Каждая уступка РФ провоцирует дальнейшую агрессию, - Сибига

Стратегия умиротворения РФ не поможет завершить войну в Украине справедливым миром.

Об этом сообщил в соцсети Х глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких вознаграждений или подарков агрессору для его умиротворения. Только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну", - подчеркнул он.

Сибига также отметил, что каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Именно поэтому Украина твердо стоит на защите наших принципов и ценностей.

Также читайте: Дипломатическое решение должно защищать интересы Украины, международные границы не должны меняться силой, - заявление Макрона, Мелони, Мерца, Туска, Стубба и фон дер Ляйен

"Вместе с нашими американскими и европейскими партнерами мы остаемся преданными обеспечению справедливого и длительного мира, основанного на Уставе ООН и международном праве", - резюмирует украинский министр.