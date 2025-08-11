УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9366 відвідувачів онлайн
Новини Візит Ліпавського до України
306 7

Глава МЗС Чехії Ліпавський прибув із шостим візитом до України

Глава МЗС Чехії Ліпавський прибув до України

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прибув із візитом до України.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Я розпочав свою шосту поїздку до України з чіткого послання – Чехія не відмовиться від підтримки України у боротьбі з російським агресором", - наголосив міністр.

Читайте: Країни Балтії та Чехія підтримали Україну на тлі підготовки зустрічі Путіна й Трампа: "Кордони не можна змінювати за допомогою тиску та шантажу"

Глава МЗС Чехії Ліпавський прибув до України

Автор: 

візит (1644) Чехія (1691) Ліпавський Ян (128)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Глава МЗС Чехії Ліпавський прибув із шостим візитом до України

І шо ж не вийшло у попередні п'ять візитів?
показати весь коментар
11.08.2025 11:22 Відповісти
Обіцяють лідору гарантії шо не заберуть накрадене непосильною працею
показати весь коментар
11.08.2025 11:24 Відповісти
постачання мільйонів артилерійських снарядів і іншої зброї, не кажучи про спільне виробництво. Щось чув про CZ BREN ?
показати весь коментар
11.08.2025 11:30 Відповісти
на тих підпріємствах з збірки снарядів 90% працівників українці до речі,а при чому тут Ліпявський?
показати весь коментар
11.08.2025 11:39 Відповісти
бачу, тобі видніше
показати весь коментар
11.08.2025 12:23 Відповісти
повір мені,я знаю що кажу,бо знаю людей які доводять продукцію до товарного вигляду
показати весь коментар
11.08.2025 12:37 Відповісти
святкове відкриття притонів,лгбт спільнот,та обмін іншими євроцінностями,звичайний турист
показати весь коментар
11.08.2025 11:37 Відповісти
 
 