Зустріч на Алясці не є кінцем світу, - Кислиця

Зустріч Дональда Трампа та диктатора Путіна на Алясці не є кінцем світу. Україна веде перемовини зі США та Європою.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дипломат нагадав, що заява президента Зеленського, що Україна не піде на територіальні поступки Росії, але готова до реальних рішень, які забезпечать справедливий і тривалий мир, стала основою подальших консультацій.

За словами Кислиці, переговори тривають щодня на всіх рівнях - від глав держав до радників і очільника МЗС.

"Таким чином, я вважаю, що на сьогодні сформувався консенсус партнерів України щодо найбільш принципових моментів наших переговорних позицій, які ці країни поділяють. Я хочу запевнити вас, що зустріч на Алясці не є кінцем світу – хіба що вона може стати таким для президента Російської Федерації, який може так і не зрозуміти, що безкінечне маніпулювання Сполученими Штатами і президентом Трампом зокрема, вкрай небезпечне", - пояснив заступник глави МЗС.

Кислиця зауважив, що Трамп "є тією людиною, яка змусила кремлівського диктатора дещо переоцінити свої маніпулятивні підходи, але недостатньо для того, щоб досягнути якоїсь карколомної зміни у перебігу подій".

"Тому побачимо. Але гратися з вогнем і безкінечно маніпулювати Вашингтоном ще нікому не вдавалося в сучасній історії і, зокрема, за нинішньої адміністрації", - додав він.

Кислиця також закликав "не додавати додаткової ціни пропагандистській кампанії Кремля і самого Путіна" стосовно майбутньої зустрічі на Алясці.

Тезу про те, що Україну нібито усунуто від перемовин про мир він назвав "нагнітанням страхів і перекручуванням".

"Але зрештою саме президент Трамп ухвалюватиме рішення щодо подальшої тактики і стратегії. Звісно, ситуація непроста, звісно, в мене немає ніяких ілюзій. Але я є свідком безперервних перемовин України практично з усією Європою і Сполученими Штатами", - підсумував дипломат.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

