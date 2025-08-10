Дипломатичне рішення має захищати інтереси України, міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, - заява Макрона, Мелоні, Мерца, Туска, Стубба та фон дер Ляєн

Європейські лідери закликали президента США Дональда Трампа під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним захищати інтереси України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві президента Макрона, прем'єр-міністерки Мелоні, канцлера Мерца, прем'єр-міністра Туска, прем'єр-міністра Стармера, президентки фон дер Ляєн та президента Стубба щодо миру для України напередодні запланованої зустрічі президента Трампа з диктатором Путіним.

У заяві зазначено, що європейські лідери вітають зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Російської Федерації та досягнення справедливого і тривалого миру й безпеки для України.

"Ми переконані, що лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на Російську Федерацію з метою припинення незаконної війни, може бути успішним.

Ми готові підтримувати цю роботу дипломатично, а також шляхом збереження нашої суттєвої військової та фінансової підтримки України, зокрема через роботу Коаліції охочих, а також шляхом підтримки та запровадження обмежувальних заходів проти Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово, ми не робимо все публічним, - Зеленський

Також лідери ЄС переконані, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.

"Ми погоджуємося, що ці життєво важливі інтереси включають необхідність надійних та достовірних гарантій безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Україна має свободу вибору щодо власної долі. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів",- наголошують вони.

"Ми повторюємо, що нічим спровоковане та незаконне вторгнення Росії в Україну є кричущим порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акта, Будапештського меморандуму та послідовних зобов'язань Росії. Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.

Ми продовжуємо твердо стояти на боці України. Ми єдині як європейці та сповнені рішучості спільно просувати наші інтереси. І ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з президентом Трампом та зі Сполученими Штатами Америки, а також з президентом Зеленським та народом України заради миру в Україні, який захищає наші життєво важливі інтереси безпеки", - резюмували європейські лідери.

Також читайте: Трамп піде, якщо Путін наполягатиме на поганій угоді, - сенатор Грем

Цензор.НЕТ раніше інформував, що Макрон і Стармер співпрацюватимуть із Трампом та Зеленським у найближчі дні.

Раніше Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.