2 163 66

Визит Путина на Аляску стал следствием решительных действий Трампа, - сенатор Грэм

Путин едет на Аляску из-за давления Трампа

Запланированный на 15 августа визит российского диктатора Владимира Путина на Аляску происходит из-за политики Дональда Трампа - продажа оружия Европе для Украины и повышенные тарифы на индийские товары, которые встревожили Кремль.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News, об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Я не могу представить другого человека на планете, который мог бы посадить за стол переговоров Путина, кроме Трампа. Но причина, по которой Путин едет на Аляску, в том, что президент Трамп объявил о продаже оружия Европе для помощи Украине, и это встревожило Путина", - отметил Грэм.

Он отметил, что президент США также ввел повышенные тарифы для Индии за покупку российской нефти.

"Он ударил по второму по величине покупателю российской нефти, который поддерживает военную машину России. Вот почему Путин едет в Аляску. Мир через силу", - добавил Грэм.

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вадефуль: Важно, чтобы Трамп прислушался к голосу Европы по Украине

Автор: 

Топ комментарии
+35
щоб ви всі повиздихали, чембрлени з делад'є вкупі.
12.08.2025 13:50 Ответить
12.08.2025 13:50 Ответить
+26
США приймають в себе злочинця та вбивцю. І це наслідок рішучих дій Трампа?
От Рузвельт не такий рішучий був, не запросив до себе Гітлера.
12.08.2025 13:52 Ответить
12.08.2025 13:52 Ответить
+16
Грем обісрався, обтік, просох, відправ кальсони та почав вилизувати сраку Доліка.
12.08.2025 13:53 Ответить
12.08.2025 13:53 Ответить
Навпаки.
12.08.2025 13:49 Ответить
12.08.2025 13:49 Ответить
рішучих дій трампа досі не видно, поки тільки беззмістовні заяви.
12.08.2025 15:49 Ответить
12.08.2025 15:49 Ответить
щоб ви всі повиздихали, чембрлени з делад'є вкупі.
12.08.2025 13:50 Ответить
12.08.2025 13:50 Ответить
Рішучих? Він знущається? Або Трускавецьку школу закінчив.
12.08.2025 13:50 Ответить
12.08.2025 13:50 Ответить
Рішучий TACO.
12.08.2025 14:35 Ответить
12.08.2025 14:35 Ответить
Трамп став рішучим шо піздєц - Грем шо в нього в адвокатах?
12.08.2025 13:51 Ответить
12.08.2025 13:51 Ответить
В придворних холуях.
12.08.2025 14:18 Ответить
12.08.2025 14:18 Ответить
Його підлабузний підлабузник. Зайдіть на його сторінку в Х, одразу зрозумієте, що являє собою Грем
12.08.2025 14:49 Ответить
12.08.2025 14:49 Ответить
Є****ать які ріщучі дії Трампа.
12.08.2025 13:51 Ответить
12.08.2025 13:51 Ответить
США приймають в себе злочинця та вбивцю. І це наслідок рішучих дій Трампа?
От Рузвельт не такий рішучий був, не запросив до себе Гітлера.
12.08.2025 13:52 Ответить
12.08.2025 13:52 Ответить
То була війна Рузвельта. Був би трєп президентом, 2 СВ не було б. Гітлер - чудовий парень, поляки самі на нього напали. Але він був розумний - його танки пошли на Варшаву автобанами, не застрягли в болотах, тому війну закінчив за 4 години. Внаслідок цього Польща змушена була підписати чудовий мир, але втратила 1000 км виходу до океану. Після 4 годинної війни Польща чудово жила ще більше 2 тижнів, в потім вирішила приєднатись до чудової країни робітників і селян, бо там був вихід до океану в районі Бендер. Але Бандера обідився і зробив Катинську різню в 40-му році. Якби я був президентом, то зміг би домовитися з чудовими хлопцями Гітлером і Сталіном, сошлісь би гдєто посрєдінє. Аляска - Сталіну, решта Америки Гітлеру. США би пєрємєстілісь в Гренландію, бо там єсть рєдкозємєльниє метали. Шах і мат тєбє ілона Маск
12.08.2025 14:51 Ответить
12.08.2025 14:51 Ответить
12.08.2025 15:17 Ответить
12.08.2025 15:17 Ответить
Ху.ло сяде за стіл з будь-ким, хто схилятиме Україну до капітуляції.
12.08.2025 13:52 Ответить
12.08.2025 13:52 Ответить
ТрАМПАКС
12.08.2025 13:53 Ответить
12.08.2025 13:53 Ответить
Грем обісрався, обтік, просох, відправ кальсони та почав вилизувати сраку Доліка.
12.08.2025 13:53 Ответить
12.08.2025 13:53 Ответить
Рішуче відсмоктав....рішуче здає території НЕ СВОЄЇ ВЗАГАЛІ КРАЇНИ, рішуче є...нувся
12.08.2025 13:53 Ответить
12.08.2025 13:53 Ответить
Я не можу уявити іншу людину на планеті, яка могла б посадити за стіл переговорів Путіна, крім Трампа.

**** с 22 года волает про налаживание отношений с США. Они из кожи вон лезли, чтобы возобновить диалог с администрацией США. **** даже из бункера согласился вылезти по первому свистку тампона, лишь бы из изоляции выйти.
12.08.2025 13:54 Ответить
12.08.2025 13:54 Ответить
какой ты конченный, ***** и так нужну переговоры. Переговоры ни о чем, а чтобы показать что он рукопажатый ..... и не в изоляции.
12.08.2025 13:55 Ответить
12.08.2025 13:55 Ответить
Путлєр ще не перетнув Беренгову протоку, а лизуни уже натерли трампівську дупу до мозолів. Путлєр, ймовірно, на Аляску не поїде.
12.08.2025 13:55 Ответить
12.08.2025 13:55 Ответить
звісно прорив!
головний терорист планети буде безкарно ходити по території сша.
мало того, кровавого диктатора будуть облизувати, як тільки можна собі уявити.
то, хіба не прорив?
12.08.2025 13:55 Ответить
12.08.2025 13:55 Ответить
12.08.2025 13:57 Ответить
12.08.2025 13:57 Ответить
Не вирнут. Старий став Байда вже.

...а молодшого (і сильного!) димократа у Штатах не знайшлося. На жаль.
12.08.2025 14:01 Ответить
12.08.2025 14:01 Ответить
В Україні вже 4-й рік йде повномасштабна війна, а її територія перебуває під окупацією вже 11-й рік і тільки збільшується, а місцевих дописувачів більше хвилює чи приїде путін на Аляску і як до нього ставитиметься американський президент.
12.08.2025 13:58 Ответить
12.08.2025 13:58 Ответить
це тому, що ти тупенький. Запрошувати військового злочинця до США, це погодитися з ним на його злочини.
12.08.2025 14:08 Ответить
12.08.2025 14:08 Ответить
візит світового терориста і вбивці українського народу на запрошення американського сраколиза "трамбона - є клеймо.котрим трамп проштампував США.ЯК КРАЇНУ.КОТРА Є СПІВУЧАСНИКОМ РАШИСТСЬКОЇ БОЙНІ В УКРАЇНІ ,А НЕ КРАЇНУ.КОТРА ВІДСТОЮЄ ДЕМОКРАТІЮ .А ЩЕ БІЛЬШЕ СВОЇ ОБІЦЯНКИ ЯКІ ВОНИ РАЗОМ З РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТОМ ДАВАЛИ В ЧАСІ ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ...
12.08.2025 13:59 Ответить
12.08.2025 13:59 Ответить
Як лиже... Рішучих...
12.08.2025 14:00 Ответить
12.08.2025 14:00 Ответить
Ні,це завдяки санкціям українських
БПЛА,кожну ніч прилітає по впк раші
12.08.2025 14:00 Ответить
12.08.2025 14:00 Ответить
Спішать вихвалитись. Бо потім не буде чим.
12.08.2025 14:02 Ответить
12.08.2025 14:02 Ответить
Гитлер: а так можно было?
Нужно было штатам в 1941 году встретится с Гитлером и договорится об мире на его условиях.
12.08.2025 14:03 Ответить
12.08.2025 14:03 Ответить
Та ти що невже. Іди на.уй лицемір . Ви американці завжди продаєте в кінці
12.08.2025 14:04 Ответить
12.08.2025 14:04 Ответить
Хто цього гельмінта призначив другом України?
12.08.2025 14:05 Ответить
12.08.2025 14:05 Ответить
А деж рішучі 100 відсотків...???Де 10-12 днів?? Де законопроект на 500 відсотків??
12.08.2025 14:07 Ответить
12.08.2025 14:07 Ответить
Оце лизнув рижій мавпі ахахах
12.08.2025 14:07 Ответить
12.08.2025 14:07 Ответить
Виходить, що Рузвельт був недалекоглядним!
А міг би запросити адольфа у США і перетерти про мирні угоди і обмін землями....
12.08.2025 14:07 Ответить
12.08.2025 14:07 Ответить
команда Трампа испражняется во лжи так же как и команда *****....
12.08.2025 14:09 Ответить
12.08.2025 14:09 Ответить
ЗЕкоМанду не забувайте. )
12.08.2025 14:14 Ответить
12.08.2025 14:14 Ответить
Пан сенатор дуже "запісдився" із своїм славослов'ям.
"Фсьо праґрєсівнає чєлавєчєство" вже знає, що цей.світ створений Трампом та існує тільки завдяки Трампу.
12.08.2025 14:09 Ответить
12.08.2025 14:09 Ответить
+100500!!!
12.08.2025 14:15 Ответить
12.08.2025 14:15 Ответить
12.08.2025 14:14 Ответить
12.08.2025 14:14 Ответить
Если бы это были решительные действия, ***** ехало бы связанным собственным окружением в Гагу а не на Аляску
12.08.2025 14:17 Ответить
12.08.2025 14:17 Ответить
якогось двійника замість себе пришле.
12.08.2025 14:20 Ответить
12.08.2025 14:20 Ответить
Ліндсі (дівоче ім'я) - ти пишаєшся тим, що на Аляску Трамп привезе шмат токсичного лайна?
12.08.2025 14:20 Ответить
12.08.2025 14:20 Ответить
Жаль що немає зараз в республіканців такого лідера як був Джон Макейн ,він би цього придурка поставив на місце ,а тепер лише пристосуванці.
12.08.2025 14:24 Ответить
12.08.2025 14:24 Ответить
2 сенатор Грем:

не забудьте сфотографироваться с кремлевским террористом на фоне Аляски....
12.08.2025 14:25 Ответить
12.08.2025 14:25 Ответить
Трамп обісрався в наслідок рішух дій
12.08.2025 14:27 Ответить
12.08.2025 14:27 Ответить
🤣🤣🤣
12.08.2025 14:30 Ответить
12.08.2025 14:30 Ответить
Трамп з'їв гівно - це наслідки його рішучих дії.
💪
12.08.2025 14:34 Ответить
12.08.2025 14:34 Ответить
Він (сенатор Грем) зазначив, що президент США також ввів підвищені тарифи для Індії за купівлю російської нафти."Він вдарив по другому за величиною покупцю російської нафти, який підтримує військову машину Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3568278
Хіба вдарив? Поки що лише замахнувся
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/08/addressing-threats-to-the-united-states-by-the-government-of-the-russian-federation/

Наказ від 6 серпня 2025 р, а санкція починає працювати лише через 21 день після дати наказу, якщо POTUS не змінить своє рішення, бо воно - не закон, прийнятий Конгресом США і може бути змінено за бажанням Трампа.
Чи знає сенатор Грем , що санкції Трампа "по другому за величиною покупцю російської нафти, який підтримує військову машину Росії" , на які сенатор посилається, поки що не діють?
12.08.2025 14:34 Ответить
12.08.2025 14:34 Ответить
Дуже рішуче сцикнув вводити санкції, а натомість поїхав вилизувати дупу пуйлу
12.08.2025 14:37 Ответить
12.08.2025 14:37 Ответить
Це наслідок того, шо Трамп нічого з путіним зробити не може. Вот і все. Він тупо імпотент. Позор США
12.08.2025 14:40 Ответить
12.08.2025 14:40 Ответить
А чого відразу не у Вашингтоні? Нерішуче діє ваш Трампон, нерішуче, недопрогинався перед ******.
12.08.2025 14:56 Ответить
12.08.2025 14:56 Ответить
трамп починав з "канада - ще один штат США", а закінчить "сша щеодна губернія рашки". ...якщо ми до тогочасу не спалимо нафіг та рашку
12.08.2025 15:03 Ответить
12.08.2025 15:03 Ответить
Сенатор Грем зіпсувався та смердить. Несіть нового.
12.08.2025 15:07 Ответить
12.08.2025 15:07 Ответить
Який чудовий хлопець цей трамп! У 1994 році США принудили безоплатно передати рашці ядерну зброю, оакети, літаки, а тепер за гроші через Європу постачають нам зброю. Треба частіше тикати йому в його тупу морду Будапештський меморандум!!!
12.08.2025 15:08 Ответить
12.08.2025 15:08 Ответить
Гарно залишав!!!
12.08.2025 15:11 Ответить
12.08.2025 15:11 Ответить
Гарно зализав!!! Тампону буде приємно!!!
12.08.2025 15:12 Ответить
12.08.2025 15:12 Ответить
***@ний паяц! Його місце в команді зеленського...
12.08.2025 15:14 Ответить
12.08.2025 15:14 Ответить
Та до вас їде клон, чи манекен, не знаю який номер!!! То з ким ви будете вести діалог????????????
12.08.2025 15:15 Ответить
12.08.2025 15:15 Ответить
Зеленському треба запросити цього Грема на роботу. Бо він зможе робити з кожного просиру президента потужну перемогу.
12.08.2025 15:17 Ответить
12.08.2025 15:17 Ответить
Яке марення ! Дідусь зовсім плохій !
12.08.2025 15:19 Ответить
12.08.2025 15:19 Ответить
Для надійності на Аляску доцільно їхати усім: оригіналу та чотирьом двійникам путлєра.
Ідентифікацію та перевірку автентичності тіла путлєра мабуть здатний феноменально успішно провести лише особисто Трамп.
12.08.2025 15:23 Ответить
12.08.2025 15:23 Ответить
З такими 'рішучими діями' весь світ засмердиться. Психопат, сволота, гівно. І американці, які таке вибрали - придурки.
12.08.2025 16:17 Ответить
12.08.2025 16:17 Ответить
Багато експертів говорило,що саме Грем,являється головним прихильником України.Але судячи з його слів,цей поц таки недалеко втік від свого придурошного преза...
12.08.2025 16:19 Ответить
12.08.2025 16:19 Ответить
Рішуча проститутка наполегливо затягла ***** в ліжко, спокусивши ароматизованим вазеліном і кешбеком....
12.08.2025 16:31 Ответить
12.08.2025 16:31 Ответить
 
 