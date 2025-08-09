Контакты с американской стороной продолжаются почти круглосуточно, мы не делаем все публичным, - Зеленский

Контакты между представителями Украины и США продолжаются почти круглосуточно - не все они публичные.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я еще не слышал, чтобы кто-либо из партнеров усомнился в возможности Америки сделать так, чтобы войны не было. Президент Соединенных Штатов имеет рычаги, имеет решимость. Украина поддержала все предложения президента Трампа, начиная еще с февраля. Прекращение огня - все форматы поддержали. Встречи с российской стороной мы обеспечили, и обеспечили конструктивно: мы сделали обмены и готовим следующие. Уже больше понимания относительно списков. Рассчитываем на результат", - сказал глава государства.

Он отметил, что нужен достойный результат на уровне лидеров.

"Нужен результат на уровне лидеров. Достойный результат. Чтобы жизни людей сохранить. Чтобы мир ценил результат и был благодарен лидеру, который его принесет. Контакты с американской стороной идут почти круглосуточно - на разных уровнях, - и мы не делаем все публичным", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина и страны Европы представили США свой план завершения боевых действий в Украине. Он, прежде всего, предусматривает прекращение огня, а также сильные гарантии безопасности для Украины.

