Макрон и Стармер будут сотрудничать с Трампом и Зеленским в ближайшие дни, - британское правительство

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер накануне провели телефонный разговор, во время которого договорились сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом в рамках его подготовки к встрече с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис премьер-министра Великобритании.

Как отмечается, Макрон и Стармер обсудили последние события в Украине и подтвердили свою непоколебимую поддержку президента Владимира Зеленского. Обсуждались также усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

В частности, Стармер и Макрон "приветствовали усилия президента Трампа по прекращению убийств в Украине и завершению военной агрессии России".

"Лидеры также обсудили дальнейшее тесное сотрудничество с президентами Трампом и Зеленским в ближайшие дни. Стороны согласились оставаться в тесном контакте", - говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства.

Ранее Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, запланированная на 15 августа на Аляске.