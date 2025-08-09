РУС
Контакты с американской стороной продолжаются почти круглосуточно, мы не делаем все публичным, - Зеленский

Зеленський

Контакты между представителями Украины и США продолжаются почти круглосуточно - не все они публичные.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я еще не слышал, чтобы кто-либо из партнеров усомнился в возможности Америки сделать так, чтобы войны не было. Президент Соединенных Штатов имеет рычаги, имеет решимость. Украина поддержала все предложения президента Трампа, начиная еще с февраля. Прекращение огня - все форматы поддержали. Встречи с российской стороной мы обеспечили, и обеспечили конструктивно: мы сделали обмены и готовим следующие. Уже больше понимания относительно списков. Рассчитываем на результат", - сказал глава государства.

Он отметил, что нужен достойный результат на уровне лидеров.

"Нужен результат на уровне лидеров. Достойный результат. Чтобы жизни людей сохранить. Чтобы мир ценил результат и был благодарен лидеру, который его принесет. Контакты с американской стороной идут почти круглосуточно - на разных уровнях, - и мы не делаем все публичным", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина и страны Европы представили США свой план завершения боевых действий в Украине. Он, прежде всего, предусматривает прекращение огня, а также сильные гарантии безопасности для Украины.

Смотрите также: Именно Россия должна завершить войну, которую она начала. Нужна не пауза в убийствах, а реальный, длительный мир, - Зеленский. ВИДЕО

Чекаємо результатів по виходу на кордони 1991 року, як обіцяв у 2019 році, коли йшов на вибори. Впевнені, що "мінська", "поганого" "мінська" не буде - ніяких поступок ворогу, так?
09.08.2025 22:29
+3
Гундос Потужно-Брехливий всіма силами старається тримати нарід у створеному для цього наріду брехливої платформи того середовища, що у всьому винні США і НАТО, а він білий та пухнастий. Направляє нарід в те русло, що він робить все: не спить, не їсть навіть мівіну, просить, благає США, а ті зраджують його і йдуть на поступки кацапам. Боневтіке, США і ЄС корупцію і міндічей з Бенями, портновими, татровими, єрмаками і твоєю хуцпою ніколи не підтримають і вже не будуть фінансувати вас, обдираючи своїх платників податків. Вони просили припинити корупцію і брехню, відсторонити російських агентів від влади і розібралися хто є хто та знають, хто змародерив допомоги на сто мільярдів доларів США і не лопнув від жадності.
09.08.2025 22:48
+2
Якщо Голобородько не закінчить війну, то на його місце прийдуть або Боневтік Потужний, або Херпіду Гундосий.
09.08.2025 23:07
Контакти хай тривають. Але головне хто кому попку вазелінить.
09.08.2025 22:28
Чекаємо результатів по виходу на кордони 1991 року, як обіцяв у 2019 році, коли йшов на вибори. Впевнені, що "мінська", "поганого" "мінська" не буде - ніяких поступок ворогу, так?
09.08.2025 22:29
Зі штанів нічого не витягай, як ти звик
09.08.2025 22:31
Чому? Трампу вже давно поводити по губах потрібно.
09.08.2025 23:07
Що ж це президент знову себе закопує… Він може цілодобово підкилимно говорити з трампом та іже, але це забамбурювання мізків. Ми бачимо іншу половину політики- публічну, і ясно видно на чиїй стороні руки трампа. Ясно , що знову пішли розʼяснення тупоголовій рудій персоні хто є ху. Так це ж вже третя серія.
09.08.2025 22:35
Оно и понятно, сколько времени на согласование позиций ушло. Теперь контакты 24/7...
09.08.2025 22:36
Краще б з американцями контактували дорослі,розумні люди....Але очумєлая отара 73% обрала ось це.
Як воно колись казало :"Я-ваш вирок!"
Тут не збрехало
09.08.2025 22:37
буба засекретився...
09.08.2025 22:38
Є надія , якщо не Порох його консультує з Портніковим - то хоча ба на крайній випадок - представники ЄС та Британії.
09.08.2025 22:42
Коли Верховну Раду зроблять публічною?!
09.08.2025 22:43
Навіщо?

Який результат цих контактів за півроку "президенства" трумпа?
09.08.2025 22:44
Гундос Потужно-Брехливий всіма силами старається тримати нарід у створеному для цього наріду брехливої платформи того середовища, що у всьому винні США і НАТО, а він білий та пухнастий. Направляє нарід в те русло, що він робить все: не спить, не їсть навіть мівіну, просить, благає США, а ті зраджують його і йдуть на поступки кацапам. Боневтіке, США і ЄС корупцію і міндічей з Бенями, портновими, татровими, єрмаками і твоєю хуцпою ніколи не підтримають і вже не будуть фінансувати вас, обдираючи своїх платників податків. Вони просили припинити корупцію і брехню, відсторонити російських агентів від влади і розібралися хто є хто та знають, хто змародерив допомоги на сто мільярдів доларів США і не лопнув від жадності.
09.08.2025 22:48
Працюйте над тим ,щоб літак ***** не міг вилетіти на Аляску.
09.08.2025 22:49
09.08.2025 22:52
Якщо Голобородько не закінчить війну, то на його місце прийдуть або Боневтік Потужний, або Херпіду Гундосий.
09.08.2025 23:07
Може зїбеж у відставку вова
09.08.2025 23:15
Так непублічно спілкування з американцями, що трамп став на сторону *****.
Тепер всі бачать результати твого непублічного спілкування, зелений ушльопок.
09.08.2025 23:16
 
 