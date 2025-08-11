РУС
Главы МИД ЕС на заседании попытаются согласовать заявление 27 государств о переговорах Трампа и Путина и установлении мира в Украине, - СМИ

В понедельник, 11 августа, во время внеочередного заседания Совета ЕС по иностранным делам руководители МИД стран Евросоюза попытаются согласовать проект текста совместного заявления лидеров всех 27 государств ЕС относительно переговоров президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владиира Путина, а также установления мира в Украине.

Об этом в комментарии "ЕП" сообщил дипломат одного из ключевых государств ЕС на условиях анонимности, информирует Цензор.НЕТ.

Министры намерены обсудить проект заявления глав государств ЕС относительно переговоров Трампа и Путина.

"Есть идея подготовить текст совместного заявления лидеров 27 государств-членов ЕС относительно будущих переговоров Трамп-Путин и установления мира в Украине", - рассказал дипломат.

В то же время, если совместное заявление не удастся утвердить, то результатом заседания министров иностранных дел ЕС будет "координация действий накануне встречи на Аляске" Трампа с Путиным.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас созовет 11 августа встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов в связи с запланированными переговорами президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Читайте также: Сибига примет участие во внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам, - СМИ

Совет Европы (711) Евросоюз (17471)


+4
Знов ху#ло всих наїб@в.... Вже ніхто і не згадує про надпотужні санкції 8 - го серпня ....😂😂😂🤡🤡🤡
11.08.2025 16:36
+3
Дякуючи європейським партнерам, сепаратну мирну угоду за спинами України і Європи буде зірвано, і Україна продовжить подальшу визвольну боротьбу.
11.08.2025 16:38
+2
Шось ви гниди раніше мовчали..не збирались..а тепер зайорзали
11.08.2025 16:35
нРИСТЕЛЬКЕ ТАЙ НЕ МУЧТЕСЬ..
11.08.2025 16:39
Шось ви гниди раніше мовчали..не збирались..а тепер зайорзали
11.08.2025 16:35
Знов ху#ло всих наїб@в.... Вже ніхто і не згадує про надпотужні санкції 8 - го серпня ....😂😂😂🤡🤡🤡
11.08.2025 16:36
РИЖИЙ ПІІДОР ПРИТИ - все пог дарабану,
11.08.2025 16:37
А нічого від очільників МЗС ЄС не залежить і трампа їх думка не цікавить
11.08.2025 16:37
Дякуючи європейським партнерам, сепаратну мирну угоду за спинами України і Європи буде зірвано, і Україна продовжить подальшу визвольну боротьбу.
11.08.2025 16:38
Дать би тобі в рили та Заратустра не дозволяє
11.08.2025 16:44
І в українську визвольну боротьбу, з руськими виродками, вступить європа.
11.08.2025 16:54
Це несерйозно - орбани і фіци - проти
11.08.2025 16:38
Дайте вгадаю - дві "баби-яги, папутно благоухая узкім духом" будуть проти.
11.08.2025 16:48
Не узгодять; сіярта не дозволить.
11.08.2025 16:48
 
 