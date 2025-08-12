УКР
Новини
141 6

Вадефуль: Важливо, щоб Трамп прислухався до голосу Європи щодо України

Йоганн Вадефуль про подальшу підтримку України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Європейський Союз виробляє спільну позицію та прагне впливати на рішення Вашингтона і Москви стосовно України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, у середу за ініціативи канцлера Фрідріха Мерца відбудеться серія онлайн-зустрічей за участю лідерів Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, Фінляндії, генерального секретаря НАТО, високопосадовців ЄС, а також президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського.

"Важливо , щоб Трамп прислухався до голосу Європи, і добре, що Німеччина дає про себе знати", - наголосив Вадефуль.

Ліпавський: 15 серпня Путін матиме "унікальну" можливість погодитися на перемир'я

Міністр підкреслив, що європейці вимагають припинення вогню перед початком будь-яких переговорів про майбутнє України. П’ятничний саміт він назвав "початком" обговорення умов мирного врегулювання, зазначивши, що готовність України говорити про статус-кво вже є поступкою, оскільки Росія окупує її території з порушенням міжнародного права.

Вадефуль наголосив, що рішення про долю України має ухвалювати виключно Київ. Він не виключив можливих поступок з українського боку в майбутній мирній угоді, але підкреслив, що наразі йдеться про створення "справедливих умов для переговорів".

За його словами, майбутнє України нерозривно пов’язане з європейською безпекою, тож лідери ЄС не залишаться осторонь процесу.

Зустріч на Алясці не є кінцем світу, - Кислиця

Автор: 

Європа (1948) Трамп Дональд (6749) Вадефуль Йоганн (50)


Так, бо Європі куди вигідніше щоб росія застрягла і роками знищувала Україну, і не становила загрозу для цієї самої Європи.
Тому вони і зброї будуть давати рівно настільки, щоб наступ росії продовжувався, але був повільним, і будь-які мирні ініціативи будуть зривати під приводом "це не справедливий мир"
показати весь коментар
12.08.2025 13:48 Відповісти
Це типу поділити Україну пополам - така у тебе "мирна ініціатива"?
показати весь коментар
12.08.2025 13:53 Відповісти
Чуємо всяких мерців, водофонів, макарнів.
А де сумновідомий гнуснавий ішак? У нього все норм, що його країну збираються ділити два підстаркуваті пі'дори? Нічого не хоче сказати?
показати весь коментар
12.08.2025 13:50 Відповісти
Я дивуюся європейським політикам. Невже має значення, про що будуть говорити ці два злочинці? Жодних правових міжнародних наслідків для України у цього тандему ШОУБАЗІКАЛО - РЕЗИНОВАДУПА апріорі бути не може. Треба перестати прислухатися, впливати, прогинатися і робити те, що треба нам.
показати весь коментар
12.08.2025 13:54 Відповісти
Трамп прислухався...те що Віткофф з кремля наговорив
показати весь коментар
12.08.2025 13:54 Відповісти
Трамп прислуховуєтся тільки до голосу Трампа. Ну, ще до голосу Бога коли той з ним розмовляє напряму. Ну то вде інша історія, історія хвороби Трампа від психіатрів.
показати весь коментар
12.08.2025 13:57 Відповісти
 
 