Очільники МЗС ЄС на засіданні спробують узгодити заяву 27 держав щодо перемовин Трампа й Путіна та встановлення миру в Україні, - ЗМІ

У понеділок, 11 серпня, під час позачергового засідання Ради ЄС у закордонних справах очільники МЗС країн Євросоюзу спробують узгодити проєкт тексту спільної заяви лідерів усіх 27 держав ЄС щодо перемовин президента США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна, а також встановлення миру в Україні.

Про це у коментарі "ЄП" повідомив дипломат однієї з ключових держав ЄС на умовах анонімності, інформує Цензор.НЕТ.

Міністри мають намір обговорити проєкт заяви очільників держав ЄС щодо перемовин Трампа і Путіна.

"Є ідея підготувати текст спільної заяви лідерів 27 держав-членів ЄС щодо майбутніх перемовин Трамп-Путін та встановлення миру в Україні",- розповів дипломат.

Водночас, якщо спільну заяву не вдасться затвердити, то результатом засідання міністрів закордонних справ ЄС буде "координація дій напередодні зустрічі на Алясці" Трампа з Путіним.

Раніше повідомлялося, що глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас скличе 11 серпня зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків у зв'язку з запланованими переговорами президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна.

