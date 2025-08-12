Ліпавський: 15 серпня Путін матиме "унікальну" можливість погодитися на перемир’я
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, який перебуває з візитом у Києві, заявив, що 15 серпня президент РФ Володимир Путін отримає "унікальну" нагоду погодитися на перемир’я у війні проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
У цей день на Алясці очікується зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Ліпавський зазначив, що цього дня російський лідер "точно матиме можливість" ухвалити рішення про припинення бойових дій.
"Він уже вбив 1 мільйон своїх людей. Він вбиває щодня, здійснюючи нові атаки. Тож так, він має цю унікальну можливість", - сказав глава МЗС Чехії.
За його словами, підтримка України міжнародними партнерами, санкційний тиск на РФ і сила української армії змушують Кремль демонструвати готовність до переговорів.
