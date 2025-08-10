УКР
Дипломатичне рішення має захищати інтереси України, міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, - заява Макрона, Мелоні, Мерца, Туска, Стубба та фон дер Ляєн

США запитали Європу, що їй потрібно від Вашингтона в обмін на гарантії безпеки для України

Європейські лідери закликали президента США Дональда Трампа під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним захищати інтереси України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві президента Макрона, прем'єр-міністерки Мелоні, канцлера Мерца, прем'єр-міністра Туска, прем'єр-міністра Стармера, президентки фон дер Ляєн та президента Стубба щодо миру для України напередодні запланованої зустрічі президента Трампа з диктатором Путіним.

У заяві зазначено, що європейські лідери вітають зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Російської Федерації та досягнення справедливого і тривалого миру й безпеки для України.

"Ми переконані, що лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на Російську Федерацію з метою припинення незаконної війни, може бути успішним.

Ми готові підтримувати цю роботу дипломатично, а також шляхом збереження нашої суттєвої військової та фінансової підтримки України, зокрема через роботу Коаліції охочих, а також шляхом підтримки та запровадження обмежувальних заходів проти Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово, ми не робимо все публічним, - Зеленський

Також лідери ЄС переконані, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.

"Ми погоджуємося, що ці життєво важливі інтереси включають необхідність надійних та достовірних гарантій безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Україна має свободу вибору щодо власної долі. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів",- наголошують вони.

"Ми повторюємо, що нічим спровоковане та незаконне вторгнення Росії в Україну є кричущим порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акта, Будапештського меморандуму та послідовних зобов'язань Росії. Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.

Ми продовжуємо твердо стояти на боці України. Ми єдині як європейці та сповнені рішучості спільно просувати наші інтереси. І ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з президентом Трампом та зі Сполученими Штатами Америки, а також з президентом Зеленським та народом України заради миру в Україні, який захищає наші життєво важливі інтереси безпеки", - резюмували європейські лідери.

Також читайте: Трамп піде, якщо Путін наполягатиме на поганій угоді, - сенатор Грем

Цензор.НЕТ раніше інформував, що Макрон і Стармер співпрацюватимуть із Трампом та Зеленським у найближчі дні.

Раніше Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

путін володимир Трамп Дональд Макрон Емманюель Мелоні Джорджа Стармер Кір Мерц Фрідріх


+6
То це в інтересах України - вивести свої війська з Донецької області?

Де всі ті смоктуни, які за часів Байдена рахували вартість подарованої Америкою військової техніки - чого язика в дупу встромили, де розрахунок вартості того, що подарував трамп? Там буде гордий НУЛЬ, бо спочатку передавався ще профінансований самими США останній пакет БАЙДЕНА, а потім Европа почала платити власними грошима, а Україна - власними копалинами, які зараз колективний Захід закликає віддати кацапам разом з Донецькою областю.

Якби Zеленський не був зрадником, він верещав би на весь світ, що це повторення ганьби імені Чемберлена у Другій світовій війні. Та Zеленському головне - залишатися на посаді і грабувати Україну руками кацапських упирів Єрмака та самі-знаєте-якої-національності упирів Татарова Коломойського (тієї самої, що Міндіч).

Zеленський - ГЕТЬ!
10.08.2025 08:45 Відповісти
+5
10.08.2025 08:39 Відповісти
+4
хто проковтнув? їхня проблема, що тоді не поали душити кацапів. але ж ніхто не визнав окупацію
10.08.2025 08:24 Відповісти
В 2014 Крим жеж проковтнули
10.08.2025 08:19 Відповісти
хто проковтнув? їхня проблема, що тоді не поали душити кацапів. але ж ніхто не визнав окупацію
10.08.2025 08:24 Відповісти
Хто проковтнув? - Світ проковтнув - цілістність держави була порушена
10.08.2025 08:31 Відповісти
Та ні, далеко не весь світ тоді проковтнув бездіяльність Обами Меркель і Олланда стосовно окупації Криму.
Навіть дійшло до того, що тогочасна права рука Трумпа Марк Помпео написав і підписав від імені США "Кримську декларацію"... Щоправда, і в Верховній Раді тоді засідали і керували інші люди; і Президентом України тоді був патріот України...
10.08.2025 10:27 Відповісти
Мудаку трумпу до лампочки ваші заклики, він відпрацьовує як повія при дорозі
10.08.2025 08:19 Відповісти
Сильна заява, вірна. Однак поки бог не забере двох пуйлів, це сотрясєніє повітря.
10.08.2025 08:27 Відповісти
А бриты где???
10.08.2025 08:32 Відповісти
Там де люди читають статтю а не тільки заголовки 😉😁
10.08.2025 10:27 Відповісти
навіть синім виділено Стармера...
10.08.2025 10:28 Відповісти
Ти диви, навіть БМ згадали. Треба регулярно тицяти американських президентів у цей документ, бо вже троє з них про нього "забули".
10.08.2025 08:33 Відповісти
Треба регулярно тицяти американських президентів у цей документ‼️‼️‼️
А хто буде тицяти? Маркарова? Вона посудомійка у ресторані. ( Блин, ЩО ЦЕ ВЛАДА , що не звільнила Маркарову одразу за зайняття бізнесом ). Чи новий представ ник в ООН МЕЛЬник- який одразу поїхав на відпочинок у Бразилію ( ох Ріо Ріо , шопот прилива) і Україна в ООН мовчит ?
10.08.2025 09:41 Відповісти
10.08.2025 08:39 Відповісти
Рудому Донні та ВВХ до ср#ки ті заяви кокулдів
10.08.2025 08:40 Відповісти
10.08.2025 08:45 Відповісти
Хорошее заявление, никто ***** быковать не даст а Трампону оно по большому счёту всё по барабану, бабки платите, оружие берите...
10.08.2025 08:50 Відповісти
Даже гидко все це читати. Тампон відкрито виступив на стороні ***** і насрав велику купу на міжнародне право і закони а Європа продовжує рижого обмудка нахвалювати що воно робить все правильно. А давайте ми теж візьмемо якогось міжнародного злочинця і будемо його нахвалювати і аплодувати йому що б він не робив...
10.08.2025 08:58 Відповісти
Пора закінчувати вже цей театр абсурду з Тампоном. Ведіть з ним перемовини тільки як постачальником зброї а інші питання з ним потрібно закрити поки не стало пізно. Бо ціль Тампона це не мир а здача України *****. Щоб потім вже разом з ****** ділити світ далі
10.08.2025 09:02 Відповісти
Во чуть випити світ на трьох .
10.08.2025 09:45 Відповісти
Трампон тільки свого гольф клубу інтереси захищає.
10.08.2025 08:59 Відповісти
Може йому вже м'ячик з ттн хтось підкине..бісе руда нікчема..а якщо ще маск поряд буде..
10.08.2025 09:05 Відповісти
10.08.2025 09:33 Відповісти
Вырастили монстра дружно. Меркель в вязницю
10.08.2025 09:34 Відповісти
 
 