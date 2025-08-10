Сибига примет участие в внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам, - СМИ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига получил приглашение принять участие во внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам. Заседание состоится в понедельник, 11 августа.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Встреча начнется в 16:00 по брюссельскому времени в онлайн-формате.
Ожидается, что на внеочередном заседании Совета ЕС будут обсуждать следующие шаги в связи с запланированной встречей президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.
Сообщается, что Сибига получил приглашение принять участие в заседании.
Ранее сообщалось, что глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас созовет 11 августа встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов в связи с запланированными переговорами президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
