Министр иностранных дел Чехии Липавский посетил Киев. ФОТО
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прибыл в Киев, где встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой и вице-премьер-министром Тарасом Качкой.
Об этом сообщила пресс-служба чешского МИД, передает Цензор.НЕТ.
Во время визита министры посетили народный мемориал на Майдане Незалежности. Липавский напомнил о трагических событиях 2013-2014 годов, когда погибли более ста украинцев, и подчеркнул, что сегодня украинцы снова сражаются за свободу.
Сибига вручил Липавскому медаль за поддержку украинской дипломатии. В ответ чешский министр заявил, что считает эту награду большой честью.
Липавский также провел встречу с Качкой, во время которой обсудили вопрос членства Украины в ЕС.
"Наша позиция четкая - Украина должна быть в Европе, и Чехия поддерживает ее членство, поскольку оно соответствует стандартным условиям", - отметил министр.
Напомним, 11 августа глава МИД Чехии Ян Липавский прибыл с шестым визитом в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль