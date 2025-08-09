РУС
Путин готов предложить ограниченное прекращение огня в воздухе и на море накануне встречи с Трампом, - The Economist

Владимир Путин планирует сокращение военных расходов

Российский диктатор Владимир Путин готов предложить ограниченное прекращение огня с Украиной накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет The Economist, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пишет издание, ограниченное прекращение огня касается воздуха и моря. По данным источников, возможен еще более драматический прорыв, когда будет разработан более широкий пакет соглашений. Однако в итоге это будет выглядеть как заморозка войны.

При этом The Economist отмечает, что позиции Украины, России и США по-прежнему сильно различаются, и существуют сомнения относительно истинных намерений Путина.

Также издание пишет, что форму мирного соглашения, над которым работают три страны, сложно определить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС будет поддерживать мирные переговоры, на которых Украина сможет принимать независимые решения, - Еврокомиссия

"Судя по всему, существует несколько новых текстов, которые перекрывают друг друга и которые источники описывают как параллельные работы", - говорится в публикации.

Кроме того, The Economist описало подробности встречи спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и Путина.

В ходе трехчасовой беседы Уиткофф предложил Путину в качестве пряника реинтеграцию России в мировую экономику, включая отмену санкций и снятие ограничений на торговлю углеводородами.

Также читайте: CNN о так называемом "обмене территориями": Украина может получить лишь крошечные участки на приграничье Сумщины и Харьковщины

В этот момент, как считают, Путин сам предложил прекратить боевые действия, если Украина добровольно выйдет из Донецкой и Луганской областей.

Ранее Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

Топ комментарии
+9
Маємо велику Надію, що наші розуміють- почалася велика гра двох диктаторів. Якщо погодимось хоч на якісь пропозиції у плані змагання- а давай покажемо Трампу хто більше миру хоче, програємо все ОСТАТОЧНО. Досить намагатись грати роль слухняних «-хочемо миру». Нема! Не буде без крові і поту.
09.08.2025 21:04 Ответить
+7
09.08.2025 21:03 Ответить
+7
Коли читаєш про викрутаси трампа, єдине нейтрально-позитивне його висначення як істоти - рижий п.дор.
09.08.2025 21:06 Ответить
абасрался...
09.08.2025 20:59 Ответить
Коли читаєш про викрутаси трампа, єдине нейтрально-позитивне його висначення як істоти - рижий п.дор.
09.08.2025 21:06 Ответить
А шо таке "НПЗ горять красіво, люди бігають суетяцця"?
Х..р йому, а не таке припинення.
Пару місяців тому йому вже пропонували, воно відмовилось.
09.08.2025 21:00 Ответить
Так, всі російські НПЗ вже знищені, в той час як російські повітряні атаки не завдають жодної шкоди - всі ракети і шахеди або збиті, або локаційно втрачені.
09.08.2025 21:33 Ответить
"Палка має два кінця",останні дні біля кордону з Румунією,спочатку газова станція,потім азерська паливна....
09.08.2025 21:42 Ответить
а до землі він не готовий?
вже пора би і почяти звикати...
09.08.2025 21:01 Ответить
Всі пряники рашці - не вдавиться?
09.08.2025 21:02 Ответить
думаю ні - рашці пєчєнькі , а команді Венса- Кьортіса та іже з ними за гордою спиною Трампа -магаплани на величність США страшнішу за колишні плани Гітлера
09.08.2025 21:09 Ответить
вони його взяли як таран на виборах 2024-го - вони його уміло ведуть , даючи погратися в великого недозавербованного хйлом ...
09.08.2025 21:12 Ответить
Іде нах. Де звєздюлєй отримує, там воно перемир'я хоче.
09.08.2025 21:03 Ответить
Це перше, що і мені прийшло на ум - наші дрони їх їПут в хвіст і гриву! І це ще ЗЕлупа тормозить випуск балістики, яку кацапи ТОЧНО не знають як збивати! Тому цей піЗдьош про "часткове перемирення" і вистилає соломку для трумпа.
09.08.2025 21:19 Ответить
09.08.2025 21:03 Ответить
Маємо велику Надію, що наші розуміють- почалася велика гра двох диктаторів. Якщо погодимось хоч на якісь пропозиції у плані змагання- а давай покажемо Трампу хто більше миру хоче, програємо все ОСТАТОЧНО. Досить намагатись грати роль слухняних «-хочемо миру». Нема! Не буде без крові і поту.
09.08.2025 21:04 Ответить
******** зговір вітковфа=Трампа з рашистогітлером перед взасососними перемовинами на Алясці.
09.08.2025 21:05 Ответить
там де ми маємо перевагу? ні. до прутня. Навіть на повне всеохоплювальне перемир'я агресор не спроможний, то чого очікувати від якоїсь угоди (що повторить долю усіх угод з Московією)
09.08.2025 21:07 Ответить
Ботоксний опариш погадав на валізковій гущі та зробив висер у ЗМІ.
09.08.2025 21:10 Ответить
Черговий брєд від *****? В повітрі і на морі перемир'я це там де рашисти не наступають, а потерпають від українських дронів? А може простіше найух вже цього ***** послати, бо все що воно пропонує це заважає рашистам воювати проти України
09.08.2025 21:10 Ответить
Хтось може вірити цій нациській паскуді ? це варвар який застряг ментально в середньовіччі з його печерним шовінізмом . Тому тільки фізичне знищення цієї мерзоти можливо зупинить це жахіття що творят рашисти.
09.08.2025 21:11 Ответить
Нацизм пов'язаний з певною нацією...а з якою нацією пов'язаний нацизм путіна не зрозуміло, бо російської нації не існує, оскільки не існує і ніколи не існувало держави росіян, і нема жодних намагань створити таку державу.
09.08.2025 21:18 Ответить
Там тільки "рашизм", що значно страшніше, бо абсолютно не людске.
09.08.2025 21:21 Ответить
Так ! поважаю аргументи історика Дрібниці! Слухаю його щоб відпочити від страшних новин, не тільки як релаксація, а й поповнюю свої провали в історії України.
09.08.2025 22:01 Ответить
Обмеження припинення? Це як? Україна не стріляє у відповідь?
09.08.2025 21:19 Ответить
з язика зняв
09.08.2025 21:25 Ответить
Прикро,але світом хочуть правити ублюдки,які хворі і мають нахили до садизма. Таких хворих ізолюють, Міліони жертв,розруха,голод сприймаються ними як розвага. Це не люди,це звірі.
09.08.2025 21:22 Ответить
Ага, погоджуйтеся дурні, воно, як лупило, так і буде лупити по мирняку, а ви йому дайте спокій для законних воєнних цілей. І поведеться ж зєчмо.
09.08.2025 21:26 Ответить
А на морі ж такі баталії ідуть, що ні з чим не зрівняти... от пуйло дає.
09.08.2025 21:28 Ответить
Уявляю те обмеження: москалі стріляють, Україна - не стріляє, бо якраз обмежена
09.08.2025 21:34 Ответить
Припинення вогню на морі та у повітрі вигідне тільки *****.
Бо на морі квцапи вже злилися, а з повітря прилітає по їхнім НПЗ.
09.08.2025 21:52 Ответить
З моря теж!
09.08.2025 22:07 Ответить
Щось мені це нагадує так зване "розведення" імені найвеличнішого: коли наші відходять в чисте поле, а ті території і фортифікації, що були побудовані при "баризі", займають рашисти. Так буде і тут: провокація з боку московитів (або обстріл самих себе) і удар у відповідь на таке "порушення" перемир'я?
09.08.2025 21:55 Ответить
«Обмежене припинення вогню»це як?
Вони стрілятимуть,а ми будемо тільки ховатися від куль?
Все якісь терміни вигадують...
09.08.2025 22:02 Ответить
Таким "перемир'ям' досягаються дві мети.
1 Обнулити переваги ЗСУ
2 Накопичити засоби майбутнього масованого удару
09.08.2025 22:10 Ответить
мда... выгодное росии? у нас они уже все уничтожили, что могли воздушными ударами, а что до сих пор не получилось, так уже и не получится, это им надо перемирие "воздушное", нам оно стратегически невыгодно.
нам нужно, чтобы они на хер свалили с нашей земли, вот наш мир
09.08.2025 22:45 Ответить
Так,хуйло хоче запропонувати перемир'я там ,де йому дають розкішницю.Чи вигідне таке перемир'я нам? Ні.Доречі,виліт літака ***** на Аляску можна анулювати : кілька дронів над масквой і апєрация кавьор)А запізнитися або не прилетіти Трампон ************ точно оцінить))
09.08.2025 22:46 Ответить
 
 