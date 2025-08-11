Глава МЗС Чехії Ліпавський прибув із шостим візитом до України
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прибув із візитом до України.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Я розпочав свою шосту поїздку до України з чіткого послання – Чехія не відмовиться від підтримки України у боротьбі з російським агресором", - наголосив міністр.
І шо ж не вийшло у попередні п'ять візитів?