Новини Зустріч Трампа та Путіна
Зустріч на Алясці не є кінцем світу, - Кислиця

МЗС прокоментувало зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Зустріч Дональда Трампа та диктатора Путіна на Алясці не є кінцем світу. Україна веде перемовини зі США та Європою.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дипломат нагадав, що заява президента Зеленського, що Україна не піде на територіальні поступки Росії, але готова до реальних рішень, які забезпечать справедливий і тривалий мир, стала основою подальших консультацій.

За словами Кислиці, переговори тривають щодня на всіх рівнях - від глав держав до радників і очільника МЗС.

Читайте також: Саміт на Алясці допоможе лише, якщо призведе до серйозніших наслідків для Путіна у разі відмови зупинити вбивства, - духовний радник Трампа Бернс

"Таким чином, я вважаю, що на сьогодні сформувався консенсус партнерів України щодо найбільш принципових моментів наших переговорних позицій, які ці країни поділяють. Я хочу запевнити вас, що зустріч на Алясці не є кінцем світу – хіба що вона може стати таким для президента Російської Федерації, який може так і не зрозуміти, що безкінечне маніпулювання Сполученими Штатами і президентом Трампом зокрема, вкрай небезпечне", - пояснив заступник глави МЗС.

Кислиця зауважив, що Трамп "є тією людиною, яка змусила кремлівського диктатора дещо переоцінити свої маніпулятивні підходи, але недостатньо для того, щоб досягнути якоїсь карколомної зміни у перебігу подій".

"Тому побачимо. Але гратися з вогнем і безкінечно маніпулювати Вашингтоном ще нікому не вдавалося в сучасній історії і, зокрема, за нинішньої адміністрації", - додав він.

Також читайте: Науседа напередодні зустрічі Трампа та Путіна: Мир в Україні можливий лише за умови збереження її кордонів

Кислиця також закликав "не додавати додаткової ціни пропагандистській кампанії Кремля і самого Путіна" стосовно майбутньої зустрічі на Алясці.

Тезу про те, що Україну нібито усунуто від перемовин про мир він назвав "нагнітанням страхів і перекручуванням".

"Але зрештою саме президент Трамп ухвалюватиме рішення щодо подальшої тактики і стратегії. Звісно, ситуація непроста, звісно, в мене немає ніяких ілюзій. Але я є свідком безперервних перемовин України практично з усією Європою і Сполученими Штатами", - підсумував дипломат.

Читайте: Зустріч на Алясці має привести до припинення вогню в Україні, - глава МЗС Франції Барро

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Також читайте: Орбан не підписав спільну заяву ЄС перед зустріччю Трампа та Путіна

МЗС (4240) путін володимир (24470) Трамп Дональд (6749) Кислиця Сергій (218)


Правильно, Зустріч на Алясці не є кінцем світу бо кінець світу, вірніше кінець України це є зрадник та мародер Зеля у кріслі верховного головнокомандувача, який здає Україну пуйлу по договорняку з ним.
12.08.2025 12:52 Відповісти
+3
кислиця повернувся в україну.
а, маркарова повернеться?
12.08.2025 12:52 Відповісти
+3
трампом не маніпулюють - він розуміє, що робить.
12.08.2025 12:58 Відповісти
Звісно,рижий п.дор ще не раз кидатиме Україну.
12.08.2025 13:04 Відповісти
Судьбу Украины решают украинцы, а не зе, тампон или орбан.
12.08.2025 12:58 Відповісти
Как , скептик? Укажи путь, о мудрец великий.
12.08.2025 13:12 Відповісти
>> але готова до реальних рішень

До яких саме "реальних рішень"?

Чому всі оперують вкрай "обтєкаємими" фразами, і не надають жодних точних означень?
12.08.2025 12:56 Відповісти
Тому що не хочуть казати прямим текстом "Україна не згодна йти на жодні поступки, хай війна триває далі"
12.08.2025 12:58 Відповісти
"Україна не піде на територіальні поступки Росії, але готова до реальних рішень, які забезпечать справедливий і тривалий мир"

Яких саме рішень, і який саме справедливий мир?
12.08.2025 12:57 Відповісти
4 області ідуть до рашки і зняття всіх санкцій - скоро оголосять
12.08.2025 14:11 Відповісти
Тільки підлеглі чомусь виконують розпорядження лише після їх повторного озвучення.
12.08.2025 13:01 Відповісти
Тампон очень расстроен, что его друг **** завяз в Украине. Он уже и оружие перестал поставлять, и разведданные, а Украина все равно стоит.
12.08.2025 13:01 Відповісти
Не там Кислица конец света ищёт.
12.08.2025 13:02 Відповісти
Україну не усунуто, але президент Трамп буде ухвалювати рішення. Логіка однако!
12.08.2025 13:03 Відповісти
@ "Спеціальний агент військової розвідки США у відставці, ветеран війни в Іраку та аналітик Девід Дебатто радить президенту Дональду Трампу одягнути на Путіна наручники в аеропорту Аляски, коли той прибуде на саміт 15 серпня:
«Сам факт зустрічі Дональда Трампа з Путіним на Алясці вже є дипломатичною перемогою для Путіна та поразкою, ганьбою для Заходу. Це ляпас не лише Україні, а й усім державам, які поважають міжнародне право. Я вважаю, що Путіну можна дозволити приїхати на Аляску для зустрічі з Дональдом Трампом, але тільки для того, щоб одягнути на нього кайданки одразу після приземлення в аеропорту Аляски», - заявив Девід Дебатто."
12.08.2025 13:06 Відповісти
Пули снайпера он плющил на лету,
Головой ломал бетон и кирпичи,
От него несло победой за версту,
С лёгкой примесью анализов мочи (c)
12.08.2025 13:07 Відповісти
Не правий пан Кислиця… Один збоченець офіційно запрошує іншого збоченця , терориста на територію країни, яка прославляла колись демократію, права людини, рівність, недоторканість кордонів. Це початок кінця. І особливо боляче, що американці почали ковтати мовчки все це.
12.08.2025 13:08 Відповісти
12.08.2025 13:16 Відповісти
Безумовно !! Це початок нового періоду людської цивілізації без законів, правопорядку, з верховенством наглості, дурості, сили і хамства.
12.08.2025 13:33 Відповісти
Я хочу запевнити вас, що зустріч на Алясці не є кінцем світу - хіба що вона може стати КІНЦЕМ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛОСНОТІ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНО ВИЗНАНИХ ГРАНИЦЯХ ІЗ ВЕЛИКОЮ ІМОВІРНІСТЮ ЧЕРГОВОЇ ВІЙНИ І ПОВНОЇ ОКУПАЦІЇ РЕШТУ ТЕРИТОРІЇ КУЙЛОМ
12.08.2025 14:06 Відповісти
 
 