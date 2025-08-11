Глава МИД Чехии Липавский прибыл с шестым визитом в Украину
Глава МИД Чехии Ян Липавский прибыл с визитом в Украину.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Я начал свою шестую поездку в Украину с четкого послания - Чехия не откажется от поддержки Украины в борьбе с российским агрессором", - подчеркнул министр.
І шо ж не вийшло у попередні п'ять візитів?