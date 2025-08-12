Липавский: 15 августа Путин будет иметь "уникальную" возможность согласиться на перемирие

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, который находится с визитом в Киеве, заявил, что 15 августа президент РФ Владимир Путин получит "уникальную" возможность согласиться на перемирие в войне против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В этот день на Аляске ожидается встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом. Липавский отметил, что в этот день российский лидер "точно будет иметь возможность" принять решение о прекращении боевых действий.

"Он уже убил 1 миллион своих людей. Он убивает каждый день, совершая новые атаки. Поэтому да, он имеет эту уникальную возможность", - сказал глава МИД Чехии.

По его словам, поддержка Украины международными партнерами, санкционное давление на РФ и сила украинской армии заставляют Кремль демонстрировать готовность к переговорам.

