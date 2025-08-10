РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9208 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
175 3

Каждая уступка РФ провоцирует дальнейшую агрессию, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

Стратегия умиротворения РФ не поможет завершить войну в Украине справедливым миром.

Об этом сообщил в соцсети Х глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких вознаграждений или подарков агрессору для его умиротворения. Только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну", - подчеркнул он.

Сибига также отметил, что каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Именно поэтому Украина твердо стоит на защите наших принципов и ценностей.

Также читайте: Дипломатическое решение должно защищать интересы Украины, международные границы не должны меняться силой, - заявление Макрона, Мелони, Мерца, Туска, Стубба и фон дер Ляйен

"Вместе с нашими американскими и европейскими партнерами мы остаемся преданными обеспечению справедливого и длительного мира, основанного на Уставе ООН и международном праве", - резюмирует украинский министр.

Автор: 

Сибига Андрей (595) переговоры с Россией (1252) война в Украине (5592)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після Аляски він взагалі війде во вкус . Треба руки відрубати , а не тиснути
показать весь комментарий
10.08.2025 09:48 Ответить
Трамп почує?
показать весь комментарий
10.08.2025 09:50 Ответить
Де цей Сибіга був у 2019 році, коли ЗЄшобло розміновувало Чонгар та «розводило» війська?
показать весь комментарий
10.08.2025 10:01 Ответить
 
 