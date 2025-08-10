РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7697 посетителей онлайн
Новости Прекращение войны Территориальные уступки Встреча Трампа и Путина
1 674 27

Каллас собирает глав МИД на встречу: Соглашение между США и РФ должно включать Украину и ЕС

каллас,кая

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас созовет 11 августа встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов в связи с запланированными переговорами президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Каллас подчеркнула, что любое соглашение между Вашингтоном и Москвой по прекращению войны в Украине должно включать Украину и ЕС.

"США имеют силу заставить Россию к серьезным переговорам. Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы",- отметила топ-дипломат.

Она также добавила, что "поскольку мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира, международное право четко определяет: все временно оккупированные территории принадлежат Украине".

Кроме этого, Каллас подчеркнула, что потенциальная сделка "не должна стать плацдармом для дальнейшей российской агрессии против Украины, трансатлантического альянса и Европы".

Читайте также: Украина и Европа представили США свой план завершения войны: прекращение огня, гарантии безопасности, "обмен территориями" только на взаимной основе, - WSJ

Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

Читайте также: Лидеры Европы опасаются, что Трамп и Путин заключат сделку, которую потом попытаются навязать Украине, - NYT

Автор: 

Европа (1978) переговоры (5111) Евросоюз (17468) Каллас Кая (252)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Давіть на Трампа
показать весь комментарий
10.08.2025 17:21 Ответить
+3
Херея Якась Насувається...
🤬🤬🤬
показать весь комментарий
10.08.2025 17:32 Ответить
+2
Це зустріч 2 закоханих - інтереси Украни і ЕС їм чхати. Трамп же мав 2 імпічменти за любов до Путіна. Трамп пішов йому освідчуватись і зробити подарунок в виді України
показать весь комментарий
10.08.2025 17:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давіть на Трампа
показать весь комментарий
10.08.2025 17:21 Ответить
Здається, штати вже вмивають руки. Чекаємо заяву "діджея" венса...
показать весь комментарий
10.08.2025 17:37 Ответить
думаю навіть гірше - Трамп передасть цьому ...цисту трон...
показать весь комментарий
10.08.2025 17:43 Ответить
ТРАМП - це мерзанна істота-це КАТАСТРОФА для України!
показать весь комментарий
10.08.2025 17:48 Ответить
скоро буде ВЕНС
показать весь комментарий
10.08.2025 17:56 Ответить
А чим Естонія може "надавити 2 на США ?
показать весь комментарий
10.08.2025 18:16 Ответить
Так Каллас за Європу
показать весь комментарий
10.08.2025 18:21 Ответить
А чим Європа може надавити на США - "занепокоєнням" ?
показать весь комментарий
10.08.2025 18:34 Ответить
без Европи там бубу зіжруть...
a розмова іде за Україну.
показать весь комментарий
10.08.2025 17:21 Ответить
Якщо взяти до уваги,що ішак контролюється рахою через єлдака,то ніхто його їсти не буде.Головне для рахи,щоб ця потвора залишалась при владі як можно довше.
показать весь комментарий
10.08.2025 17:34 Ответить
річ не в ішакі - спочятку вибори,
а вже потім його нехай собаки злі гризуть.
показать весь комментарий
10.08.2025 17:38 Ответить
Виборів не буде!Хто сказав,що буде мирна угода на час виборів?Задача ішака-знищення України.
показать весь комментарий
10.08.2025 17:44 Ответить
от тут з вами тяжко сперчятися.
на рочків би 7 раніше ця думка всім впала....
показать весь комментарий
10.08.2025 17:48 Ответить
Україна мовчки визнала легітімність буби після закінчення його каденції.
хто я такий, шо би це відміняти?
а моє особисте ставлення до ішака не змінялося з квітня 2019.
показать весь комментарий
10.08.2025 17:44 Ответить
Вірно Кайє, за тими двома голубками треба слідкувати з батогом в руках!
показать весь комментарий
10.08.2025 17:23 Ответить
Це зустріч 2 закоханих - інтереси Украни і ЕС їм чхати. Трамп же мав 2 імпічменти за любов до Путіна. Трамп пішов йому освідчуватись і зробити подарунок в виді України
показать весь комментарий
10.08.2025 17:24 Ответить
Кая може взяти і включити ЄС в ту угоду. Чи не може?
показать весь комментарий
10.08.2025 17:29 Ответить
Херея Якась Насувається...
🤬🤬🤬
показать весь комментарий
10.08.2025 17:32 Ответить
венс дурак , Європа фінансує
показать весь комментарий
10.08.2025 17:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ULXLR3fTM4M

викачайте за російську - абсолютно реалістичний погляд американського політолога - тому звичайно Європі треба шевелитися _ ВЕНС на підході . Хто -небудь пам"ятає на міжнародних з Єзавхозами та якогось секретаря ПРизавхозного РНБО самого ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА США?
показать весь комментарий
10.08.2025 17:37 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2025 17:39 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2025 17:39 Ответить
Америкра по прикладу путіна взяла на себе право вирішувати нашу долю. Пуйло це робить на полі бою, Трамп вирішив, що добре бути путіним і робити те саме. Вони знають, що роблять. Тільки чекають коли вже світ втомиться брехати сам собі і розповідати за «дипломатичну роботу».
показать весь комментарий
10.08.2025 17:44 Ответить
Мерц: Зеленський має бути залучений до зустрічі Трампа й Путіна
показать весь комментарий
10.08.2025 17:46 Ответить
А если не будет включать ни Украину ни ЕС, что тогда? Глубоко озаботитесь. У вас почти 4 года было чтобы так или иначе закончить эту бойню, что вы делали? На Америку кивали? Ну вот Америка и порешает, а вы беспокойтесь дальше.
показать весь комментарий
10.08.2025 17:49 Ответить
Стаття в The Washington Post: про те, як ***** намагається уникнути санкцій і домовитися про те, чого він не досяг на фронті; тобто - контролю над Донбасом.
Там зазначається: Якщо Трамп прийме його умови, це стане повторенням Мюнхенської угоди 1938 року, коли британський прем'єр-міністр Чемберлен передав Гітлеру Судети - ключовий укріплений регіон Чехословаччини. Натомість він отримав лише порожні обіцянки «миру нашого часу». Але ця угода відкрила шлях до окупації всієї Чехословаччини та наблизила початок Другої світової війни.
Ризик «нового Мюнхена» у випадку з Україною нижчий: на відміну від Чехословаччини, українці навряд чи погодяться на принизливу та руйнівну угоду, яку може запропонувати Трамп. Поспішивши зустрітися з *****м на Алясці, Трамп ризикує знову стати жертвою маніпуляцій кремлівського лідера.
Є й інший шлях: якщо він справді хоче отримати Нобелівську премію миру, йому слід оголосити про нові масштабні санкції проти Росії, домогтися передачі заморожених російських активів Києву та різко збільшити постачання зброї в Україну. Такі кроки змусять ***** зважати на нього і створять основу для переговорів. Натомість Трамп розтрачує перевагу, отриману завдяки загрозам санкцій, і дозволяє агресії продовжуватися.
*************
Єдинна мінімальна користь від цієї статті - якщо їх буде сотні в усіх ЗМІ, і всі політики також говоритимуть про це і в унісон тощо, то, можливо, це хоч якось вплине на позицію Трампа. Хоча б на дещицю зрушить його позицію в напрямку до нашого з Європою боку.
показать весь комментарий
10.08.2025 17:56 Ответить
Зелька прямо нужен в Алясці, на самміті педофілів та рюріків. Буде на срібному подносі лежати з яблуком у пащі.
показать весь комментарий
10.08.2025 17:56 Ответить
 
 