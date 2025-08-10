РУС
Дипломатическое решение должно защищать интересы Украины, международные границы не должны меняться силой, - заявление Макрона, Мелони, Мерца, Туска, Стубба и фон дер Ляйен

США спросили Европу, что ей нужно от Вашингтона в обмен на гарантии безопасности для Украины

Европейские лидеры призвали президента США Дональда Трампа во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным защищать интересы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении президента Макрона, премьер-министра Мелони, канцлера Мерца, премьер-министра Туска, премьер-министра Стармера, президента фон дер Ляйен и президента Стубба относительно мира для Украины накануне запланированной встречи президента Трампа с диктатором Путиным.

В заявлении указано, что европейские лидеры приветствуют усилия президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, прекращение агрессивной войны Российской Федерации и достижения справедливого и длительного мира и безопасности для Украины.

"Мы убеждены, что только подход, который сочетает активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию с целью прекращения незаконной войны, может быть успешным.

Мы готовы поддерживать эту работу дипломатически, а также путем сохранения нашей существенной военной и финансовой поддержки Украины, в частности через работу Коалиции желающих, а также путем поддержки и введения ограничительных мер против Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Также лидеры ЕС убеждены, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы.

"Мы согласны, что эти жизненно важные интересы включают необходимость надежных и достоверных гарантий безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Украина имеет свободу выбора относительно собственной судьбы. Содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения военных действий. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны изменяться силой. Текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров",- подчеркивают они.

"Мы повторяем, что ничем спровоцированное и незаконное вторжение России в Украину является вопиющим нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума и последовательных обязательств России. Мы подчеркиваем нашу непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

Мы продолжаем твердо стоять на стороне Украины. Мы едины как европейцы и полны решимости совместно продвигать наши интересы. И мы будем продолжать тесно сотрудничать с президентом Трампом и с Соединенными Штатами Америки, а также с президентом Зеленским и народом Украины ради мира в Украине, который защищает наши жизненно важные интересы безопасности", - резюмировали европейские лидеры.

Цензор.НЕТ ранее информировал, что Макрон и Стармер будут сотрудничать с Трампом и Зеленским в ближайшие дни.

Ранее Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

путин владимир (31837) Трамп Дональд (6186) Макрон Эмманюэль (1408) Джорджа Мелони (139) Стармер Кир (238) Фридрих Мерц (197)


