Глава МИД Чехии Липавский посетил Тернопольщину

Министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский посетил с визитом Тернопольскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Тернопольской областной государственной администрации Вячеслав Негода.

"Вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко встретился с главным дипломатом и делегацией Чешской Республики. Прежде всего почтили память чехословацких легионеров в селе Калиновка Зборовской городской территориальной громады. Возложили цветы к Мемориалу чехословацким легионерам", - говорится в сообщении.

Также представители ОВА с делегацией Чешской Республики обсудили возможности налаживания и развития двустороннего сотрудничества, в частности, возможности реализации проекта реконструкции поликлиники Тернопольской областной клинической больницы.

"Поблагодарил за непоколебимую позицию Республики Чехия в поддержке территориальной целостности и независимости Украины, гуманитарную, военную, экономическую, финансовую помощь", - сообщил Негода.