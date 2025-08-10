Каллас собирает глав МИД на встречу: Соглашение между США и РФ должно включать Украину и ЕС
Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас созовет 11 августа встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов в связи с запланированными переговорами президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Каллас подчеркнула, что любое соглашение между Вашингтоном и Москвой по прекращению войны в Украине должно включать Украину и ЕС.
"США имеют силу заставить Россию к серьезным переговорам. Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы",- отметила топ-дипломат.
Она также добавила, что "поскольку мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира, международное право четко определяет: все временно оккупированные территории принадлежат Украине".
Кроме этого, Каллас подчеркнула, что потенциальная сделка "не должна стать плацдармом для дальнейшей российской агрессии против Украины, трансатлантического альянса и Европы".
Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.
a розмова іде за Україну.
а вже потім його нехай собаки злі гризуть.
на рочків би 7 раніше ця думка всім впала....
хто я такий, шо би це відміняти?
а моє особисте ставлення до ішака не змінялося з квітня 2019.
🤬🤬🤬
викачайте за російську - абсолютно реалістичний погляд американського політолога - тому звичайно Європі треба шевелитися _ ВЕНС на підході . Хто -небудь пам"ятає на міжнародних з Єзавхозами та якогось секретаря ПРизавхозного РНБО самого ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА США?
Там зазначається: Якщо Трамп прийме його умови, це стане повторенням Мюнхенської угоди 1938 року, коли британський прем'єр-міністр Чемберлен передав Гітлеру Судети - ключовий укріплений регіон Чехословаччини. Натомість він отримав лише порожні обіцянки «миру нашого часу». Але ця угода відкрила шлях до окупації всієї Чехословаччини та наблизила початок Другої світової війни.
Ризик «нового Мюнхена» у випадку з Україною нижчий: на відміну від Чехословаччини, українці навряд чи погодяться на принизливу та руйнівну угоду, яку може запропонувати Трамп. Поспішивши зустрітися з *****м на Алясці, Трамп ризикує знову стати жертвою маніпуляцій кремлівського лідера.
Є й інший шлях: якщо він справді хоче отримати Нобелівську премію миру, йому слід оголосити про нові масштабні санкції проти Росії, домогтися передачі заморожених російських активів Києву та різко збільшити постачання зброї в Україну. Такі кроки змусять ***** зважати на нього і створять основу для переговорів. Натомість Трамп розтрачує перевагу, отриману завдяки загрозам санкцій, і дозволяє агресії продовжуватися.
*************
Єдинна мінімальна користь від цієї статті - якщо їх буде сотні в усіх ЗМІ, і всі політики також говоритимуть про це і в унісон тощо, то, можливо, це хоч якось вплине на позицію Трампа. Хоча б на дещицю зрушить його позицію в напрямку до нашого з Європою боку.