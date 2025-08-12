УКР
Зустріч Трампа та Путіна
996

Ліпавський: 15 серпня Путін матиме "унікальну" можливість погодитися на перемир’я

Ян Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, який перебуває з візитом у Києві, заявив, що 15 серпня президент РФ Володимир Путін отримає "унікальну" нагоду погодитися на перемир’я у війні проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

У цей день на Алясці очікується зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Ліпавський зазначив, що цього дня російський лідер "точно матиме можливість" ухвалити рішення про припинення бойових дій.

"Він уже вбив 1 мільйон своїх людей. Він вбиває щодня, здійснюючи нові атаки. Тож так, він має цю унікальну можливість", - сказав глава МЗС Чехії.

За його словами, підтримка України міжнародними партнерами, санкційний тиск на РФ і сила української армії змушують Кремль демонструвати готовність до переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр закордонних справ Чехії Ліпавський відвідав Київ.

Автор: 

путін володимир перемир'я Ліпавський Ян


Топ коментарі
+2
Один вопрос: - зачем ***** перемирие ? по его мнению он побеждает.
показати весь коментар
12.08.2025 13:15 Відповісти
+2
Зустріч президента США із військовим злочинцем на своїй території (без виконання рішення МКС) ДУЖЕ БАГАТО що ПРОДЕМОНСТРУЄ світовій спільноті !!!
показати весь коментар
12.08.2025 13:28 Відповісти
+1
Сказав би просто - Неймовірна ситуація, що Пуйло погодиться на щось, що допоможе Україні.
показати весь коментар
12.08.2025 13:21 Відповісти
Один вопрос: - зачем ***** перемирие ? по его мнению он побеждает.
показати весь коментар
12.08.2025 13:15 Відповісти
Якщо є хоч одна звивна у голові то повинен розуміти наслідки відмови.
показати весь коментар
12.08.2025 13:22 Відповісти
Сказав би просто - Неймовірна ситуація, що Пуйло погодиться на щось, що допоможе Україні.
показати весь коментар
12.08.2025 13:21 Відповісти
Звичайно погодиться на перемир"я ,на його умовах . Які для України будуть дуже схожі на капітуляцію
показати весь коментар
12.08.2025 13:22 Відповісти
"Ми не дамо достатньо зброї щоб зупинити наступ російських військ, але постійно пропонуватимемо путіну зупинитись просто так без жодних додаткових умов, знаючи що він не погодиться"
показати весь коментар
12.08.2025 13:23 Відповісти
питун получил уникальную возможность легитимизировать себя после изоляции. Мне жутко интересно, что такого питун пообещал США, что вся их верхушка стала настолько лояльной к московии.
показати весь коментар
12.08.2025 13:23 Відповісти
Яке перемир'я , для чого? Тільки повне припинення вогню.😡
показати весь коментар
12.08.2025 13:25 Відповісти
Зустріч президента США із військовим злочинцем на своїй території (без виконання рішення МКС) ДУЖЕ БАГАТО що ПРОДЕМОНСТРУЄ світовій спільноті !!!
показати весь коментар
12.08.2025 13:28 Відповісти
США не є учасником Римського статуту і не визнає юрисдикцію МКС.
показати весь коментар
12.08.2025 13:43 Відповісти
Мля, він таку "унікальну" можливість мав на протязі 3,5 років.
показати весь коментар
12.08.2025 13:38 Відповісти
****** Путина волнуют сотни тысяч потерь? Какая-то наивная чушь.
показати весь коментар
12.08.2025 13:41 Відповісти
)(уйло має єдину унікальну можливість ,насцяти в вуха Трампу на наступні роки
показати весь коментар
12.08.2025 13:56 Відповісти
 
 