Визит Путина на Аляску стал следствием решительных действий Трампа, - сенатор Грэм

Запланированный на 15 августа визит российского диктатора Владимира Путина на Аляску происходит из-за политики Дональда Трампа - продажа оружия Европе для Украины и повышенные тарифы на индийские товары, которые встревожили Кремль.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News, об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Я не могу представить другого человека на планете, который мог бы посадить за стол переговоров Путина, кроме Трампа. Но причина, по которой Путин едет на Аляску, в том, что президент Трамп объявил о продаже оружия Европе для помощи Украине, и это встревожило Путина", - отметил Грэм.

Он отметил, что президент США также ввел повышенные тарифы для Индии за покупку российской нефти.

"Он ударил по второму по величине покупателю российской нефти, который поддерживает военную машину России. Вот почему Путин едет в Аляску. Мир через силу", - добавил Грэм.

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

