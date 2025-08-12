Визит Путина на Аляску стал следствием решительных действий Трампа, - сенатор Грэм
Запланированный на 15 августа визит российского диктатора Владимира Путина на Аляску происходит из-за политики Дональда Трампа - продажа оружия Европе для Украины и повышенные тарифы на индийские товары, которые встревожили Кремль.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News, об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.
"Я не могу представить другого человека на планете, который мог бы посадить за стол переговоров Путина, кроме Трампа. Но причина, по которой Путин едет на Аляску, в том, что президент Трамп объявил о продаже оружия Европе для помощи Украине, и это встревожило Путина", - отметил Грэм.
Он отметил, что президент США также ввел повышенные тарифы для Индии за покупку российской нефти.
"Он ударил по второму по величине покупателю российской нефти, который поддерживает военную машину России. Вот почему Путин едет в Аляску. Мир через силу", - добавил Грэм.
Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
От Рузвельт не такий рішучий був, не запросив до себе Гітлера.
**** с 22 года волает про налаживание отношений с США. Они из кожи вон лезли, чтобы возобновить диалог с администрацией США. **** даже из бункера согласился вылезти по первому свистку тампона, лишь бы из изоляции выйти.
головний терорист планети буде безкарно ходити по території сша.
мало того, кровавого диктатора будуть облизувати, як тільки можна собі уявити.
то, хіба не прорив?
...а молодшого (і сильного!) димократа у Штатах не знайшлося. На жаль.
БПЛА,кожну ніч прилітає по впк раші
Нужно было штатам в 1941 году встретится с Гитлером и договорится об мире на его условиях.
А міг би запросити адольфа у США і перетерти про мирні угоди і обмін землями....
"Фсьо праґрєсівнає чєлавєчєство" вже знає, що цей.світ створений Трампом та існує тільки завдяки Трампу.
не забудьте сфотографироваться с кремлевским террористом на фоне Аляски....
💪
Хіба вдарив? Поки що лише замахнувся
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/08/addressing-threats-to-the-united-states-by-the-government-of-the-russian-federation/
Наказ від 6 серпня 2025 р, а санкція починає працювати лише через 21 день після дати наказу, якщо POTUS не змінить своє рішення, бо воно - не закон, прийнятий Конгресом США і може бути змінено за бажанням Трампа.
Чи знає сенатор Грем , що санкції Трампа "по другому за величиною покупцю російської нафти, який підтримує військову машину Росії" , на які сенатор посилається, поки що не діють?
Ідентифікацію та перевірку автентичності тіла путлєра мабуть здатний феноменально успішно провести лише особисто Трамп.