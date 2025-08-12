УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
926 39

Візит Путіна на Аляску став наслідком рішучих дій Трампа, - сенатор Грем

Путін їде на Аляску через тиск Трампа

Запланований на 15 серпня візит російського диктатора Володимира Путіна на Аляску відбувається через політику Дональда Трампа - продаж зброї Європі для України та підвищені тарифи на індійські товари, які стривожили Кремль.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News, про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Я не можу уявити іншу людину на планеті, яка могла б посадити за стіл переговорів Путіна, крім Трампа. Але причина, через яку Путін їде на Аляску, у тому, що президент Трамп оголосив про продаж зброї Європі для допомоги Україні, і це стривожило Путіна", - зазначив Грем.

Він зазначив, що  президент США також ввів підвищені тарифи для Індії за купівлю російської нафти.

"Він вдарив по другому за величиною покупцю російської нафти, який підтримує військову машину Росії. Ось чому Путін їде до Аляски. Мир через силу", - додав Грем.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вадефуль: Важливо, щоб Трамп прислухався до голосу Європи щодо України

Автор: 

путін володимир (24470) Трамп Дональд (6749) Грем Ліндсі (119)


Топ коментарі
+8
щоб ви всі повиздихали, чембрлени з делад'є вкупі.
12.08.2025 13:50 Відповісти
+4
США приймають в себе злочинця та вбивцю. І це наслідок рішучих дій Трампа?
От Рузвельт не такий рішучий був, не запросив до себе Гітлера.
12.08.2025 13:52 Відповісти
+3
Рішучих? Він знущається? Або Трускавецьку школу закінчив.
12.08.2025 13:50 Відповісти
Навпаки.
12.08.2025 13:49 Відповісти
щоб ви всі повиздихали, чембрлени з делад'є вкупі.
12.08.2025 13:50 Відповісти
Рішучих? Він знущається? Або Трускавецьку школу закінчив.
12.08.2025 13:50 Відповісти
Трамп став рішучим шо піздєц - Грем шо в нього в адвокатах?
12.08.2025 13:51 Відповісти
В придворних холуях.
12.08.2025 14:18 Відповісти
Є****ать які ріщучі дії Трампа.
12.08.2025 13:51 Відповісти
США приймають в себе злочинця та вбивцю. І це наслідок рішучих дій Трампа?
От Рузвельт не такий рішучий був, не запросив до себе Гітлера.
12.08.2025 13:52 Відповісти
Ху.ло сяде за стіл з будь-ким, хто схилятиме Україну до капітуляції.
12.08.2025 13:52 Відповісти
ТрАМПАКС
12.08.2025 13:53 Відповісти
Грем обісрався, обтік, просох, відправ кальсони та почав вилизувати сраку Доліка.
12.08.2025 13:53 Відповісти
Рішуче відсмоктав....рішуче здає території НЕ СВОЄЇ ВЗАГАЛІ КРАЇНИ, рішуче є...нувся
12.08.2025 13:53 Відповісти
Я не можу уявити іншу людину на планеті, яка могла б посадити за стіл переговорів Путіна, крім Трампа.

**** с 22 года волает про налаживание отношений с США. Они из кожи вон лезли, чтобы возобновить диалог с администрацией США. **** даже из бункера согласился вылезти по первому свистку тампона, лишь бы из изоляции выйти.
12.08.2025 13:54 Відповісти
какой ты конченный, ***** и так нужну переговоры. Переговоры ни о чем, а чтобы показать что он рукопажатый ..... и не в изоляции.
12.08.2025 13:55 Відповісти
Путлєр ще не перетнув Беренгову протоку, а лизуни уже натерли трампівську дупу до мозолів. Путлєр, ймовірно, на Аляску не поїде.
12.08.2025 13:55 Відповісти
звісно прорив!
головний терорист планети буде безкарно ходити по території сша.
мало того, кровавого диктатора будуть облизувати, як тільки можна собі уявити.
то, хіба не прорив?
12.08.2025 13:55 Відповісти
12.08.2025 13:57 Відповісти
Не вирнут. Старий став Байда вже.

...а молодшого (і сильного!) димократа у Штатах не знайшлося. На жаль.
12.08.2025 14:01 Відповісти
В Україні вже 4-й рік йде повномасштабна війна, а її територія перебуває під окупацією вже 11-й рік і тільки збільшується, а місцевих дописувачів більше хвилює чи приїде путін на Аляску і як до нього ставитиметься американський президент.
12.08.2025 13:58 Відповісти
це тому, що ти тупенький. Запрошувати військового злочинця до США, це погодитися з ним на його злочини.
12.08.2025 14:08 Відповісти
візит світового терориста і вбивці українського народу на запрошення американського сраколиза "трамбона - є клеймо.котрим трамп проштампував США.ЯК КРАЇНУ.КОТРА Є СПІВУЧАСНИКОМ РАШИСТСЬКОЇ БОЙНІ В УКРАЇНІ ,А НЕ КРАЇНУ.КОТРА ВІДСТОЮЄ ДЕМОКРАТІЮ .А ЩЕ БІЛЬШЕ СВОЇ ОБІЦЯНКИ ЯКІ ВОНИ РАЗОМ З РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТОМ ДАВАЛИ В ЧАСІ ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ...
12.08.2025 13:59 Відповісти
Як лиже... Рішучих...
12.08.2025 14:00 Відповісти
Ні,це завдяки санкціям українських
БПЛА,кожну ніч прилітає по впк раші
12.08.2025 14:00 Відповісти
Спішать вихвалитись. Бо потім не буде чим.
12.08.2025 14:02 Відповісти
Гитлер: а так можно было?
Нужно было штатам в 1941 году встретится с Гитлером и договорится об мире на его условиях.
12.08.2025 14:03 Відповісти
Та ти що невже. Іди на.уй лицемір . Ви американці завжди продаєте в кінці
12.08.2025 14:04 Відповісти
Хто цього гельмінта призначив другом України?
12.08.2025 14:05 Відповісти
А деж рішучі 100 відсотків...???Де 10-12 днів?? Де законопроект на 500 відсотків??
12.08.2025 14:07 Відповісти
Оце лизнув рижій мавпі ахахах
12.08.2025 14:07 Відповісти
Виходить, що Рузвельт був недалекоглядним!
А міг би запросити адольфа у США і перетерти про мирні угоди і обмін землями....
12.08.2025 14:07 Відповісти
команда Трампа испражняется во лжи так же как и команда *****....
12.08.2025 14:09 Відповісти
ЗЕкоМанду не забувайте. )
12.08.2025 14:14 Відповісти
Пан сенатор дуже "запісдився" із своїм славослов'ям.
"Фсьо праґрєсівнає чєлавєчєство" вже знає, що цей.світ створений Трампом та існує тільки завдяки Трампу.
12.08.2025 14:09 Відповісти
+100500!!!
12.08.2025 14:15 Відповісти
12.08.2025 14:14 Відповісти
Пише Береза 12.08.25 :

Давно вже не дивуюся неадекватним діям та не логічним вчинками влади. У Зеленського валиться фронт, прорив під Покровськом, зірвана ним мобілізація, завод Rheinmetall в Україні досі не побудовано через бюрократичні перепони, а він замість вирішення цих проблем зайнятий спробою взяти під контроль влади у Київі та врученням підозр депутатам Київради. Хто про що, а брудний про лазню.

За моєю інформацією в силових структурах, які все важче переносять політичні, а скоріше - психоделічні команди сонцесяйного, 14-15 серпня, коли вся країна буде зфокусована на переговорах Трамп-Путін, в Києві пройде безпрецедентна атака силовиків проти депутатів фракції Удар, ЄС та інших фракцій у Київраді. Заздалегідь заспокою прихильників "Слуг народу". Президентських представників у Київраді це не зачепить.

Так от, цими днями правоохоронні органи по команді з ОП планують провести масові обшуки, вилучення документів та вручення підозр посадовцям КМДА і депутатам Київради. Підозри вручать за те, що депутати виїжджали у відрядження. Бо у відрядження в нашій країні можна їздити лише Єрмаку або Чернишову.

Але абсурд ситуації полягає в тому, що місцеві депутати не отримують зарплати, на відміну від народних обранців, головних завгоспів чи міністрів, які за наші з вами гроші платників податків роз'їжджають по турне. Наприклад 8 разів за рік на Кариби, як "Слуги". Абсурд полягає ще й в тому, що деяких депутатів буде запідозрено у відрядженнях у часи, коли вони ще навіть не були депутатами. Треш? Тобто в Зе вже навіть не заморочуються на законність фантазій та претензій. Ну і третє: лідери з відряджень в Київради - це депутати від «слуги народу». Але, як я і сказав раніше, них обшуків не буде. Здогадайтеся чому.

Для чого ОПешка це робить? Мета - взяти під контроль владу у столиці України. Щоб після обшуків, підозр та затримання Київрада більше не зібралася, а містом почав керувати офісний протеже з КМВА Тимур Ткаченко. До речі, що там з дозволами на ночні таксі?

Але загалом це демонстративна «атвєтка» Зеленського європейцям на їх заяви щодо згортання демократії в Україні: наказ силовикам вручити підозри депутатам Київради, щоб паралізувати столицю. До речі, нагадую, що переважна кількість претензій чиновників ЄС до української влади саме через питання до згортання децентралізації місцевого самоврядування. Схоже, що спроба заблокувати процаси євроінтеграції через атаку на САП і НАБУ у ОПи не пройшла і тепер вони намагаються заблокувати по іншому.

В мене немає сумнівів, що ця «атвєтка» навмисно відбувається в пику ЄС. Адже, нещодавно був оприлюднений меморандум Майкла ОʼФлаерті, Комісара Ради Європи, - як реакція на і моє офіційне звернення. ОʼФлаерті акцентував увагу на порушеннях прав людини в Україні, зокрема на неприпустимості переслідування опозиції, критиків влади та журналістів. Він прямо пов'язав ці порушення з прогресом в євроінтеграції, наголосивши, що такі дії ставлять під загрозу не лише європейські перспективи України, але й її відносини з міжнародними партнерами. І ось так відреагували в ОП відреагували: дали вказівку силовикам вручити підозри депутатам Київської міської Ради від опозиції. Чи хтось вважає, що в ЄС цього не помітять та не звернуть уваги? Не варто дурити себе такими ілюзіями. Звернуть увагу і відреагують.

Слід було б очікувати, що після того, як отримали «бумеранг» за спробу знищити антикорупційні органи, офіс хоча б на деякий час одумається. Але ні: вони продовжують бігти по граблях. Тепер на Київ, на місцеве самоврядування. Бо що ще можна зробити в умовах війни, як не знищити все, що може бути незалежним, бодай трохи автономним? Київ - це, для клептократично-корупційної зеленої влади - останній рубіж незалежної влади, яку ще не контролюють з Банкової. Схоже, що в Єрмака вважають: «захопимо Київ, поборемо демократію». Росіяни теж хотіли захопити Київ за три дні. Раджу ОП запитати в них враження від результату.

Знову й знову говоримо про непотрібні внутрішні конфлікти, які руйнують довіру до нашої країни. Зараз Європа - чи не єдина наша підтримка. І якщо в Україні продовжуються переслідування політичних опонентів, то це прямо впливає на довіру з боку партнерів. Це не просто стратегічна помилка - це постріл у коліно. В своє коліно. Нам точно не потрібні нові фронти в середині країни в умовах війни! Але в ОП, схоже, вважають інакше. Сподіваюся що ті, хто планують цю дурню зараз оцінять потенційні наслідки. Хоча може мої сподівання і марні. Бо 22 липня, коли атакували НАБУ та САП, то їх теж попереджали про наслідки, але вони не почули і потім жерли своє лайно та дивувалися наслідками. Зараз можна цього уникнути. Незабаром побачимо, що обере ОП.
12.08.2025 14:16 Відповісти
Если бы это были решительные действия, ***** ехало бы связанным собственным окружением в Гагу а не на Аляску
12.08.2025 14:17 Відповісти
якогось двійника замість себе пришле.
12.08.2025 14:20 Відповісти
Ліндсі (дівоче ім'я) - ти пишаєшся тим, що на Аляску Трамп привезе шмат токсичного лайна?
12.08.2025 14:20 Відповісти
 
 