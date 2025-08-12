Візит Путіна на Аляску став наслідком рішучих дій Трампа, - сенатор Грем

Запланований на 15 серпня візит російського диктатора Володимира Путіна на Аляску відбувається через політику Дональда Трампа - продаж зброї Європі для України та підвищені тарифи на індійські товари, які стривожили Кремль.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News, про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Я не можу уявити іншу людину на планеті, яка могла б посадити за стіл переговорів Путіна, крім Трампа. Але причина, через яку Путін їде на Аляску, у тому, що президент Трамп оголосив про продаж зброї Європі для допомоги Україні, і це стривожило Путіна", - зазначив Грем.

Він зазначив, що президент США також ввів підвищені тарифи для Індії за купівлю російської нафти.

"Він вдарив по другому за величиною покупцю російської нафти, який підтримує військову машину Росії. Ось чому Путін їде до Аляски. Мир через силу", - додав Грем.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

