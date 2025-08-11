Путін мріє про "Мюнхен 2" та другу Ялту, - Сибіга

Російський диктатор Володимир Путін мріє перетворити зустріч із президентом США Дональдом Трамом на "Мюнхен-2" та другу Ялту.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час виступу на позачерговому засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, передає пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр поінформував європейських партнерів про останні дипломатичні зусилля України на шляху до всеосяжного, справедливого та сталого миру та привітав ініціативи Трампа в цьому напрямку.

Сибіга зауважив, що Україна готова до справжніх мирних переговорів у будь який час та в різних форматах. Міністр нагадав, що сьогодні рівно 5 місяців відтоді як Україна погодилась на пропозицію США щодо повного припинення вогню.

Натомість, як зауважив міністр, Росія увесь цей час використовує свою фірмову тактику - ухиляється від справжніх перемовин, імітує мирний процес та маніпулює, щоб уникати руйнівних санкцій та продовжувати війну.

"Безсумнівно, Путін мріє про "Мюнхен 2" та другу Ялту. Прагне повернутися до сфер впливу та сірих зон. Ми не повинні сприймати ультиматуми Путіна як його готовність до переговорів заради миру. Росіяни підвищують ставки, щоб перевірити нашу єдність",- заявив Сибіга.

Окрім цього, він наголосив, що кожна поступка агресору провокує подальшу агресію.

"Мир через силу — єдиний ефективний підхід до переговорів з Росією. Справедливий і тривалий мир може базуватися лише на Статуті ООН та повазі до суверенітету і територіальної цілісності України. Як наголосив Президент Зеленський, відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Він також додав, що будь-які справжні мирні переговори можуть розпочатися лише з повного припинення вогню на лінії зіткнення.

"Путін має зіткнутися з нашою трансатлантичною єдністю та силою. Тому перед зустрічами з Путіним важливо проводити зустрічі та скоординовувати дії на рівні лідерів України, Європи та Сполучених Штатів. Адже безпека України та Євроатлантичної спільноти є неподільною. Нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи. Ми також готові до зустрічі на рівні лідерів між Україною, Європою, США та Росією",- заявив дипломат.

Сибіга закликав мобілізувати дипломатичні зусилля Європи, розблокувати фінансову і військову допомогу Україні та посилити санкції проти Росії.

"Справжній мир вимагає геополітичної визначеності. Тому, відкриття перших переговорних кластерів для України та Молдови є невід'ємним кроком до тривалого миру в Європі. Не може бути жодного відокремлення України та Молдови в переговорах про вступ до ЄС", - наголосив глава МЗС.

Раніше повідомлялося, що глава дипломатії Європейского Союзу Кая Каллас скличе 11 серпня зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків у зв'язку з запланованими переговорами президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна.

