Трамп піде, якщо Путін наполягатиме на поганій угоді, - сенатор Грем

Путін зробив заяву про Німеччину

Переговори щодо України можуть зірватися, якщо російський диктатор Володимир Путін наполягатиме на поганій угоді.

Таку думку висловив у соцмережі Х сенатор Ліндсі Грем, інформує Цензор.НЕТ.

"Тим, хто критикує президента Трампа за готовність зустрітися з Путіним, щоб покласти край кровопролиттю в Україні, – пам’ятайте, що Рейган зустрічався з Горбачовим, щоб спробувати покласти край холодній війні. Я впевнений, що президент Трамп піде – як і Рейган – якщо Путін наполягатиме на поганій угоді. Удачі вам, пане Президенте, у ваших зусиллях щодо припинення цієї жорстокої війни. Світ має вас підтримувати. Я знаю, що я вас підтримую", - написав він.

Також читайте: CNN про так званий "обмін територіями": Україна може отримати лише крихітні ділянки на прикордонні Сумщини та Харківщини

Раніше Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

путін володимир (24431) Трамп Дональд (6696) переговори з Росією (1367) Грем Ліндсі (115) війна в Україні (5631)


Топ коментарі
+10
Яка жалюгідна спроба відбілювання цього ганебного гівніща.
09.08.2025 21:18 Відповісти
+8
Поклали край холодній війні, вклали у росію купу грошей і викохали путіна, який погрожує перетворити Америку на ядерний попіл.
09.08.2025 21:23 Відповісти
+7
рівняти доню з Рейганом, це все одно, що бубу з Черчилем...
09.08.2025 21:28 Відповісти
Справа в тому для на думку Трампа - віддати все Путіну = ХОРОША УГОДА.
09.08.2025 21:17 Відповісти
саме так !

але буйлу канче потрібні агломерації Західного Донбасу:

1. джерело води для всього !!! виєб..ного та висушеного Донбасу по каналу з Сіверського Дінця (водозабор північніше Славінська)
2. оволодіння укріпрайоном, останнім перед Дніпром
3. єдині вціліли великі міста Донбасу з промисловими підприємствами важкого машинобудування

.
09.08.2025 21:33 Відповісти
А ты кто такой тут обозвался?
09.08.2025 21:48 Відповісти
Нікуди він не піде - він шо Аляскою торгується?
09.08.2025 21:17 Відповісти
Трамп піде й залише Аляску хйлу? А міг би заарештувати й отримати премію МИРУ .
09.08.2025 21:23 Відповісти
США не є стороною суду в Гаазі
09.08.2025 21:26 Відповісти
та знаю ... Тому й кличе на Аляску недоімперського гебіста - тіпа попринижувати за усі його " спецплівки компромату.
09.08.2025 21:30 Відповісти
віткофф врятував хйла й трампа одним заходом до кремля- першого від економічного краху, другого від обіцяних ЗУБДАЮТАРИФИ!!!
09.08.2025 21:34 Відповісти
але в США виробляють кольти і там є шеріфи

.
09.08.2025 21:34 Відповісти
донні, влаштувати шоу по обміну нині процвітаючими, але в минулому ісконно рузькими, Аляскою та Каліфорнією було б дійсно круто -

весь світ об'ївся б поп-корном !

це вам не обмін українськими багатостраждальними розбомбленими регіонами
09.08.2025 21:26 Відповісти
Яка жалюгідна спроба відбілювання цього ганебного гівніща.
09.08.2025 21:18 Відповісти
При то що Рейган був Державником,а цей просто Комерц.
09.08.2025 21:50 Відповісти
Рейган розвалив совок, а Трампон його ліпить з гівна і палиць.
09.08.2025 21:58 Відповісти
Где санкции трамп??
09.08.2025 21:18 Відповісти
не будь наивным, Трамп изначально не собирался вводить санкции, оно будет 50- 10 дней давать и находить причины их не вводить
09.08.2025 21:28 Відповісти
Alex Peterson
То трамп розмінував Чонгар?
трамп закатав в асфальт ракетні програми?
трамп рлзводив війська?
трамп розміновував акваторію Азова?
трамп прибирав бригаду з Гостомеля?
трамп поставив головою СБУ Баканова,який привів агентів ФСБ на керівні посади в СБУ?
трамп видумав ТЦК і бусярить?
09.08.2025 21:31 Відповісти
Ви докорінно неправі !

ЗЄлєнський ввів сьогодні пАттужні санкції проти.... ну, проти когось там !
але дуже пАттужні !

.
09.08.2025 21:37 Відповісти
Скільки вже мериканські політики будуть стріляти квашеними огірками? Куди той трамп піде? У пуйла під пахвою відрси і годинні кінА з Трампом в головній ролі і неповнолітніми дівчатами.
09.08.2025 21:19 Відповісти
Відчепіться врешті від Трампа, він президент США і його справа що робити і з ким дружити. Звичайно нам хотілося би, щоб він був за нас, але проти нас наш президент, який тут розвів корупцію на найвищий рівень, його оточення і бізнес-партнери мародерили і продовжують мародерити мільярди з дронів ЗСУ, виходять під заставу і тікають до Європу. Правда міндічі втекли туди, куди потім втече і Боневтік - Ізраїль. Це вам Трамп розмінував Чонгар, відвів війська з 20 ділянок перед вторгненням та знищив системи ППО і ракетні програми? Невже Трамп звільнив Залужного і 16 генералів Генштабу? Чи Трамп посадив до в'язниці генералів Марченка і Павловскького? Трамп, замість оборони країни витрачає державні кошти на марафон, який має прославляти тільки одну зелену дупу?
09.08.2025 22:08 Відповісти
З посади президента піде?
09.08.2025 21:19 Відповісти
но-но !
парніша !
Трамп Вєліколепний буде номінувались на імператора Америки !

до речі, паскудника Нерона Трамп міг би й без гріму грати !
ну дуже фактурна у нього пика.

.
09.08.2025 21:39 Відповісти
Трамп піде - порядок наведе. Тамп піде - порядок не наведе..
09.08.2025 21:20 Відповісти
На скільки цього Х(е)рема ще вистачить? Але ж й то не головне - він голос еліти респів?
09.08.2025 21:20 Відповісти
Рейган зустрічався з Горбачовим бо був впевнений що той також готовий до закінчення холодної війни. ***** до чого готове у плані поступок? Ні до чого. То навіщо ці танці з ним.
09.08.2025 21:23 Відповісти
Поклали край холодній війні, вклали у росію купу грошей і викохали путіна, який погрожує перетворити Америку на ядерний попіл.
09.08.2025 21:23 Відповісти
Не звикати- Бенладена викохали, Китай підняли до захмарних комуністичних вершин...
09.08.2025 21:27 Відповісти
Чим рудий дятел може чесно торгувати, якшо він торгує не своїм товаром, ставте на кон аляску, от тоді я подивлюся як він почне торгуватися!
09.08.2025 21:24 Відповісти
Ну як його того Грема назвати? Як можна порівнювати період холодної війни, Горбачова з кривавим терористом, рашистом путіним та його нищівну війну проти України?!!! Як? У американця нема аргументів і жодного історичного аналогу аби виправдати свого президента-ідійота, який помагає кремлю додушити нас.Вчергове розкладає пастку , але сам в неї ж і потрапив.
09.08.2025 21:26 Відповісти
Грем вишколений сраколиз.
09.08.2025 21:29 Відповісти
Дедлайн? - Нє, не чули, який дедлайн?
09.08.2025 21:26 Відповісти
чюли - це та line that is dead...
09.08.2025 21:55 Відповісти
куди піде? в сортир , чи в ресторан? чи в секретарки до пуйла?
09.08.2025 21:27 Відповісти
рівняти доню з Рейганом, це все одно, що бубу з Черчилем...
09.08.2025 21:28 Відповісти
09.08.2025 21:31 Відповісти
Так якого хвілосохва ця думка? Це ж не Черчиль.
09.08.2025 21:39 Відповісти
Куди піде, посрати?
09.08.2025 21:31 Відповісти
Скатертью дорога . А собеседнику надо на концерт. СЛАВА УКРАИНЕ!
09.08.2025 21:33 Відповісти
Трамп на роздоріжжі Черчилля і Чемберлена, але не можна проміняти суверенітет іншої країни на ілюзію стабільності. Його вибір визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку США та вільного світу, - дочка посланця Трампа Келлога.
09.08.2025 21:34 Відповісти
Мінус перший день дедлайну...
09.08.2025 21:34 Відповісти
>> Трамп піде, якщо....

Було б добре, якби він пішов. На***.
09.08.2025 21:35 Відповісти
сенаторе! оголосить крітерії "поганості" й ще для кого!
09.08.2025 21:37 Відповісти
А що для трампона "погана угода"? Коли він не може "рубати бабло" з "біг діл", яку не може укласти з московитами через опір України? Тому обміняємо захоплені українські території на незахоплені, дамо путлєру 3 роки на підготовку нової війни, а потім підемо на пенсію і наступне вторгнення - то вже провина наступника. Нобєлівка в кармані, самолюбство та власне его задоволені, гаманець не пустий, а решта світу - пофіг! Як і репутація США у світі...
09.08.2025 21:40 Відповісти
Нобелевку педофилам не дают
Скандал со списками ЭПШТЕЙНА в Америке
Только разгорается
А фанатики Трампа уже высказывают недовольство Трампом

09.08.2025 22:11 Відповісти
КУДИ піде фарбований Донні? КУДИ? Він практично політично реабілітує мерзотника Путіна, значить він з ним заодно.
09.08.2025 21:40 Відповісти
Я могу понять ,что Трампу еще недавно
Нравились девочки Эпштейна
Мерзость , конечно
Но ей хотя бы есть объяснение
А что может нравиться в мелком старом путине?
Его плешь?
Или его рожа, кожу на которую с жопы путинской натянули?
Ну объясните мне - загадку этой ИЗВРАЩЕННОЙ ЛЮБВИ К ПУТИНУ
Дедушка, Фрейд, ты где?
Очень нужна твоя помощь....
09.08.2025 21:41 Відповісти
Ему хочется быть таким же властелином овец.
09.08.2025 21:49 Відповісти
Трамп вже давно пішов. Саме туди, куди його послали Сі з молодшим партнером Пу.
09.08.2025 21:42 Відповісти
09.08.2025 21:43 Відповісти
Прекрасно !!!
Но сначала - дело Чернышова
И пленки Миндича
09.08.2025 21:45 Відповісти
Напис на картинці, - ОФІС ПРЕЗИДЕНТА АНУС ПРЕЗИДЕНТА
09.08.2025 22:04 Відповісти
хай союзнички візьмуть Україну в НАТО, хоча б те, що лишилося і повністю припинять торгівлю з росією, тоді можна буде повірити, що вони переймаються долею українців, що вони зацікавлені в збереженні держави Україна і в верховенстві міжнародного права.
09.08.2025 21:46 Відповісти
а так явним є лише одне, що більшість у світі влаштовує Україна як поле бою, як полігон, як щит, але лишити путіна бабла Захід також не поспішає, бо власні прибутки і комфорт на першому місці
09.08.2025 21:49 Відповісти
Виглядає так, що в Трампа нема стратегії. Лише тактика. Виглядає, як в одному гумористичному оповіданні, як один вирішив йогою зайнятися...прибігає його син і кричить - батько в ногах заплутались!
09.08.2025 21:46 Відповісти
Ну і порівняв - совкофого хоббіта Горбачова та гебістського людожера *****.
09.08.2025 21:49 Відповісти
А что если Трамп все это время просто искусно играл роль кремлевской мурзилки, чтобы Путин расслабился, и по прилету на Аляску он будет арестован по ордеру Международного уголовного суда? Все счастливы, война заканчивается, Россия освобождается, рейтинг Трампа взлетает…
09.08.2025 21:53 Відповісти
США не подписали РИМСКИЙ СТАТУТ
09.08.2025 22:07 Відповісти
Трамп піде, якщо Путін наполягатиме на поганій угоді, - сенатор Грем
Нехай те саме скаже сам Трамп і невідкладно.
09.08.2025 21:55 Відповісти
Ш?Застрелиться?Діамантовою кулею у друге вухо?
09.08.2025 21:57 Відповісти
Рейган зустрічався з Горбачовим, щоб спробувати покласти край холодній війні. Джерело: https://censor.net/ua/n3567897
*******
Рейган, перш за все, назвав усе своїми словами, а не викручувався, як вуж на пательні.
"Імперія зла", - ось яку клінічну картину встановив президент Америки про кацапську імперію. А потім, після встановлення діагнозу, почав "лікування", - проголосив програму "зоряних воєн", яка, зрештою, розвалила совок.
Трамп і близько до цього не підійшов... Куди йому до Рейгана!
"Трамп, - ти просто підор, а не республіканець!" (с)

09.08.2025 21:57 Відповісти
Як Тромб і К° готували підгрунтя для сепаратних переговорів з ******:

@ (в перекладі):
1. Під час дзвінків Тромб оголосив, що пітьма може бути готова вивести свої війська із окупованих нею районіа Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донецькою областю.
2. Наступного дня Вітков відмовився від цієї заяви під час розмови по телефону з головними помічниками європейських лідерів, припустивши, що пітьма можливо згодом і виведе війська з даних областей, але наразі погоджується лише на заморозку лінії фронту.
3. У п'ятницю європейські офіційні особи зажадали третій дзвінок із Вітковим, щоб прояснити наростаючу плутанину щодо того, що насправді запропонувало *****.
У цьому дзвінку Вітков чітко заявив, що єдина пропозиція на столі - щоб Україна односторонньо вивела свої війська з Донецької області в обмін на припинення вогню."
09.08.2025 22:02 Відповісти
Твоєму Трампу плєшивець вже півроку водить зморщеним стручком по губах... Який сором.
09.08.2025 22:03 Відповісти
 
 