Закінчиться все тим , що Тромб просто стане (по факту - вже став) ретранслятором кацапських вимог Україні ... а коли українці неприймуть ці вимоги , просто скаже - я вмиваю руки , Америці більше це не цікаво , далі грайтеся самі ... і все .
показать весь комментарий
13.08.2025 14:54 Ответить
Це вже нічого не змінить. Навіть якщо Америка не тільки втратить інтерес, в навпаки, буде допомагати )(лу, московія буде знищена, а Америка разом з ганьбою все одно отримає війну
показать весь комментарий
13.08.2025 15:15 Ответить
Про це ж і мова - не Америка веде війну з кацапами , а Україна ... тому він там може домовлятися про що завгодно
показать весь комментарий
13.08.2025 15:17 Ответить
Пийте таблетки.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:33 Ответить
Тампон в любому випадку скаже що він вмиває руки. До чи після здачі України. Так краще нехай вонов миває руки зараз. А не після того як здасть Україну, зніме з Сосії санкції і заблокує постачання зброї Україні не тільки від сша а і від Європи.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:04 Ответить
100%
показать весь комментарий
13.08.2025 17:16 Ответить
одне- клоуна на нари!
показать весь комментарий
13.08.2025 14:54 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 14:57 Ответить
там мало писати Тора ...
показать весь комментарий
13.08.2025 15:52 Ответить
ріма
показать весь комментарий
13.08.2025 15:54 Ответить
Вимоги? Кави в Ялті обпились? Кому вимоги? Трамп з Путіним домовляється. А під Добропіллям фронт прорван.....
показать весь комментарий
13.08.2025 14:59 Ответить
Корейський сценарій. 1948-1953 гг.
Всьо зроблять без наркомана. Боневтіка просто поставлять перед фактом.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:02 Ответить
Головне щоб корейський а не вьєтнамський
показать весь комментарий
13.08.2025 17:57 Ответить
Це вимоги України, справедливі вимоги, а ти, падло, закрий пздак
показать весь комментарий
13.08.2025 15:47 Ответить
ці вимоги цілком влаштовують Путіна Щоб продовжувати війну далі без допомоги США Україні, саме цих вимог було і недостатньо перед зустріччю
показать весь комментарий
13.08.2025 15:00 Ответить
6. Відхід на кордони 1991 року
показать весь комментарий
13.08.2025 15:02 Ответить
По Ленину:
Империализм - это не случайная политика, а неизбежный этап развития капитализма, когда производство и рынок подчиняются монополиям и финансовым группам. В этой стадии капитал срастается с государством и начинает вести постоянную борьбу за новые рынки, земли и ресурсы, переделивая мир между сильнейшими державами.
Такой строй нельзя реформировать - он держится на эксплуатации большинства населения в интересах узкой элиты.
Его можно уничтожить только через социалистическую революцию, когда власть переходит в руки пролетариата.
После революции устанавливается диктатура пролетариата - не как самоцель, а как переходный этап для подавления сопротивления свергнутых классов и организации экономики в интересах трудящихся.
Цель этого этапа - создание общества, где нет классов, нет государства как аппарата подавления, а есть свободное самоуправление, при котором люди управляют делами сообща, торгуют и производят для потребностей, а не для прибыли, и нет паразитической элиты.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:06 Ответить
***** ты сюда этого сифилитика притащил?
показать весь комментарий
13.08.2025 15:32 Ответить
Комуністична ідеологія заборонена в Україні.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:49 Ответить
Навіть цього уривка достатньо щоб зрозуміти що Ульянов натягував сову на глобус.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:55 Ответить
так, натягував, приховучи за бла-бла-блістикою способи збереження влади шляхом тотального терору проти народу. Але чого в нього не відібрати - так це здібностей філософа та знань як здобути владу переворотом. І, до речі, застосував їх на практиці. І після нього в нього знайшлись послідовники. На Кубі вже понад 50 років такий режим править...
показать весь комментарий
13.08.2025 16:05 Ответить
Причиною тому не є якісь неймовірні здібності. Є зовнішні і є внутрішні. І більшовикам все вдалось тому що в тодішньому суспільстві великоросів був відсутній націоналізм, прагнення до побудови своєї власної держави. Тому і все вдалось, переформатування імперії, яка нікуди не зникла.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:21 Ответить
...кухарка управляет государством звучить файно
В Німеччині, на самом ділі, за ідеєю Віллі Брандта, соц-м с людським обличчям=дем.соц-м є реальністю. Однак, однак... ліберальная демократія у всьому світі добігає кінця і попуоізм разом з тр її могильщик.
Час плине і поступово складається так, що ті, хто не працює, поколіннями сидять на соціале, їдять тих, хто працює, по суті лише потребляють і ніякої відповідальності перед суспільством, яке їх утримує, не мали, не мають і не збираються віддячувати за допомогу і притулок, натомість вимагають все більше і більше. Доходить до абсурду, що загальна сума соц.виплат перевищує нетто (не путать з брутто, адже податки в залежності від классу оподаткування, сягають 45%
з/п), а також пенсію тих, хто працював усе життя.
Так що, суть соц-му від кожного по способності, кожному по труду втрачає сенс. Адже, з кожним роком більшає тих, хто наполягає лише на своїх правах, ігноруючи обов'язки. Уви, це реальність.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:41 Ответить
Як завжди пафосно і ні про що
показать весь комментарий
13.08.2025 15:06 Ответить
Ленин считал, что империализм рушится не только внешним давлением, а прежде всего внутренним кризисом, который делает власть уязвимой.
В его схеме внешние удары (санкции, блокада, экономическая изоляция) могут ускорить кризис, но решающим фактором всегда является организованное восстание рабочих и крестьян, которое захватывает власть.
📜 Если по-ленински разложить на шаги:
Кризис империалистической системы - экономический коллапс, война, поражения, инфляция.
Подрыв аппарата власти - забастовки, саботаж, разложение армии и полиции.
Разрыв связей капитала - в его время это были блокада, захват заводов и банков; в XXI веке сюда можно добавить перекрытие потоков капитала, кибератаки на финансовую инфраструктуру, контроль коммуникаций.
Захват власти пролетариатом - через Советы или аналогичные органы самоуправления.
Ликвидация классовой системы - уничтожение экономической базы буржуазии и передача производства в руки трудящихся.
В итоге, Ленин бы сказал, что одними внешними ударами империализм не свалить - они лишь создают благоприятную почву, но «последний толчок» даёт внутреннее восстание.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:13 Ответить
Ульянов помилявся.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:57 Ответить
не нічого твій ч-ленін не "счітал" і не міг "счітати" бо він був дибілом з нейросифілісом у голові !!! максиму на що його вистачило то це зплагіатити і трішки дописати праці німецького філософа, соціаліста К.Маркса !!! я десь бачив аналіз тиш так званих "праць ч-леніна", автори огляду зробили висновок щзо 90% з так званих "праць..." були написані вже після того як він подох від нейросифілісу !!! писали ті праці мінімум бригада мінімум з 10-20 чоловік при цк вкп(б)/кпсс !!!
показать весь комментарий
13.08.2025 15:59 Ответить
Гарні тексти пишуть ЗЕбілу
показать весь комментарий
13.08.2025 15:14 Ответить
І шосте, саме головне. Зе довічний президент.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:16 Ответить
Кому цікаіа хоч одна з цих вимог.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:25 Ответить
Церква, мова, озброєння, державний устрій, відміна покарання зрадникам і агресорам, повернення арештованого майна кацапам, нейтралітет - це все, що Зеля віддасть без обговорення?
показать весь комментарий
13.08.2025 15:26 Ответить
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
показать весь комментарий
13.08.2025 15:27 Ответить
Если Путин не будет, то факт нападения сильно уменьшаеться.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:30 Ответить
Какие 7-8, он нападет сразу если только признают.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:52 Ответить
Через 7-8 років - це дуже оптимістичний прогноз. Максимум 3,5 , тобто до закінчення каденції дружбана тр, щоб той якось отримав омріяного Нобеля.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:45 Ответить
На Казахстан не можна говориш узкоязикiй ? А що там у січні 2022 року було ?Вас як цуценят окупували.
показать весь комментарий
13.08.2025 17:03 Ответить
Вже всі притомні політики які живуть в реальності казали що ці вимоги в даних умовах неможливі. Але популізм перш за все.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:29 Ответить
Ти шо ретранслятор мураєва та шарія? Завались, шкура
показать весь комментарий
13.08.2025 15:54 Ответить
Прапорець зміни
показать весь комментарий
13.08.2025 16:10 Ответить
Нема ще пункту щодо повернення під контроль України окупованих територій включно з Кримом. І уточнення щодо санкцій, про їх дію, не зняття - аж до повернення крайнього квадратного сантиметра українсбкої території.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:48 Ответить
Украине нужно договориться со странами куда уехали Украинские мужчины призывного возраста их там по последним данным 1 260 000 млн даже отобрать тысяч 450 этого хвать что бы отбить все области включая и Крым я не понимаю уже можно было с Евросоюзом договориться о возврате даже принудительном мужчин призывного возраста, есть даже статья в уставе ООН что страна которая подверглась нападению имеет права запросить о возвращение своих людей призывного возраста обратно на родину если вернуть этих мужчин вы пополните все свои бригады и армейский корпуса даже будет стратегический резерв, но также почему власти Украины не хотят принимать у себя Украинце которые живут в средней азии я сам живу в Казахстане но мне что бы приехать в Украину нужно собрать кучу документов и получить официальное разрешение на въезд, и потом 5 лет жить что бы получить паспорт в средней азии живет без малого 400 тыс Украинцев почему среди них не проводят рекрутинг
показать весь комментарий
13.08.2025 15:50 Ответить
А скільки живе в ерефії?
показать весь комментарий
13.08.2025 15:59 Ответить
Як ти вирахував скільки треба? А хто з них хто? І ще питання, в нас зараз камяний вік? Зібрав мільон чоловіків, дав їм палки та сокири камяні та з кісток і пішли в чистому полі окупантів гасити? В сосну їбвся?
показать весь комментарий
13.08.2025 16:01 Ответить
Во первых, ни одна западная страна на это не пойдет. Там ещё есть законы которые работают.

Во вторых, это не поможет. Даже если мы начнем мобилизацию с 10 лет, это не поможет.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:13 Ответить
Справжній бандерівець❤️🤔 не буду говорити добрий він чи поганий, але і дурню зрозуміло що при Зеленському ця жахлива війна ніколи не зупиниться....Виставити такі умови абсолютного переможця, відступаючи майже на всіх участках фронту може лише людина, яка буде воювати до кінця без жодних компромісів і поступок. Який буде цей ,,кінець,, питання лаконічне......Одночасно нагадаю, що 73 відсотків його виборців із нетерпінням чекають у найближчих ТЦК та СП, адже вмотивовані контрнаступальні резерви необхідні Україні прямо зараз...👍
показать весь комментарий
13.08.2025 16:13 Ответить
Закінчиться все тим, що Трампу прийдеться під тиском американців стати Рейганом та вжарити рашу. Рейтинги Трампа і республіканців падають, політика поступок раші провалилася, Трампа уже не підтримують самі республіканці.
Ховай пряника Трампе, діставай дубину.
показать весь комментарий
13.08.2025 17:17 Ответить
Все, Зєля вперся в конституцію, всіх прав якої нас позбавили?
показать весь комментарий
13.08.2025 17:35 Ответить
Ну, тоді доведеться силовиків з офіцерами і відставниками мобілізувати, доходяги, яких зараз хапають на вулицях, не витягнуть.
показать весь комментарий
13.08.2025 17:36 Ответить
 
 