Міністр закордонних справ Чехії Ліпавський відвідав Київ. ФОТО

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув до Києва, де зустрівся з главою МЗС України Андрієм Сибігою та віцепрем'єр-міністром Тарасом Качкою.

Під час візиту міністри відвідали народний меморіал на Майдані Незалежності. Ліпавський нагадав про трагічні події 2013-2014 років, коли загинули понад сто українців, та підкреслив, що сьогодні українці знову борються за свободу.

Сибіга вручив Ліпавському медаль за підтримку української дипломатії. У відповідь чеський міністр заявив, що вважає цю нагороду великою честю.

Ліпавський також провів зустріч із Качкою, під час якої обговорили питання членства України в ЄС.

"Наша позиція чітка - Україна має бути в Європі, і Чехія підтримує її членство, оскільки воно відповідає стандартним умовам", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 11 серпня глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прибув із шостим візитом до України.

