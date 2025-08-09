Трамп піде, якщо Путін наполягатиме на поганій угоді, - сенатор Грем
Переговори щодо України можуть зірватися, якщо російський диктатор Володимир Путін наполягатиме на поганій угоді.
Таку думку висловив у соцмережі Х сенатор Ліндсі Грем, інформує Цензор.НЕТ.
"Тим, хто критикує президента Трампа за готовність зустрітися з Путіним, щоб покласти край кровопролиттю в Україні, – пам’ятайте, що Рейган зустрічався з Горбачовим, щоб спробувати покласти край холодній війні. Я впевнений, що президент Трамп піде – як і Рейган – якщо Путін наполягатиме на поганій угоді. Удачі вам, пане Президенте, у ваших зусиллях щодо припинення цієї жорстокої війни. Світ має вас підтримувати. Я знаю, що я вас підтримую", - написав він.
Раніше Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.
але буйлу канче потрібні агломерації Західного Донбасу:
1. джерело води для всього !!! виєб..ного та висушеного Донбасу по каналу з Сіверського Дінця (водозабор північніше Славінська)
2. оволодіння укріпрайоном, останнім перед Дніпром
3. єдині вціліли великі міста Донбасу з промисловими підприємствами важкого машинобудування
.
.
весь світ об'ївся б поп-корном !
це вам не обмін українськими багатостраждальними розбомбленими регіонами
То трамп розмінував Чонгар?
трамп закатав в асфальт ракетні програми?
трамп рлзводив війська?
трамп розміновував акваторію Азова?
трамп прибирав бригаду з Гостомеля?
трамп поставив головою СБУ Баканова,який привів агентів ФСБ на керівні посади в СБУ?
трамп видумав ТЦК і бусярить?
ЗЄлєнський ввів сьогодні пАттужні санкції проти.... ну, проти когось там !
але дуже пАттужні !
.
парніша !
Трамп Вєліколепний буде номінувались на імператора Америки !
до речі, паскудника Нерона Трамп міг би й без гріму грати !
ну дуже фактурна у нього пика.
.
Було б добре, якби він пішов. На***.
Скандал со списками ЭПШТЕЙНА в Америке
Только разгорается
А фанатики Трампа уже высказывают недовольство Трампом
Нравились девочки Эпштейна
Мерзость , конечно
Но ей хотя бы есть объяснение
А что может нравиться в мелком старом путине?
Его плешь?
Или его рожа, кожу на которую с жопы путинской натянули?
Ну объясните мне - загадку этой ИЗВРАЩЕННОЙ ЛЮБВИ К ПУТИНУ
Дедушка, Фрейд, ты где?
Очень нужна твоя помощь....
Но сначала - дело Чернышова
И пленки Миндича
ОФІС ПРЕЗИДЕНТААНУС ПРЕЗИДЕНТА
Нехай те саме скаже сам Трамп і невідкладно.
*******
Рейган, перш за все, назвав усе своїми словами, а не викручувався, як вуж на пательні.
"Імперія зла", - ось яку клінічну картину встановив президент Америки про кацапську імперію. А потім, після встановлення діагнозу, почав "лікування", - проголосив програму "зоряних воєн", яка, зрештою, розвалила совок.
Трамп і близько до цього не підійшов... Куди йому до Рейгана!
"Трамп, - ти просто підор, а не республіканець!" (с)
@ (в перекладі):
1. Під час дзвінків Тромб оголосив, що пітьма може бути готова вивести свої війська із окупованих нею районіа Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донецькою областю.
2. Наступного дня Вітков відмовився від цієї заяви під час розмови по телефону з головними помічниками європейських лідерів, припустивши, що пітьма можливо згодом і виведе війська з даних областей, але наразі погоджується лише на заморозку лінії фронту.
3. У п'ятницю європейські офіційні особи зажадали третій дзвінок із Вітковим, щоб прояснити наростаючу плутанину щодо того, що насправді запропонувало *****.
У цьому дзвінку Вітков чітко заявив, що єдина пропозиція на столі - щоб Україна односторонньо вивела свої війська з Донецької області в обмін на припинення вогню."