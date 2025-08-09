Трамп уйдет, если Путин будет настаивать на плохой сделке, - сенатор Грем
Переговоры по Украине могут сорваться, если российский диктатор Владимир Путин будет настаивать на плохой сделке.
Такое мнение высказал в соцсети Х сенатор Линдси Грэм, информирует Цензор.НЕТ.
"Тем, кто критикует президента Трампа за готовность встретиться с Путиным, чтобы положить конец кровопролитию в Украине, - помните, что Рейган встречался с Горбачевым, чтобы попытаться положить конец холодной войне. Я уверен, что президент Трамп уйдет - как и Рейган - если Путин будет настаивать на плохой сделке. Удачи вам, господин Президент, в ваших усилиях по прекращению этой жестокой войны. Мир должен вас поддерживать. Я знаю, что я вас поддерживаю", - написал он.
Ранее Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.
але буйлу канче потрібні агломерації Західного Донбасу:
1. джерело води для всього !!! виєб..ного та висушеного Донбасу по каналу з Сіверського Дінця (водозабор північніше Славінська)
2. оволодіння укріпрайоном, останнім перед Дніпром
3. єдині вціліли великі міста Донбасу з промисловими підприємствами важкого машинобудування
.
.
весь світ об'ївся б поп-корном !
це вам не обмін українськими багатостраждальними розбомбленими регіонами
То трамп розмінував Чонгар?
трамп закатав в асфальт ракетні програми?
трамп рлзводив війська?
трамп розміновував акваторію Азова?
трамп прибирав бригаду з Гостомеля?
трамп поставив головою СБУ Баканова,який привів агентів ФСБ на керівні посади в СБУ?
трамп видумав ТЦК і бусярить?
ЗЄлєнський ввів сьогодні пАттужні санкції проти.... ну, проти когось там !
але дуже пАттужні !
.
парніша !
Трамп Вєліколепний буде номінувались на імператора Америки !
до речі, паскудника Нерона Трамп міг би й без гріму грати !
ну дуже фактурна у нього пика.
.
останній справжній республіканець, Мак Кейн, вже похований.
демократи - ні в те ні в це ні в червономорду армію.
і взагалі Конгрес "не місце для діскусій".
Було б добре, якби він пішов. На***.
Скандал со списками ЭПШТЕЙНА в Америке
Только разгорается
А фанатики Трампа уже высказывают недовольство Трампом
Нє, - вони навіть зараз сцять прямо в очі, - кажучи, що
QAnonЕпштейн, це не те, шо ви бачите прямо перед очима... "Ето нє то, шо ви думаєтє..." Це повний капець. Вплив на так звану "громадську думку" тих, у кого є величезні гроші, цілком очевидний.
Гроші, які володіють ЗМІ і політиками, вирішують все. Насеруть вам на голову, і скажуть, що то фалки...
Нє, - QAnon це праворадикальні хвошизди...
То чим ці дві справи відрізняються, крім піздєжа ЗМі?
Но сначала - дело Чернышова
И пленки Миндича
ОФІС ПРЕЗИДЕНТААНУС ПРЕЗИДЕНТА
Нехай те саме скаже сам Трамп і невідкладно.
*******
Рейган, перш за все, назвав усе своїми словами, а не викручувався, як вуж на пательні.
"Імперія зла", - ось яку клінічну картину встановив президент Америки про кацапську імперію. А потім, після встановлення діагнозу, почав "лікування", - проголосив програму "зоряних воєн", яка, зрештою, розвалила совок.
Трамп і близько до цього не підійшов... Куди йому до Рейгана!
"Трамп, - ти просто підор, а не республіканець!" (с)
@ (в перекладі):
1. Під час дзвінків Тромб оголосив, що пітьма може бути готова вивести свої війська із окупованих нею районіа Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донецькою областю.
2. Наступного дня Вітков відмовився від цієї заяви під час розмови по телефону з головними помічниками європейських лідерів, припустивши, що пітьма можливо згодом і виведе війська з даних областей, але наразі погоджується лише на заморозку лінії фронту.
3. У п'ятницю європейські офіційні особи зажадали третій дзвінок із Вітковим, щоб прояснити наростаючу плутанину щодо того, що насправді запропонувало *****.
У цьому дзвінку Вітков чітко заявив, що єдина пропозиція на столі - щоб Україна односторонньо вивела свої війська з Донецької області в обмін на припинення вогню."
Президент України Володимир Зеленський підписав низку безпекових угод з різними країнами. Ці угоди є частиною виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, підписаної 12 липня 2023 року. Станом на 21 січня 2025 року укладено 28 таких угод, з них 7 з країнами G7, 20 з іншими державами, що приєдналися до декларації, та одна з Європейським Союзом.
***** нічого не отримає, якщо Україна не погодиться на ганебні умови, а союзники по НАТО підтримають її відмову.
Так, Конгрес США завдяки CAATSA контролює багато санкцій США проти рашистської пітьми, включаючи і опцію відмови від санкцій.
Тож, чи захочуть США припинити продаж зброї Європі та ліквідувати механізм PURL після всього цього? Гм-хм...
Американська допомога серед іншого означає вплив США на те, як Україна веде війну. Ніякого наступу, жодного права на ескалацію та ні на такі речі, як цілеспрямовані вбивства, глибокі удари по території пітьми тощо. (втім, ніщо не завадить ГУР та СБУ робити з рашистами будь-де у світі те, що ГРУ та ФСБ регулярно роблять із західними акціями на західній землі).
Трамп готується до тижнів безжалтного й безперервного висвітлення в ЗМІ, що змусить його виглядати боягузом, дурнем і брехуном...
...Україну не змусять укласти пакт про самогубство лише для того, щоб продажний, корумпований і дурний чоловічок міг отримати дрібничку від норвежців."
