Сибига примет участие в внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам, - СМИ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига получил приглашение принять участие во внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам. Заседание состоится в понедельник, 11 августа.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии.

Встреча начнется в 16:00 по брюссельскому времени в онлайн-формате.

Ожидается, что на внеочередном заседании Совета ЕС будут обсуждать следующие шаги в связи с запланированной встречей президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас созовет 11 августа встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов в связи с запланированными переговорами президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

