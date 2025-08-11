Очільник МЗС Чехії Ліпавський відвідав Тернопільщину

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський відвідав з візитом Тернопільську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Тернопільської обласної державної адміністрації В’ячеслав Негода.

"Разом із Заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком зустрівся з головним дипломатом та делегацією Чеської Республіки. Насамперед вшанували пам'ять чехословацьких легіонерів у селі Калинівка Зборівської міської територіальної громади.

Поклали квіти до Меморіалу чехословацьким легіонерам", - ідеться в повідомленні.

Також представники ОВА з делегацією Чеської Республіки обговорили можливості налагодження та розвитку двосторонньої співпраці, зокрема, можливості реалізації проєкту реконструкції поліклініки Тернопільської обласної клінічної лікарні.

"Подякував за непохитну позицію Республіки Чехія у підтримці територіальної цілісності та незалежності України, гуманітарну, військову, економічну, фінансову допомогу", - повідомив Негода.