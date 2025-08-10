РУС
Новости Заседание Совета ЕС
Сибига примет участие в внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам, - СМИ

Глава МИД Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига получил приглашение принять участие во внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам. Заседание состоится в понедельник, 11 августа.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Встреча начнется в 16:00 по брюссельскому времени в онлайн-формате.

Ожидается, что на внеочередном заседании Совета ЕС будут обсуждать следующие шаги в связи с запланированной встречей президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Сообщается, что Сибига получил приглашение принять участие в заседании.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас созовет 11 августа встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов в связи с запланированными переговорами президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Читайте также: Каждая уступка РФ провоцирует дальнейшую агрессию, - Сибига

Совет Европы (711) Сибига Андрей (595)


Заседанія, заседанія, дупіта в Сігіби болить від їх упомінанія.
10.08.2025 20:36 Ответить
А якже без завгоспа з опу, єрмака, отой себіга, і без умєрова???
Чи зможе, чи справиться??
10.08.2025 20:40 Ответить
прокатнется по европе с нулевым результатом
10.08.2025 20:50 Ответить
 
 