УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11825 відвідувачів онлайн
Новини Фото Візит Ліпавського до України
394 0

Міністр закордонних справ Чехії Ліпавський відвідав Київ. ФОТО

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув до Києва, де зустрівся з главою МЗС України Андрієм Сибігою та віцепрем'єр-міністром Тарасом Качкою.

Про це повідомила пресслужба чеського МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Ліпавський відвідав Київ

Під час візиту міністри відвідали народний меморіал на Майдані Незалежності. Ліпавський нагадав про трагічні події 2013-2014 років, коли загинули понад сто українців, та підкреслив, що сьогодні українці знову борються за свободу.

Сибіга вручив Ліпавському медаль за підтримку української дипломатії. У відповідь чеський міністр заявив, що вважає цю нагороду великою честю.

Ліпавський також провів зустріч із Качкою, під час якої обговорили питання членства України в ЄС.

"Наша позиція чітка - Україна має бути в Європі, і Чехія підтримує її членство, оскільки воно відповідає стандартним умовам", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 11 серпня глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прибув із шостим візитом до України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Очільник МЗС Чехії Ліпавський відвідав Тернопільщину

Автор: 

Київ (20012) Ліпавський Ян (131)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 