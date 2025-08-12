Саміт на Алясці допоможе лише, якщо призведе до серйозніших наслідків для Путіна у разі відмови зупинити вбиства, - духовний радник Трампа Бернс

Духовний радник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс вважає, що зустріч Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна буде успішною, якщо призведе до посилення тиску, якщо він відмовиться припинити вбивства українців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Саміт на Алясці може допомогти лише в тому випадку, якщо призведе до серйозніших наслідків для Путіна в разі його відмови зупинити вбивства українців", - сказав Бернс.

Він додав, що твердо підтримує народ України. Крім того, продовжив Бернс, президент США також продемонстрував, що не є "м’яким" до Путіна.

"Він закрив трубопровід (Північний потік – ред.), розгорнув атомні підводні човни в ключових регіонах як попередження та чітко дав зрозуміти, що зовсім не добре ставиться до Путіна",- пояснив пастор.

Читайте: "Аляска з Україною": жителі штату вийдуть на мітинг проти візиту Путіна

Бернс також звернув увагу, що чинна адміністрація США запровадила покарання для Індії у вигляді 50% тарифів за купівлю дешевої російської нафти.

Водночас радник Трампа зазначив, що заяви президента США про ймовірний обмін територіями між Україною і Росією так само чинитиме тиск на Росію, оскільки вона також має втратити землі.

"Президент Трамп сказав, що він зрозуміє впродовж перших двох хвилин (зустрічі з Путіним – ред.), чи можна укласти угоду. Він більше не витрачає час на брехню Путіна та його затягування з припиненням убивств",- зауважив Бернс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін мріє про "Мюнхен 2" та другу Ялту, - Сибіга