Именно Россия должна завершить войну, которую она начала. Нужна не пауза в убийствах, а реальный, длительный мир, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что именно РФ должна завершить войну, которую она начала против Украины.
Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Активный дипломатический день сегодня и с утра координация с партнерами: Британия, Франция, Финляндия, Эстония, Дания, Испания. Спасибо всем за четкую поддержку. Первое: должно быть честное окончание войны. И именно от России это зависит, именно Россия должна закончить войну, которую она начала. Второе: Украина и партнеры, все одинаково воспринимают необходимость прекращения огня, прекращения убийств. Только один субъект этому противостоит - это Путин. Его единственная карта на руках - это возможность убивать и он пытается продать остановку смертей максимально дорого. Важно, чтобы это никого не обмануло", - сказал президент.
Он подчеркнул, что нужна не пауза в убийствах, а реальный длительный мир.
"Нужна не пауза в убийствах, а реальный, длительный мир. Не прекращение огня когда-то там потом, через месяцы, а немедленно. Президент Трамп мне так говорил, и я это абсолютно поддерживаю", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что Путин боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них.
"Тактику Путина все хорошо видят. Он боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них. Он хочет обменять паузу в войне, в убийствах на легализацию оккупации нашей земли - хочет уже второй раз получить территориальную добычу. Ему дали взять Крым, и это привело к оккупации в Донецкой и Луганской областях. Он не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на наших границах. Это привело к полномасштабной войне и оккупации еще частей Украины. Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожья, полной территории Луганщины, Донетчины, Крыма. Эту вторую попытку разделения Украины России мы не дадим. Зная Россию - где вторая, там и третья. Поэтому стоим крепко, на четких украинских позициях", - заявил глава государства.
Президент добавил, что "мы должны закончить войну достойным миром, который будет основан на четкой, надежной архитектуре безопасности и партнеры готовы нам с этим помогать".
"Я благодарю всех наших людей, кто сегодня поддержал, кто сражается ради нашего государства, кто работает ради Украины. Я благодарю каждого воина, каждого гражданина Украины, кто осознает, что независимость базируется на достоинстве. Страх и уступки не делают жизнь наций безопасной. Российские желания распоряжаться украинскими территориями так и останутся желаниями, пока украинцы стоят бок о бок, помогают армии, помогают государству", - заявил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А как там Леха Чернышов?
А дружбан Миндич?
У них все ОК?
Я переживаю очень
В следующий раз картонками точно дело не закончится...
На його думку, вони з міндічєм все робили правильно.
тому кацапнява кегебешна сопля так вас двох, пихатих придурків,
легко і розводить...
Так ты ж сам со всех экранов хохотал и американцам дули тыкал