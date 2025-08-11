РУС
Глава МИД Чехии Липавский прибыл с шестым визитом в Украину

Глава МИД Чехии Липавский прибыл в Украину

Глава МИД Чехии Ян Липавский прибыл с визитом в Украину.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я начал свою шестую поездку в Украину с четкого послания - Чехия не откажется от поддержки Украины в борьбе с российским агрессором", - подчеркнул министр.

Читайте: Страны Балтии и Чехия поддержали Украину на фоне подготовки встречи Путина и Трампа: "Границы нельзя менять с помощью давления и шантажа"

Глава МИД Чехии Липавский прибыл в Украину

Автор: 

Глава МЗС Чехії Ліпавський прибув із шостим візитом до України

І шо ж не вийшло у попередні п'ять візитів?
11.08.2025 11:22 Ответить
Обіцяють лідору гарантії шо не заберуть накрадене непосильною працею
11.08.2025 11:24 Ответить
постачання мільйонів артилерійських снарядів і іншої зброї, не кажучи про спільне виробництво. Щось чув про CZ BREN ?
11.08.2025 11:30 Ответить
на тих підпріємствах з збірки снарядів 90% працівників українці до речі,а при чому тут Ліпявський?
11.08.2025 11:39 Ответить
бачу, тобі видніше
11.08.2025 12:23 Ответить
повір мені,я знаю що кажу,бо знаю людей які доводять продукцію до товарного вигляду
11.08.2025 12:37 Ответить
святкове відкриття притонів,лгбт спільнот,та обмін іншими євроцінностями,звичайний турист
11.08.2025 11:37 Ответить
 
 