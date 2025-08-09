РУС
862 24

Именно Россия должна завершить войну, которую она начала. Нужна не пауза в убийствах, а реальный, длительный мир, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что именно РФ должна завершить войну, которую она начала против Украины.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Активный дипломатический день сегодня и с утра координация с партнерами: Британия, Франция, Финляндия, Эстония, Дания, Испания. Спасибо всем за четкую поддержку. Первое: должно быть честное окончание войны. И именно от России это зависит, именно Россия должна закончить войну, которую она начала. Второе: Украина и партнеры, все одинаково воспринимают необходимость прекращения огня, прекращения убийств. Только один субъект этому противостоит - это Путин. Его единственная карта на руках - это возможность убивать и он пытается продать остановку смертей максимально дорого. Важно, чтобы это никого не обмануло", - сказал президент.

Он подчеркнул, что нужна не пауза в убийствах, а реальный длительный мир.

"Нужна не пауза в убийствах, а реальный, длительный мир. Не прекращение огня когда-то там потом, через месяцы, а немедленно. Президент Трамп мне так говорил, и я это абсолютно поддерживаю", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что Путин боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них.

"Тактику Путина все хорошо видят. Он боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них. Он хочет обменять паузу в войне, в убийствах на легализацию оккупации нашей земли - хочет уже второй раз получить территориальную добычу. Ему дали взять Крым, и это привело к оккупации в Донецкой и Луганской областях. Он не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на наших границах. Это привело к полномасштабной войне и оккупации еще частей Украины. Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожья, полной территории Луганщины, Донетчины, Крыма. Эту вторую попытку разделения Украины России мы не дадим. Зная Россию - где вторая, там и третья. Поэтому стоим крепко, на четких украинских позициях", - заявил глава государства.

Президент добавил, что "мы должны закончить войну достойным миром, который будет основан на четкой, надежной архитектуре безопасности и партнеры готовы нам с этим помогать".

Читайте также: Путин готов предложить ограниченное прекращение огня в воздухе и на море накануне встречи с Трампом, - The Economist

"Я благодарю всех наших людей, кто сегодня поддержал, кто сражается ради нашего государства, кто работает ради Украины. Я благодарю каждого воина, каждого гражданина Украины, кто осознает, что независимость базируется на достоинстве. Страх и уступки не делают жизнь наций безопасной. Российские желания распоряжаться украинскими территориями так и останутся желаниями, пока украинцы стоят бок о бок, помогают армии, помогают государству", - заявил президент.

Читайте также: Украина и Европа представили США свой план завершения войны: прекращение огня, гарантии безопасности, "обмен территориями" только на взаимной основе, - WSJ

Зеленский Владимир война в Украине прекращения огня


Топ комментарии
+7
Пукнув той, хто з 2019 року звинувачував не росію в нападі, а Порошенка, що ніби той не закінчує війну, бо на ній наживається. Хто знищив нашу оборону і все заккатав в асфальт? Хто останні гроші вижимає з бюджету для своїх бізнес-партнерів мінідічів, резнікових та Бень? Хто тут розвів корупцію і хупцу?
показать весь комментарий
09.08.2025 22:10 Ответить
+3
і знову почався вечірній про нос Найневтічнішого
показать весь комментарий
09.08.2025 22:12 Ответить
+3
Во время дебатов Зеленский не раз укорял Порошенко в продолжающейся войне на Донбассе. После победы на выборах Зеленский заявил, что во время его каденции война закончится: «Я уверен в том, что во время моей каденции мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если не будет работать Минский процесс, то мы будем менять тактику». Также он обещал продолжать работу в минском и нормандском форматах.
показать весь комментарий
09.08.2025 22:13 Ответить
ЗЄля, а може поповжи до чорта лисого на колінах і війна закінчиться?
показать весь комментарий
09.08.2025 22:09 Ответить
Потрібна мобілізація додаткових категорій населення молоді та жінок! Україна має показати що будь які спроби зупинити постачання зброї не призведуть до капітуляції.
показать весь комментарий
09.08.2025 22:22 Ответить
Покажи приклад і мобілізуйся із всією сім"єю під Покровськ. Час потужних закликів минув, тільки особистий приклад.
показать весь комментарий
09.08.2025 22:32 Ответить
вже так зробив, а ти?
показать весь комментарий
09.08.2025 22:47 Ответить
Буде або реальна перемога, або реальна поразка. Не забувайте, що проект "росія" створено, як антиукраїнський.
показать весь комментарий
09.08.2025 22:13 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 22:14 Ответить
А що там План Перемоги?
показать весь комментарий
09.08.2025 22:17 Ответить
... накрився 3,1здом,план перемоги.
показать весь комментарий
09.08.2025 22:24 Ответить
Какую войну не возьми- все "честным миром" закончились. Тра-та-та, мы везем с собой кота...
показать весь комментарий
09.08.2025 22:18 Ответить
Стесняюсь спросить
А как там Леха Чернышов?
А дружбан Миндич?
У них все ОК?
Я переживаю очень
В следующий раз картонками точно дело не закончится...
показать весь комментарий
09.08.2025 22:19 Ответить
Бізнес-партнер Боневтіка міндіч вже в Ізраїлі, маючи паспорт громадянина Ізраїля, а той своїх громадян не видає. Думаєте просто так Боневтік і його воровита команда приймали закон про множинне громадянство? Як Ви думаєте у Володі Боневтіка Позорно-Брехливого є паспорт громадянина Ізраїля? Його шобла накрала мільярди і втекла до Європи та інших країн світу і чекають-недочекаються, коли завоює пуйло Україну, щоб їх не було кому об'являти в розшук. Як на мене, то те саме чекає і робить все для цього Боневтік. Я можу помилятися і хочу помилятися, але виглядає це так.
показать весь комментарий
09.08.2025 22:27 Ответить
Як би ти не знищив ракетну програму, не роззброїв армію і не обікрав країну зі своїм кодлом, війну завершили б ЗСУ у маскві.
показать весь комментарий
09.08.2025 22:20 Ответить
Чи визнаєш ти що за окупацією території України є і твоя вина?.Якби готувався "достойно" зустріти кацапів,то наслідки могли бути іншими.Можливо і не було б окуповано 20-25% території,не кажучи скільки загиблих.
показать весь комментарий
09.08.2025 22:23 Ответить
Ні, не визнає.

На його думку, вони з міндічєм все робили правильно.
показать весь комментарий
09.08.2025 22:33 Ответить
як не буває бувших кагебешників так і не буває бувших клованів ні рудих ні зелених - жити не можуть без аплодосів і камери.
тому кацапнява кегебешна сопля так вас двох, пихатих придурків,
легко і розводить...
показать весь комментарий
09.08.2025 22:30 Ответить
Он не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на наших границах.

Так ты ж сам со всех экранов хохотал и американцам дули тыкал
показать весь комментарий
09.08.2025 22:34 Ответить
але ж здав пів України , ти розвалив те шо зробив Порошенко для ЗСУ , ти їздив до Криму та Донбасу ,коли русня вже окупувала Луганск та Донецк , ти сміявся зі сцени свого балагану 95 , про Україну , ти розмінував Чонгар , ти розвів корупцяю у час війни ,небаченного рівня , зеленській , ти🤡 ворог !!!
показать весь комментарий
09.08.2025 22:39 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 22:46 Ответить
тривалий це скільки в уяві зебіла 10 днів чи 5 рочків.
показать весь комментарий
09.08.2025 22:43 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 22:55 Ответить
 
 