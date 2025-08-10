УКР
Кожна поступка РФ провокує подальшу агресію, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

Стратегія умиротворення РФ не допоможе завершити війну в Україні справедливим миром.

Про це повідомив у соцмережі Х голова МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодних винагород чи подарунків агресору для його умиротворення. Лише сила та єдність можуть змусити Росію припинити війну", - наголосив він.

Сибіга також зазначив, що кожна поступка провокує подальшу агресію. Саме тому Україна твердо стоїть на захисті наших принципів та цінностей.

"Разом з нашими американськими та європейськими партнерами ми залишаємося відданими забезпеченню справедливого і тривалого миру, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві", - резюмує український міністр.

Після Аляски він взагалі війде во вкус . Треба руки відрубати , а не тиснути
10.08.2025 09:48 Відповісти
Трамп почує?
10.08.2025 09:50 Відповісти
Де цей Сибіга був у 2019 році, коли ЗЄшобло розміновувало Чонгар та «розводило» війська?
10.08.2025 10:01 Відповісти
Для меня с самого начала было ясно, что никаких санкций против России Трамп в пятницу не введёт - ну не может он пойти против руки дающей! Просто было интересно, какой повод они придумают? И вот вуаля - вместо санкций представили четёрыхстороннюю встречу на высшем уровне: Трамп, Путин, печенеги и половцы. Будет много болтовни, потом всё перейдёт на комиссии и подкомиссии. А бомбы по-прежнему будут падать на Украину. В этом их расчёт.
10.08.2025 10:08 Відповісти
 
 