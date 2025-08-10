298 4
Кожна поступка РФ провокує подальшу агресію, - Сибіга
Стратегія умиротворення РФ не допоможе завершити війну в Україні справедливим миром.
Про це повідомив у соцмережі Х голова МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодних винагород чи подарунків агресору для його умиротворення. Лише сила та єдність можуть змусити Росію припинити війну", - наголосив він.
Сибіга також зазначив, що кожна поступка провокує подальшу агресію. Саме тому Україна твердо стоїть на захисті наших принципів та цінностей.
"Разом з нашими американськими та європейськими партнерами ми залишаємося відданими забезпеченню справедливого і тривалого миру, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві", - резюмує український міністр.
