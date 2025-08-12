Министр иностранных дел Чехии Липавский посетил Киев. ФОТО

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прибыл в Киев, где встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой и вице-премьер-министром Тарасом Качкой.

Об этом сообщила пресс-служба чешского МИД, передает Цензор.НЕТ.

Во время визита министры посетили народный мемориал на Майдане Незалежности. Липавский напомнил о трагических событиях 2013-2014 годов, когда погибли более ста украинцев, и подчеркнул, что сегодня украинцы снова сражаются за свободу.

Сибига вручил Липавскому медаль за поддержку украинской дипломатии. В ответ чешский министр заявил, что считает эту награду большой честью.

Липавский также провел встречу с Качкой, во время которой обсудили вопрос членства Украины в ЕС.

"Наша позиция четкая - Украина должна быть в Европе, и Чехия поддерживает ее членство, поскольку оно соответствует стандартным условиям", - отметил министр.

Напомним, 11 августа глава МИД Чехии Ян Липавский прибыл с шестым визитом в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Чехии Липавский посетил Тернопольскую область