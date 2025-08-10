Каллас збирає глав МЗС на зустріч: Угода між США та РФ має включати Україну й ЄС

Глава дипломатії Європейского Союзу Кая Каллас скличе 11 серпня зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків у зв'язку з запланованими переговорами президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Каллас наголосила, що будь-яка угода між Вашингтоном і Москвою щодо припинення війни в Україні повинна включати Україну і ЄС.

"США мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між США та Росією повинна включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи",- наголосила топдипломатка.

Вона також додала, що "оскільки ми працюємо над досягненням сталого і справедливого миру, міжнародне право чітко визначає: всі тимчасово окуповані території належать Україні".

Окрі цього, Каллас наголосила, що потенційна угода "не повинна стати плацдармом для подальшої російської агресії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи".

Читайте також: Україна та Європа представили США свій план завершення війни: припинення вогню, гарантії безпеки, "обмін територіями" лише на взаємній основі, - WSJ

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

Читайте також: Лідери Європи побоюються, що Трамп і Путін укладуть угоду, яку потім спробують нав’язати Україні, - NYT