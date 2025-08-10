УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7988 відвідувачів онлайн
Новини Припинення війни Територіальні поступки Зустріч Трампа та Путіна
1 825 28

Каллас збирає глав МЗС на зустріч: Угода між США та РФ має включати Україну й ЄС

каллас,кая

Глава дипломатії Європейского Союзу Кая Каллас скличе 11 серпня зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків у зв'язку з запланованими переговорами президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна. 

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Каллас наголосила, що будь-яка угода між Вашингтоном і Москвою щодо припинення війни в Україні повинна включати Україну і ЄС.

"США мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між США та Росією повинна включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи",- наголосила топдипломатка.

Вона також додала, що "оскільки ми працюємо над досягненням сталого і справедливого миру, міжнародне право чітко визначає: всі тимчасово окуповані території належать Україні".

Окрі цього, Каллас наголосила, що потенційна угода "не повинна стати плацдармом для подальшої російської агресії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи".

Читайте також: Україна та Європа представили США свій план завершення війни: припинення вогню, гарантії безпеки, "обмін територіями" лише на взаємній основі, - WSJ

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

Читайте також: Лідери Європи побоюються, що Трамп і Путін укладуть угоду, яку потім спробують нав’язати Україні, - NYT

Автор: 

Європа (1941) перемовини (3049) Євросоюз (13978) Каллас Кая (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Давіть на Трампа
показати весь коментар
10.08.2025 17:21 Відповісти
+3
Херея Якась Насувається...
🤬🤬🤬
показати весь коментар
10.08.2025 17:32 Відповісти
+2
Це зустріч 2 закоханих - інтереси Украни і ЕС їм чхати. Трамп же мав 2 імпічменти за любов до Путіна. Трамп пішов йому освідчуватись і зробити подарунок в виді України
показати весь коментар
10.08.2025 17:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давіть на Трампа
показати весь коментар
10.08.2025 17:21 Відповісти
Здається, штати вже вмивають руки. Чекаємо заяву "діджея" венса...
показати весь коментар
10.08.2025 17:37 Відповісти
думаю навіть гірше - Трамп передасть цьому ...цисту трон...
показати весь коментар
10.08.2025 17:43 Відповісти
ТРАМП - це мерзанна істота-це КАТАСТРОФА для України!
показати весь коментар
10.08.2025 17:48 Відповісти
скоро буде ВЕНС
показати весь коментар
10.08.2025 17:56 Відповісти
А чим Естонія може "надавити 2 на США ?
показати весь коментар
10.08.2025 18:16 Відповісти
Так Каллас за Європу
показати весь коментар
10.08.2025 18:21 Відповісти
А чим Європа може надавити на США - "занепокоєнням" ?
показати весь коментар
10.08.2025 18:34 Відповісти
без Европи там бубу зіжруть...
a розмова іде за Україну.
показати весь коментар
10.08.2025 17:21 Відповісти
Якщо взяти до уваги,що ішак контролюється рахою через єлдака,то ніхто його їсти не буде.Головне для рахи,щоб ця потвора залишалась при владі як можно довше.
показати весь коментар
10.08.2025 17:34 Відповісти
річ не в ішакі - спочятку вибори,
а вже потім його нехай собаки злі гризуть.
показати весь коментар
10.08.2025 17:38 Відповісти
Виборів не буде!Хто сказав,що буде мирна угода на час виборів?Задача ішака-знищення України.
показати весь коментар
10.08.2025 17:44 Відповісти
от тут з вами тяжко сперчятися.
на рочків би 7 раніше ця думка всім впала....
показати весь коментар
10.08.2025 17:48 Відповісти
Україна мовчки визнала легітімність буби після закінчення його каденції.
хто я такий, шо би це відміняти?
а моє особисте ставлення до ішака не змінялося з квітня 2019.
показати весь коментар
10.08.2025 17:44 Відповісти
Вірно Кайє, за тими двома голубками треба слідкувати з батогом в руках!
показати весь коментар
10.08.2025 17:23 Відповісти
Це зустріч 2 закоханих - інтереси Украни і ЕС їм чхати. Трамп же мав 2 імпічменти за любов до Путіна. Трамп пішов йому освідчуватись і зробити подарунок в виді України
показати весь коментар
10.08.2025 17:24 Відповісти
Кая може взяти і включити ЄС в ту угоду. Чи не може?
показати весь коментар
10.08.2025 17:29 Відповісти
Херея Якась Насувається...
🤬🤬🤬
показати весь коментар
10.08.2025 17:32 Відповісти
венс дурак , Європа фінансує
показати весь коментар
10.08.2025 17:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ULXLR3fTM4M

викачайте за російську - абсолютно реалістичний погляд американського політолога - тому звичайно Європі треба шевелитися _ ВЕНС на підході . Хто -небудь пам"ятає на міжнародних з Єзавхозами та якогось секретаря ПРизавхозного РНБО самого ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА США?
показати весь коментар
10.08.2025 17:37 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2025 17:39 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2025 17:39 Відповісти
Америкра по прикладу путіна взяла на себе право вирішувати нашу долю. Пуйло це робить на полі бою, Трамп вирішив, що добре бути путіним і робити те саме. Вони знають, що роблять. Тільки чекають коли вже світ втомиться брехати сам собі і розповідати за «дипломатичну роботу».
показати весь коментар
10.08.2025 17:44 Відповісти
Мерц: Зеленський має бути залучений до зустрічі Трампа й Путіна
показати весь коментар
10.08.2025 17:46 Відповісти
А если не будет включать ни Украину ни ЕС, что тогда? Глубоко озаботитесь. У вас почти 4 года было чтобы так или иначе закончить эту бойню, что вы делали? На Америку кивали? Ну вот Америка и порешает, а вы беспокойтесь дальше.
показати весь коментар
10.08.2025 17:49 Відповісти
Стаття в The Washington Post: про те, як ***** намагається уникнути санкцій і домовитися про те, чого він не досяг на фронті; тобто - контролю над Донбасом.
Там зазначається: Якщо Трамп прийме його умови, це стане повторенням Мюнхенської угоди 1938 року, коли британський прем'єр-міністр Чемберлен передав Гітлеру Судети - ключовий укріплений регіон Чехословаччини. Натомість він отримав лише порожні обіцянки «миру нашого часу». Але ця угода відкрила шлях до окупації всієї Чехословаччини та наблизила початок Другої світової війни.
Ризик «нового Мюнхена» у випадку з Україною нижчий: на відміну від Чехословаччини, українці навряд чи погодяться на принизливу та руйнівну угоду, яку може запропонувати Трамп. Поспішивши зустрітися з *****м на Алясці, Трамп ризикує знову стати жертвою маніпуляцій кремлівського лідера.
Є й інший шлях: якщо він справді хоче отримати Нобелівську премію миру, йому слід оголосити про нові масштабні санкції проти Росії, домогтися передачі заморожених російських активів Києву та різко збільшити постачання зброї в Україну. Такі кроки змусять ***** зважати на нього і створять основу для переговорів. Натомість Трамп розтрачує перевагу, отриману завдяки загрозам санкцій, і дозволяє агресії продовжуватися.
*************
Єдинна мінімальна користь від цієї статті - якщо їх буде сотні в усіх ЗМІ, і всі політики також говоритимуть про це і в унісон тощо, то, можливо, це хоч якось вплине на позицію Трампа. Хоча б на дещицю зрушить його позицію в напрямку до нашого з Європою боку.
показати весь коментар
10.08.2025 17:56 Відповісти
Зелька прямо нужен в Алясці, на самміті педофілів та рюріків. Буде на срібному подносі лежати з яблуком у пащі.
показати весь коментар
10.08.2025 17:56 Відповісти
"оскільки це питання безпеки України та всієї Європи",- наголосила топдипломатка.

Так в чому питання? Хай Європа відправляє свої війська в Україну на фронт і, спільно розгромивши ворога, забезпечить свою безпеку. Чи безпеку Європи повинні українці забезпечувати? З якого переляку?
показати весь коментар
10.08.2025 19:06 Відповісти
 
 