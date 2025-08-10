Макрон і Стармер співпрацюватимуть із Трампом та Зеленським у найближчі дні, - британський уряд

Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер напередодні провели телефонну розмову, під час якої домовилися співпрацювати з президентом США Дональдом Трампом в межах його підготовки до зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс прем'єр-міністра Великої Британії.

Як зазначається, Макрон та Стармер обговорили останні події в Україні та підтвердили свою непохитну підтримку президента Володимира Зеленського. Обговорювалися також зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

Зокрема, Стармер і Макрон "привітали зусилля президента Трампа з припинення вбивств в Україні та завершення воєнної агресії Росії".

"Лідери також обговорили подальшу тісну співпрацю з президентами Трампом і Зеленським у найближчі дні. Сторони погодилися залишатися в тісному контакті", - йдеться у повідомленні канцелярії глави британського уряду.

Раніше Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.