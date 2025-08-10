Каллас збирає глав МЗС на зустріч: Угода між США та РФ має включати Україну й ЄС
Глава дипломатії Європейского Союзу Кая Каллас скличе 11 серпня зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків у зв'язку з запланованими переговорами президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна.
Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Каллас наголосила, що будь-яка угода між Вашингтоном і Москвою щодо припинення війни в Україні повинна включати Україну і ЄС.
"США мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між США та Росією повинна включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи",- наголосила топдипломатка.
Вона також додала, що "оскільки ми працюємо над досягненням сталого і справедливого миру, міжнародне право чітко визначає: всі тимчасово окуповані території належать Україні".
Окрі цього, Каллас наголосила, що потенційна угода "не повинна стати плацдармом для подальшої російської агресії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.
a розмова іде за Україну.
а вже потім його нехай собаки злі гризуть.
на рочків би 7 раніше ця думка всім впала....
хто я такий, шо би це відміняти?
а моє особисте ставлення до ішака не змінялося з квітня 2019.
🤬🤬🤬
викачайте за російську - абсолютно реалістичний погляд американського політолога - тому звичайно Європі треба шевелитися _ ВЕНС на підході . Хто -небудь пам"ятає на міжнародних з Єзавхозами та якогось секретаря ПРизавхозного РНБО самого ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА США?
Там зазначається: Якщо Трамп прийме його умови, це стане повторенням Мюнхенської угоди 1938 року, коли британський прем'єр-міністр Чемберлен передав Гітлеру Судети - ключовий укріплений регіон Чехословаччини. Натомість він отримав лише порожні обіцянки «миру нашого часу». Але ця угода відкрила шлях до окупації всієї Чехословаччини та наблизила початок Другої світової війни.
Ризик «нового Мюнхена» у випадку з Україною нижчий: на відміну від Чехословаччини, українці навряд чи погодяться на принизливу та руйнівну угоду, яку може запропонувати Трамп. Поспішивши зустрітися з *****м на Алясці, Трамп ризикує знову стати жертвою маніпуляцій кремлівського лідера.
Є й інший шлях: якщо він справді хоче отримати Нобелівську премію миру, йому слід оголосити про нові масштабні санкції проти Росії, домогтися передачі заморожених російських активів Києву та різко збільшити постачання зброї в Україну. Такі кроки змусять ***** зважати на нього і створять основу для переговорів. Натомість Трамп розтрачує перевагу, отриману завдяки загрозам санкцій, і дозволяє агресії продовжуватися.
Єдинна мінімальна користь від цієї статті - якщо їх буде сотні в усіх ЗМІ, і всі політики також говоритимуть про це і в унісон тощо, то, можливо, це хоч якось вплине на позицію Трампа. Хоча б на дещицю зрушить його позицію в напрямку до нашого з Європою боку.
Так в чому питання? Хай Європа відправляє свої війська в Україну на фронт і, спільно розгромивши ворога, забезпечить свою безпеку. Чи безпеку Європи повинні українці забезпечувати? З якого переляку?