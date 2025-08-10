Макрон и Стармер будут сотрудничать с Трампом и Зеленским в ближайшие дни, - британское правительство
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер накануне провели телефонный разговор, во время которого договорились сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом в рамках его подготовки к встрече с диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис премьер-министра Великобритании.
Как отмечается, Макрон и Стармер обсудили последние события в Украине и подтвердили свою непоколебимую поддержку президента Владимира Зеленского. Обсуждались также усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине.
В частности, Стармер и Макрон "приветствовали усилия президента Трампа по прекращению убийств в Украине и завершению военной агрессии России".
"Лидеры также обсудили дальнейшее тесное сотрудничество с президентами Трампом и Зеленским в ближайшие дни. Стороны согласились оставаться в тесном контакте", - говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства.
Ранее Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, запланированная на 15 августа на Аляске.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
обміни терріторій на взаємно вигідних умовах?
"Паріж - відкритий город!"
памьтаємо да....
британці лупилися до останньоного - но теж остров!
і жодного німецького сапога там не було..
в України нема такої лакшері як у британців...