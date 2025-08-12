РУС
Встреча Трампа и Путина
Липавский: 15 августа Путин будет иметь "уникальную" возможность согласиться на перемирие

Ян Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, который находится с визитом в Киеве, заявил, что 15 августа президент РФ Владимир Путин получит "уникальную" возможность согласиться на перемирие в войне против Украины.

В этот день на Аляске ожидается встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом. Липавский отметил, что в этот день российский лидер "точно будет иметь возможность" принять решение о прекращении боевых действий.

"Он уже убил 1 миллион своих людей. Он убивает каждый день, совершая новые атаки. Поэтому да, он имеет эту уникальную возможность", - сказал глава МИД Чехии.

По его словам, поддержка Украины международными партнерами, санкционное давление на РФ и сила украинской армии заставляют Кремль демонстрировать готовность к переговорам.

Зустріч президента США із військовим злочинцем на своїй території (без виконання рішення МКС) ДУЖЕ БАГАТО що ПРОДЕМОНСТРУЄ світовій спільноті !!!
12.08.2025 13:28 Ответить
+3
Один вопрос: - зачем ***** перемирие ? по его мнению он побеждает.
12.08.2025 13:15 Ответить
+2
Сказав би просто - Неймовірна ситуація, що Пуйло погодиться на щось, що допоможе Україні.
12.08.2025 13:21 Ответить
Один вопрос: - зачем ***** перемирие ? по его мнению он побеждает.
12.08.2025 13:15 Ответить
Якщо є хоч одна звивна у голові то повинен розуміти наслідки відмови.
12.08.2025 13:22 Ответить
Сказав би просто - Неймовірна ситуація, що Пуйло погодиться на щось, що допоможе Україні.
12.08.2025 13:21 Ответить
Звичайно погодиться на перемир"я ,на його умовах . Які для України будуть дуже схожі на капітуляцію
12.08.2025 13:22 Ответить
"Ми не дамо достатньо зброї щоб зупинити наступ російських військ, але постійно пропонуватимемо путіну зупинитись просто так без жодних додаткових умов, знаючи що він не погодиться"
12.08.2025 13:23 Ответить
питун получил уникальную возможность легитимизировать себя после изоляции. Мне жутко интересно, что такого питун пообещал США, что вся их верхушка стала настолько лояльной к московии.
12.08.2025 13:23 Ответить
Деньги любят тишину.
12.08.2025 16:10 Ответить
Яке перемир'я , для чого? Тільки повне припинення вогню.😡
12.08.2025 13:25 Ответить
США не є учасником Римського статуту і не визнає юрисдикцію МКС.
12.08.2025 13:43 Ответить
Мля, він таку "унікальну" можливість мав на протязі 3,5 років.
12.08.2025 13:38 Ответить
****** Путина волнуют сотни тысяч потерь? Какая-то наивная чушь.
12.08.2025 13:41 Ответить
)(уйло має єдину унікальну можливість ,насцяти в вуха Трампу на наступні роки
12.08.2025 13:56 Ответить
Нічо не чекайте ,він ,воно,вони надувають бульбашки
12.08.2025 15:06 Ответить
 
 