Путін мріє про "Мюнхен 2" та другу Ялту, - Сибіга

Російський диктатор Володимир Путін мріє перетворити  зустріч із президентом США Дональдом Трамом на "Мюнхен-2" та другу Ялту. 

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час виступу на позачерговому засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, передає пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр поінформував європейських партнерів про останні дипломатичні зусилля України на шляху до всеосяжного, справедливого та сталого миру та привітав ініціативи Трампа в цьому напрямку.

Сибіга зауважив, що Україна готова до справжніх мирних переговорів у будь який час та в різних форматах. Міністр нагадав, що сьогодні рівно 5 місяців відтоді як Україна погодилась на пропозицію США щодо повного припинення вогню.

Натомість, як зауважив міністр, Росія увесь цей час використовує свою фірмову тактику - ухиляється від справжніх перемовин, імітує мирний процес та маніпулює, щоб уникати руйнівних санкцій та продовжувати війну.

"Безсумнівно, Путін мріє про "Мюнхен 2" та другу Ялту. Прагне повернутися до сфер впливу та сірих зон. Ми не повинні сприймати ультиматуми Путіна як його готовність до переговорів заради миру. Росіяни підвищують ставки, щоб перевірити нашу єдність",- заявив Сибіга.

Читайте також: Очільники МЗС ЄС на засіданні спробують узгодити заяву 27 держав щодо перемовин Трампа й Путіна та встановлення миру в Україні, - ЗМІ

Окрім цього, він наголосив, що кожна поступка агресору провокує подальшу агресію.

"Мир через силу — єдиний ефективний підхід до переговорів з Росією. Справедливий і тривалий мир може базуватися лише на Статуті ООН та повазі до суверенітету і територіальної цілісності України. Як наголосив Президент Зеленський, відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Він також додав, що будь-які справжні мирні переговори можуть розпочатися лише з повного припинення вогню на лінії зіткнення.

"Путін має зіткнутися з нашою трансатлантичною єдністю та силою. Тому перед зустрічами з Путіним важливо проводити зустрічі та скоординовувати дії на рівні лідерів України, Європи та Сполучених Штатів. Адже безпека України та Євроатлантичної спільноти є неподільною. Нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи. Ми також готові до зустрічі на рівні лідерів між Україною, Європою, США та Росією",- заявив дипломат.

Читайте також: Трамп про зустріч з Путіним: Скажу йому, що потрібно покласти край цій війні

Сибіга закликав мобілізувати дипломатичні зусилля Європи, розблокувати фінансову і військову допомогу Україні та посилити санкції проти Росії.

"Справжній мир вимагає геополітичної визначеності. Тому, відкриття перших переговорних кластерів для України та Молдови є невід'ємним кроком до тривалого миру в Європі. Не може бути жодного відокремлення України та Молдови в переговорах про вступ до ЄС", - наголосив глава МЗС.

Раніше повідомлялося, що глава дипломатії Європейского Союзу Кая Каллас скличе 11 серпня зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків у зв'язку з запланованими переговорами президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна.

Читайте також: Путін вже укладав з Україною угоди, які потім порушив, - Сікорський

+3
Цікаво,про що мріє зелене лайно?
показати весь коментар
11.08.2025 22:55 Відповісти
+3
*** с ним с Трампом. Вы понимаете уровень развития страны, которая выбрала этого имбецила в президенты?
показати весь коментар
11.08.2025 23:08 Відповісти
+2
Гундосик та трамп дають йому цей напів-триумф!! ( Ну і на пару процентів ті що займаються орбанізмом, фіці міці та когорта часів меркель комсомолки )
Тоді як повина бути тотальна ізоляція і дипломатична і моральна і медійна
показати весь коментар
11.08.2025 22:55 Відповісти
про мир, навіть через капітуляцію
показати весь коментар
11.08.2025 23:01 Відповісти
Мир-гайка ішаку,цей варіант сумнівний
показати весь коментар
11.08.2025 23:03 Відповісти
Зелене гівно досі вірить, що саміт на Алясці створений аби "мирно" врегулювати агресію Росії проти України. І це попри те, що Трамп чітко публічно заявив, що вмиває руки і більше не збирається витрачатися на Україну, бо для США вигідніше співпрацювати з Росією, а тому саме це і стане головним завданням саміту - обговорення відносин між США та Росією, а не майбутнє України, на яку їм обом насрати
показати весь коментар
11.08.2025 23:34 Відповісти
ЗАПІЗНІЛЕ КАЯТТЯ

Американський архів національної безпеки розсекретив 11 документів, пов'язаних з візитом 42-го президента США Білла Клінтона в москву та його зустрічами з президентом росії Борисом Єльциним (зокрема, віч-на-віч у резиденції в Ново-Огарьово) у січні 1994 року.

Після тих зустрічей москва, Вашингтон і Київ оголосили про виведення ядерного арсеналу з території України.

Через 30 років Клінтон зізнається, що шкодує про те, що сталося, і почувається «жахливо» через те, що вмовив (а фактично - змусив) Київ відмовитися від ядерної зброї і залишив Україну беззахисною.
показати весь коментар
11.08.2025 23:02 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2025 23:06 Відповісти
Цікаво, а кто може назвати усі призвіща з цього фото ?
Ці люди вбили тисячі мирних українців
показати весь коментар
11.08.2025 23:08 Відповісти
ці світові шахраї ,вже тоді спланували сьогоднішнє винищення українців і пошматування(окупацію України
показати весь коментар
11.08.2025 23:24 Відповісти
тоді вже ,я почала готувати своїх дітей до війни 100% ...але сама готувалася ще 1977р...
показати весь коментар
11.08.2025 23:29 Відповісти
"кто" може? можуть безліч, але не "кто".
показати весь коментар
11.08.2025 23:37 Відповісти
Чим би допомогла ядерна зброя,добавила б мозку мудрим виборцям?
показати весь коментар
11.08.2025 23:09 Відповісти
А вам ще у яслі ходити , а не розумничати
Rybik

Реєстрація: 06.08.2025
показати весь коментар
11.08.2025 23:10 Відповісти
В тебе IQ високий,вистачає навіть реєстрацію подивитись .
Ядеркою по рашці гепнув би ішак,чи що?Чи рашка не напала б?Цікаво почути версію високоінтелектуальної людини.
показати весь коментар
11.08.2025 23:26 Відповісти
Новітні літаки Ту-22М3, які ми мали на озброєнні, були випущені на початку 1990-х. ми забрали їх з гарнізону "Стрий" до Полтави, де вони спочатку були на озброєнні, а потім врешті - решт порізані", - розповів пілот Ту-22М3, підполковник Віктор Савченко
показати весь коментар
11.08.2025 23:30 Відповісти
Для цих літаків потрібні крилаті ракети,яких немає.Чи просто літаками кацапів лякати?
показати весь коментар
11.08.2025 23:33 Відповісти
На утримання ядерного потенціалу гроші в МВФ би брали,погрожуючи бімбою ???
показати весь коментар
11.08.2025 23:30 Відповісти
Раша і Казахстан а відібрала зброю і яо
показати весь коментар
11.08.2025 23:14 Відповісти
*** с ним с Трампом. Вы понимаете уровень развития страны, которая выбрала этого имбецила в президенты?
показати весь коментар
11.08.2025 23:08 Відповісти
Путін мріє про "Мюнхен 2" та другу Ялту

***** жи ж..
Але на вибір буде або пісна ******, або лососнути тунця.
показати весь коментар
11.08.2025 23:09 Відповісти
А зачем ещё мечтать? Если днями в Анкоридже всё произойдёт подобное. И в который раз сраная Европа скушает-проглотит. Погундося напоследок для антуражу.
показати весь коментар
11.08.2025 23:33 Відповісти
Тупорилий вигук сибіги ні про що. Який сенс цього вигуку? Ніякого сенсу. Такі самі вигуки, ні про що, кожен день від презика. Ворог захоплює кожен день все нові і нові території України, а влада відповідає на захоплення територій тупорилими вигуками ні про що.
показати весь коментар
11.08.2025 23:40 Відповісти
Цього дядю хтось взагалі читає та слухає, крім його підлеглих?
показати весь коментар
11.08.2025 23:42 Відповісти
 
 