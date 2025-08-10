УКР
Макрон і Стармер співпрацюватимуть із Трампом та Зеленським у найближчі дні, - британський уряд

Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер напередодні провели телефонну розмову, під час якої домовилися співпрацювати з президентом США Дональдом Трампом в межах його підготовки до зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс прем'єр-міністра Великої Британії.

Як зазначається, Макрон та Стармер обговорили останні події в Україні та підтвердили свою непохитну підтримку президента Володимира Зеленського. Обговорювалися також зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

Зокрема, Стармер і Макрон "привітали зусилля президента Трампа з припинення вбивств в Україні та завершення воєнної агресії Росії".

"Лідери також обговорили подальшу тісну співпрацю з президентами Трампом і Зеленським у найближчі дні. Сторони погодилися залишатися в тісному контакті", - йдеться у повідомленні канцелярії глави британського уряду.

Раніше Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

а Мерца загубили ?
10.08.2025 08:04 Відповісти
А придурочність рижого не передається повітряно- капельним шляхом?
10.08.2025 08:04 Відповісти
КІНА не буде. Серіал - серіал. Тільки серіал неголеного голобАродька. "Бонопаотом" не став, чемберленівські папірці-гарантії миру пішли у СОРТИР сім'ї. І вишенька на тортику. Почалось щось нове - розмін своїми територіями. Єто вам, єто мнє, єто снова вам, єто ап'ять вам. Чим закінчить ця неголена "голова" ? Істерика і МГ-42 в Раді. Як у серіалі. Ось вся його, Бовдура, вища справедливість. Бо всі винні, крім нього. Народ не так "пАнял", Рада - це зборище опозиціонерів, які не правильно голосують або думають. Ну, не так як наш Неголений з хрипотою "аля-Вмсоцький". Щоб змінити світ, почни міняти Себе ! Бо віра в Перемогу обов'язково перетворюється в "ну, нє магу я, он сам прішьол, а я нє гатовій!"
10.08.2025 08:26 Відповісти
10.08.2025 08:02 Відповісти
А придурочність рижого не передається повітряно- капельним шляхом?
10.08.2025 08:04 Відповісти
передається. на зєлю подивіться
10.08.2025 08:05 Відповісти
А що, до інангурації рижого,зє був не заражений?
10.08.2025 08:30 Відповісти
на кривий ріг кацапи кинули бомбу з газом дурачок.
10.08.2025 08:37 Відповісти
а Мерца загубили ?
10.08.2025 08:04 Відповісти
Трамп вже наслинив - ні Європа ні Україна його вже ні в чому не переконають
10.08.2025 08:08 Відповісти
Є надія,що при зустрічі ,якщо ***** доїде чи долетить до Аляски і його не усунуть,Трамп ************ його просто задушить)
10.08.2025 09:06 Відповісти
Це ж скільки гороху Трампу потрібно з"їсти?
10.08.2025 09:14 Відповісти
".. Стармер і Макрон "привітали зусилля президента Трампа з припинення вбивств в Україні та завершення воєнної агресії Росії". Зеля, не ведись , тебе на..буть, мабудь.
10.08.2025 08:12 Відповісти
"Макрон і Стармер співпрацюватимуть із Трампом та Зеленським"
обміни терріторій на взаємно вигідних умовах?
"Паріж - відкритий город!"
памьтаємо да....
британці лупилися до останньоного - но теж остров!
і жодного німецького сапога там не було..
в України нема такої лакшері як у британців...
10.08.2025 08:19 Відповісти
не остров Україна...
10.08.2025 08:20 Відповісти
КІНА не буде. Серіал - серіал. Тільки серіал неголеного голобАродька. "Бонопаотом" не став, чемберленівські папірці-гарантії миру пішли у СОРТИР сім'ї. І вишенька на тортику. Почалось щось нове - розмін своїми територіями. Єто вам, єто мнє, єто снова вам, єто ап'ять вам. Чим закінчить ця неголена "голова" ? Істерика і МГ-42 в Раді. Як у серіалі. Ось вся його, Бовдура, вища справедливість. Бо всі винні, крім нього. Народ не так "пАнял", Рада - це зборище опозиціонерів, які не правильно голосують або думають. Ну, не так як наш Неголений з хрипотою "аля-Вмсоцький". Щоб змінити світ, почни міняти Себе ! Бо віра в Перемогу обов'язково перетворюється в "ну, нє магу я, он сам прішьол, а я нє гатовій!"
10.08.2025 08:26 Відповісти
Працювати з Тампоном це як працювати з лайном. Як ти його не ліпи а воно все одно смердіти буде. Тампон вже все давно вирішив. В ***** Тампон побачив однодумця як колись Сталін в Гітлері і мріє з ним перевертати світ. Якщо Європа зараз не схаменеться і не почне супротив цим двом шизоїдам то буде велика біда для всього світу
10.08.2025 08:37 Відповісти
Якби Європа приділяла стільки уваги і зусиль військовій допомозі скільки вона приділяє уваги і зусиль переговорам з московськими людоїдами то Україна вже б викинула рашистів зі своєї території. Рашисти вже майже босоніж біжать на наші позиці і давлять тільки завдяки своїй кількості. Але ж Європа дуже боїться розпаду Сосії і накапує нам допомоги рівно стільки щоб Україна не впала за один день
10.08.2025 08:42 Відповісти
 
 