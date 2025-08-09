РУС
Новости
5 476 86

Трамп уйдет, если Путин будет настаивать на плохой сделке, - сенатор Грем

Путин сделал заявление о Германии

Переговоры по Украине могут сорваться, если российский диктатор Владимир Путин будет настаивать на плохой сделке.

Такое мнение высказал в соцсети Х сенатор Линдси Грэм, информирует Цензор.НЕТ.

"Тем, кто критикует президента Трампа за готовность встретиться с Путиным, чтобы положить конец кровопролитию в Украине, - помните, что Рейган встречался с Горбачевым, чтобы попытаться положить конец холодной войне. Я уверен, что президент Трамп уйдет - как и Рейган - если Путин будет настаивать на плохой сделке. Удачи вам, господин Президент, в ваших усилиях по прекращению этой жестокой войны. Мир должен вас поддерживать. Я знаю, что я вас поддерживаю", - написал он.

Також читайте: CNN о так называемом "обмене територориями": Україна може получити лишь крошечные участки на приграничье Сумщины и Харьковщины

Ранее Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

путин владимир Трамп Дональд переговоры с Россией Линдси Грэм война в Украине


+19
Яка жалюгідна спроба відбілювання цього ганебного гівніща.
09.08.2025 21:18 Ответить
+12
Поклали край холодній війні, вклали у росію купу грошей і викохали путіна, який погрожує перетворити Америку на ядерний попіл.
09.08.2025 21:23 Ответить
+8
Справа в тому для на думку Трампа - віддати все Путіну = ХОРОША УГОДА.
09.08.2025 21:17 Ответить
Комментировать
Справа в тому для на думку Трампа - віддати все Путіну = ХОРОША УГОДА.
09.08.2025 21:17 Ответить
саме так !

але буйлу канче потрібні агломерації Західного Донбасу:

1. джерело води для всього !!! виєб..ного та висушеного Донбасу по каналу з Сіверського Дінця (водозабор північніше Славінська)
2. оволодіння укріпрайоном, останнім перед Дніпром
3. єдині вціліли великі міста Донбасу з промисловими підприємствами важкого машинобудування

.
09.08.2025 21:33 Ответить
А ты кто такой тут обозвался?
показать весь комментарий
Нікуди він не піде - він шо Аляскою торгується?
показать весь комментарий
Трамп піде й залише Аляску хйлу? А міг би заарештувати й отримати премію МИРУ .
показать весь комментарий
США не є стороною суду в Гаазі
показать весь комментарий
та знаю ... Тому й кличе на Аляску недоімперського гебіста - тіпа попринижувати за усі його " спецплівки компромату.
показать весь комментарий
віткофф врятував хйла й трампа одним заходом до кремля- першого від економічного краху, другого від обіцяних ЗУБДАЮТАРИФИ!!!
показать весь комментарий
але в США виробляють кольти і там є шеріфи

.
09.08.2025 21:34 Ответить
донні, влаштувати шоу по обміну нині процвітаючими, але в минулому ісконно рузькими, Аляскою та Каліфорнією було б дійсно круто -

весь світ об'ївся б поп-корном !

це вам не обмін українськими багатостраждальними розбомбленими регіонами
показать весь комментарий
При то що Рейган був Державником,а цей просто Комерц.
показать весь комментарий
Рейган розвалив совок, а Трампон його ліпить з гівна і палиць.
показать весь комментарий
В Горбачові і Рейган, і інші бачили прогресивні зрушення, натомість путін - типовий диктатор, терорист з непомірними імперськими загарбницькими амбіціями.
показать весь комментарий
Где санкции трамп??
показать весь комментарий
не будь наивным, Трамп изначально не собирался вводить санкции, оно будет 50- 10 дней давать и находить причины их не вводить
показать весь комментарий
Alex Peterson
То трамп розмінував Чонгар?
трамп закатав в асфальт ракетні програми?
трамп рлзводив війська?
трамп розміновував акваторію Азова?
трамп прибирав бригаду з Гостомеля?
трамп поставив головою СБУ Баканова,який привів агентів ФСБ на керівні посади в СБУ?
трамп видумав ТЦК і бусярить?
09.08.2025 21:31 Ответить
Ви докорінно неправі !

ЗЄлєнський ввів сьогодні пАттужні санкції проти.... ну, проти когось там !
але дуже пАттужні !

.
09.08.2025 21:37 Ответить
Скільки вже мериканські політики будуть стріляти квашеними огірками? Куди той трамп піде? У пуйла під пахвою відрси і годинні кінА з Трампом в головній ролі і неповнолітніми дівчатами.
показать весь комментарий
Відчепіться врешті від Трампа, він президент США і його справа що робити і з ким дружити. Звичайно нам хотілося би, щоб він був за нас, але проти нас наш президент, який тут розвів корупцію на найвищий рівень, його оточення і бізнес-партнери мародерили і продовжують мародерити мільярди з дронів ЗСУ, виходять під заставу і тікають до Європу. Правда міндічі втекли туди, куди потім втече і Боневтік - Ізраїль. Це вам Трамп розмінував Чонгар, відвів війська з 20 ділянок перед вторгненням та знищив системи ППО і ракетні програми? Невже Трамп звільнив Залужного і 16 генералів Генштабу? Чи Трамп посадив до в'язниці генералів Марченка і Павловскького? Трамп, замість оборони країни витрачає державні кошти на марафон, який має прославляти тільки одну зелену дупу?
показать весь комментарий
Не відбілюйте Трампа, який замість стояти на засадах демократії більше поважає диктаторів, які одноосібно правлять країнами і мабуть заздрить їм. Не плутайте внутрішні проблеми України, з якими наш народ впорається і вже підтверджував це на Майданах, і ганебну позицію президента демократичної країни, який розцінює напад на суверенну країну як "розбірки дітлахів десь в парку" і де факто стає на виправдання загарбника.
показать весь комментарий
Навіщо мені далекий і чужий Трамп? Я нагадаю, що яким би він не був, його вибрала 340 мільйонна США і що він робить не так - на їх совісті. Мене турбує президент України, який відповідно до статті 102 Конституції України, є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
показать весь комментарий
З посади президента піде?
показать весь комментарий
но-но !
парніша !
Трамп Вєліколепний буде номінувались на імператора Америки !

до речі, паскудника Нерона Трамп міг би й без гріму грати !
ну дуже фактурна у нього пика.

.
09.08.2025 21:39 Ответить
Трамп піде - порядок наведе. Тамп піде - порядок не наведе..
показать весь комментарий
На скільки цього Х(е)рема ще вистачить? Але ж й то не головне - він голос еліти респів?
показать весь комментарий
Рейган зустрічався з Горбачовим бо був впевнений що той також готовий до закінчення холодної війни. ***** до чого готове у плані поступок? Ні до чого. То навіщо ці танці з ним.
показать весь комментарий
Не звикати- Бенладена викохали, Китай підняли до захмарних комуністичних вершин...
показать весь комментарий
Чим рудий дятел може чесно торгувати, якшо він торгує не своїм товаром, ставте на кон аляску, от тоді я подивлюся як він почне торгуватися!
показать весь комментарий
Ну як його того Грема назвати? Як можна порівнювати період холодної війни, Горбачова з кривавим терористом, рашистом путіним та його нищівну війну проти України?!!! Як? У американця нема аргументів і жодного історичного аналогу аби виправдати свого президента-ідійота, який помагає кремлю додушити нас.Вчергове розкладає пастку , але сам в неї ж і потрапив.
показать весь комментарий
Грем вишколений сраколиз.
показать весь комментарий
В респів інших вже майже не лишилось.
показать весь комментарий
а в них нічого вже не залишилося.
останній справжній республіканець, Мак Кейн, вже похований.
демократи - ні в те ні в це ні в червономорду армію.
і взагалі Конгрес "не місце для діскусій".
показать весь комментарий
Дедлайн? - Нє, не чули, який дедлайн?
показать весь комментарий
чюли - це та line that is dead...
показать весь комментарий
куди піде? в сортир , чи в ресторан? чи в секретарки до пуйла?
показать весь комментарий
рівняти доню з Рейганом, це все одно, що бубу з Черчилем...
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Так якого хвілосохва ця думка? Це ж не Черчиль.
показать весь комментарий
Та ця підлога нижче плінтуса, ще й ганьбить сера Пола МакКартні своїм ніком.
показать весь комментарий
Куди піде, посрати?
показать весь комментарий
Скатертью дорога . А собеседнику надо на концерт. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
Трамп на роздоріжжі Черчилля і Чемберлена, але не можна проміняти суверенітет іншої країни на ілюзію стабільності. Його вибір визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку США та вільного світу, - дочка посланця Трампа Келлога.
показать весь комментарий
Мінус перший день дедлайну...
показать весь комментарий
>> Трамп піде, якщо....

Було б добре, якби він пішов. На***.
показать весь комментарий
сенаторе! оголосить крітерії "поганості" й ще для кого!
показать весь комментарий
А що для трампона "погана угода"? Коли він не може "рубати бабло" з "біг діл", яку не може укласти з московитами через опір України? Тому обміняємо захоплені українські території на незахоплені, дамо путлєру 3 роки на підготовку нової війни, а потім підемо на пенсію і наступне вторгнення - то вже провина наступника. Нобєлівка в кармані, самолюбство та власне его задоволені, гаманець не пустий, а решта світу - пофіг! Як і репутація США у світі...
показать весь комментарий
Нобелевку педофилам не дают
Скандал со списками ЭПШТЕЙНА в Америке
Только разгорается
А фанатики Трампа уже высказывают недовольство Трампом

показать весь комментарий
Мені тільки одне не зрозуміло. То всі ліберальні ЗМІ криком кричали про "праворадикалів QAnon" та "педофільську теорію змови". А тепер, коли з'ясувалося, що "справа педофілів Епштейна" і "справа педофілів QAnon", - це по факту одне й те ж саме, - вони сором'язливо обходять цю тему.
Нє, - вони навіть зараз сцять прямо в очі, - кажучи, що QAnon Епштейн, це не те, шо ви бачите прямо перед очима... "Ето нє то, шо ви думаєтє..." Це повний капець. Вплив на так звану "громадську думку" тих, у кого є величезні гроші, цілком очевидний.
Гроші, які володіють ЗМІ і політиками, вирішують все. Насеруть вам на голову, і скажуть, що то фалки...
показать весь комментарий
Якщо ви такі "бдітєльні", то поясніть, будь ласка, чим "справа QAnon" відрізняється від "справи Епштейна". Хоча би в загальних рисах. І там, і там, - високопоставлені багаті педофіли (бізнесмени і політики), які гвалтують дітей. QAnon казав, що існує змова, яка не дозволить розслідувати цю справу. Епштейн, - справу досі не завершили, хоча минуло кілька років. Виконавці та основні свідки загинули за незрозумілих обставин.
Нє, - QAnon це праворадикальні хвошизди...
То чим ці дві справи відрізняються, крім піздєжа ЗМі?
показать весь комментарий
КУДИ піде фарбований Донні? КУДИ? Він практично політично реабілітує мерзотника Путіна, значить він з ним заодно.
показать весь комментарий
Ему хочется быть таким же властелином овец.
показать весь комментарий
Трамп вже давно пішов. Саме туди, куди його послали Сі з молодшим партнером Пу.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Прекрасно !!!
Но сначала - дело Чернышова
И пленки Миндича
показать весь комментарий
Напис на картинці, - ОФІС ПРЕЗИДЕНТА АНУС ПРЕЗИДЕНТА
показать весь комментарий
хай союзнички візьмуть Україну в НАТО, хоча б те, що лишилося і повністю припинять торгівлю з росією, тоді можна буде повірити, що вони переймаються долею українців, що вони зацікавлені в збереженні держави Україна і в верховенстві міжнародного права.
показать весь комментарий
а так явним є лише одне, що більшість у світі влаштовує Україна як поле бою, як полігон, як щит, але лишити путіна бабла Захід також не поспішає, бо власні прибутки і комфорт на першому місці
показать весь комментарий
Виглядає так, що в Трампа нема стратегії. Лише тактика. Виглядає, як в одному гумористичному оповіданні, як один вирішив йогою зайнятися...прибігає його син і кричить - батько в ногах заплутались!
показать весь комментарий
Ну і порівняв - совкофого хоббіта Горбачова та гебістського людожера *****.
показать весь комментарий
А что если Трамп все это время просто искусно играл роль кремлевской мурзилки, чтобы Путин расслабился, и по прилету на Аляску он будет арестован по ордеру Международного уголовного суда? Все счастливы, война заканчивается, Россия освобождается, рейтинг Трампа взлетает…
показать весь комментарий
США не подписали РИМСКИЙ СТАТУТ
показать весь комментарий
Трамп піде, якщо Путін наполягатиме на поганій угоді, - сенатор Грем
Нехай те саме скаже сам Трамп і невідкладно.
показать весь комментарий
Ш?Застрелиться?Діамантовою кулею у друге вухо?
показать весь комментарий
Рейган зустрічався з Горбачовим, щоб спробувати покласти край холодній війні. Джерело: https://censor.net/ua/n3567897
*******
Рейган, перш за все, назвав усе своїми словами, а не викручувався, як вуж на пательні.
"Імперія зла", - ось яку клінічну картину встановив президент Америки про кацапську імперію. А потім, після встановлення діагнозу, почав "лікування", - проголосив програму "зоряних воєн", яка, зрештою, розвалила совок.
Трамп і близько до цього не підійшов... Куди йому до Рейгана!
"Трамп, - ти просто підор, а не республіканець!" (с)

показать весь комментарий
Як Тромб і К° готували підгрунтя для сепаратних переговорів з ******:

@ (в перекладі):
1. Під час дзвінків Тромб оголосив, що пітьма може бути готова вивести свої війська із окупованих нею районіа Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донецькою областю.
2. Наступного дня Вітков відмовився від цієї заяви під час розмови по телефону з головними помічниками європейських лідерів, припустивши, що пітьма можливо згодом і виведе війська з даних областей, але наразі погоджується лише на заморозку лінії фронту.
3. У п'ятницю європейські офіційні особи зажадали третій дзвінок із Вітковим, щоб прояснити наростаючу плутанину щодо того, що насправді запропонувало *****.
У цьому дзвінку Вітков чітко заявив, що єдина пропозиція на столі - щоб Україна односторонньо вивела свої війська з Донецької області в обмін на припинення вогню."
показать весь комментарий
Твоєму Трампу плєшивець вже півроку водить зморщеним стручком по губах... Який сором.
показать весь комментарий
😂
показать весь комментарий
Чому мовчать ботоферми про "безпекові угоди Зеленського"? Де вони? Про Будапештський меморандум писали про декілька раз, а "безпекові" угоди Зелі точно таке барахло і виключно його піар для рейтингу і витрата державних коштів на переїзди та перельоти, за які можна було виготовити чи купити тисячі дронів.
Президент України Володимир Зеленський підписав низку безпекових угод з різними країнами. Ці угоди є частиною виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, підписаної 12 липня 2023 року. Станом на 21 січня 2025 року укладено 28 таких угод, з них 7 з країнами G7, 20 з іншими державами, що приєдналися до декларації, та одна з Європейським Союзом.
показать весь комментарий
@ (в перекладі, з редакційними правками):

***** нічого не отримає, якщо Україна не погодиться на ганебні умови, а союзники по НАТО підтримають її відмову.
Так, Конгрес США завдяки CAATSA контролює багато санкцій США проти рашистської пітьми, включаючи і опцію відмови від санкцій.
Тож, чи захочуть США припинити продаж зброї Європі та ліквідувати механізм PURL після всього цього? Гм-хм...
Американська допомога серед іншого означає вплив США на те, як Україна веде війну. Ніякого наступу, жодного права на ескалацію та ні на такі речі, як цілеспрямовані вбивства, глибокі удари по території пітьми тощо. (втім, ніщо не завадить ГУР та СБУ робити з рашистами будь-де у світі те, що ГРУ та ФСБ регулярно роблять із західними акціями на західній землі).
Трамп готується до тижнів безжалтного й безперервного висвітлення в ЗМІ, що змусить його виглядати боягузом, дурнем і брехуном...
...Україну не змусять укласти пакт про самогубство лише для того, щоб продажний, корумпований і дурний чоловічок міг отримати дрібничку від норвежців."
показать весь комментарий
міг отримати дрібничку від норвежців
Феєричний машинопереклад.
показать весь комментарий
Я про інше думаю)Куди саме летітиме ***** літак.Збити можна на підльоті до аеропорта на Алясці,бо над сибірською частиною чи на д морем потрібне щось потужніше)
показать весь комментарий
Словоблудством займаються мариканці. А українці гинуть...
показать весь комментарий
Хто уповноважував масковського педофіла укладати угоду с ******? Реднекі? Так хай торгує аляскою, а ми самі розберемось.
показать весь комментарий
