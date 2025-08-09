Трамп уйдет, если Путин будет настаивать на плохой сделке, - сенатор Грем

Переговоры по Украине могут сорваться, если российский диктатор Владимир Путин будет настаивать на плохой сделке.

Такое мнение высказал в соцсети Х сенатор Линдси Грэм, информирует Цензор.НЕТ.

"Тем, кто критикует президента Трампа за готовность встретиться с Путиным, чтобы положить конец кровопролитию в Украине, - помните, что Рейган встречался с Горбачевым, чтобы попытаться положить конец холодной войне. Я уверен, что президент Трамп уйдет - как и Рейган - если Путин будет настаивать на плохой сделке. Удачи вам, господин Президент, в ваших усилиях по прекращению этой жестокой войны. Мир должен вас поддерживать. Я знаю, что я вас поддерживаю", - написал он.

Ранее Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.