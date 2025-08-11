УКР
Очільники МЗС ЄС на засіданні спробують узгодити заяву 27 держав щодо перемовин Трампа й Путіна та встановлення миру в Україні, - ЗМІ

ЄС

У понеділок, 11 серпня, під час  позачергового засідання Ради ЄС у закордонних справах очільники МЗС країн Євросоюзу спробують узгодити проєкт тексту спільної заяви лідерів усіх 27 держав ЄС щодо перемовин президента США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна, а також встановлення миру в Україні.

Про це у коментарі "ЄП" повідомив дипломат однієї з ключових держав ЄС на умовах анонімності, інформує Цензор.НЕТ.

Міністри мають намір обговорити проєкт заяви очільників держав ЄС щодо перемовин Трампа і Путіна.

"Є ідея підготувати текст спільної заяви лідерів 27 держав-членів ЄС щодо майбутніх перемовин Трамп-Путін та встановлення миру в Україні",- розповів дипломат.

Водночас, якщо спільну заяву не вдасться затвердити, то результатом засідання міністрів закордонних справ ЄС буде "координація дій напередодні зустрічі на Алясці" Трампа з Путіним.

Раніше повідомлялося, що глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас скличе 11 серпня зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків у зв'язку з запланованими переговорами президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна.

Сибіга візьме участь у позачерговому засіданні Ради ЄС із закордонних справ, - ЗМІ

Рада Європи Євросоюз


+2
Шось ви гниди раніше мовчали..не збирались..а тепер зайорзали
11.08.2025 16:35 Відповісти
+2
Знов ху#ло всих наїб@в.... Вже ніхто і не згадує про надпотужні санкції 8 - го серпня ....😂😂😂🤡🤡🤡
11.08.2025 16:36 Відповісти
+1
11.08.2025 16:35 Відповісти
А нічого від очільників МЗС ЄС не залежить і трампа їх думка не цікавить
показати весь коментар
11.08.2025 16:37 Відповісти
Дякуючи європейським партнерам, сепаратну мирну угоду за спинами України і Європи буде зірвано, і Україна продовжить подальшу визвольну боротьбу.
показати весь коментар
11.08.2025 16:38 Відповісти
Дать би тобі в рили та Заратустра не дозволяє
показати весь коментар
11.08.2025 16:44 Відповісти
І в українську визвольну боротьбу, з руськими виродками, вступить європа.
показати весь коментар
11.08.2025 16:54 Відповісти
Це несерйозно - орбани і фіци - проти
показати весь коментар
11.08.2025 16:38 Відповісти
Дайте вгадаю - дві "баби-яги, папутно благоухая узкім духом" будуть проти.
показати весь коментар
11.08.2025 16:48 Відповісти
Не узгодять; сіярта не дозволить.
показати весь коментар
11.08.2025 16:48 Відповісти
 
 