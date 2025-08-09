Трамп піде, якщо Путін наполягатиме на поганій угоді, - сенатор Грем

Переговори щодо України можуть зірватися, якщо російський диктатор Володимир Путін наполягатиме на поганій угоді.

Таку думку висловив у соцмережі Х сенатор Ліндсі Грем, інформує Цензор.НЕТ.

"Тим, хто критикує президента Трампа за готовність зустрітися з Путіним, щоб покласти край кровопролиттю в Україні, – пам’ятайте, що Рейган зустрічався з Горбачовим, щоб спробувати покласти край холодній війні. Я впевнений, що президент Трамп піде – як і Рейган – якщо Путін наполягатиме на поганій угоді. Удачі вам, пане Президенте, у ваших зусиллях щодо припинення цієї жорстокої війни. Світ має вас підтримувати. Я знаю, що я вас підтримую", - написав він.

Раніше Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.