Вадефуль: Важливо, щоб Трамп прислухався до голосу Європи щодо України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Європейський Союз виробляє спільну позицію та прагне впливати на рішення Вашингтона і Москви стосовно України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, у середу за ініціативи канцлера Фрідріха Мерца відбудеться серія онлайн-зустрічей за участю лідерів Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, Фінляндії, генерального секретаря НАТО, високопосадовців ЄС, а також президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського.

"Важливо , щоб Трамп прислухався до голосу Європи, і добре, що Німеччина дає про себе знати", - наголосив Вадефуль.

Міністр підкреслив, що європейці вимагають припинення вогню перед початком будь-яких переговорів про майбутнє України. П’ятничний саміт він назвав "початком" обговорення умов мирного врегулювання, зазначивши, що готовність України говорити про статус-кво вже є поступкою, оскільки Росія окупує її території з порушенням міжнародного права.

Вадефуль наголосив, що рішення про долю України має ухвалювати виключно Київ. Він не виключив можливих поступок з українського боку в майбутній мирній угоді, але підкреслив, що наразі йдеться про створення "справедливих умов для переговорів".

За його словами, майбутнє України нерозривно пов’язане з європейською безпекою, тож лідери ЄС не залишаться осторонь процесу.

