Главы МИД ЕС на заседании попытаются согласовать заявление 27 государств о переговорах Трампа и Путина и установлении мира в Украине, - СМИ

В понедельник, 11 августа, во время внеочередного заседания Совета ЕС по иностранным делам руководители МИД стран Евросоюза попытаются согласовать проект текста совместного заявления лидеров всех 27 государств ЕС относительно переговоров президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владиира Путина, а также установления мира в Украине.

Об этом в комментарии "ЕП" сообщил дипломат одного из ключевых государств ЕС на условиях анонимности, информирует Цензор.НЕТ.

Министры намерены обсудить проект заявления глав государств ЕС относительно переговоров Трампа и Путина.

"Есть идея подготовить текст совместного заявления лидеров 27 государств-членов ЕС относительно будущих переговоров Трамп-Путин и установления мира в Украине", - рассказал дипломат.

В то же время, если совместное заявление не удастся утвердить, то результатом заседания министров иностранных дел ЕС будет "координация действий накануне встречи на Аляске" Трампа с Путиным.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас созовет 11 августа встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов в связи с запланированными переговорами президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Читайте также: Сибига примет участие во внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам, - СМИ