Путин готов предложить ограниченное прекращение огня в воздухе и на море накануне встречи с Трампом, - The Economist

Российский диктатор Владимир Путин готов предложить ограниченное прекращение огня с Украиной накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет издание, ограниченное прекращение огня касается воздуха и моря. По данным источников, возможен еще более драматический прорыв, когда будет разработан более широкий пакет соглашений. Однако в итоге это будет выглядеть как заморозка войны.

При этом The Economist отмечает, что позиции Украины, России и США по-прежнему сильно различаются, и существуют сомнения относительно истинных намерений Путина.

Также издание пишет, что форму мирного соглашения, над которым работают три страны, сложно определить.

"Судя по всему, существует несколько новых текстов, которые перекрывают друг друга и которые источники описывают как параллельные работы", - говорится в публикации.

Кроме того, The Economist описало подробности встречи спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и Путина.

В ходе трехчасовой беседы Уиткофф предложил Путину в качестве пряника реинтеграцию России в мировую экономику, включая отмену санкций и снятие ограничений на торговлю углеводородами.

В этот момент, как считают, Путин сам предложил прекратить боевые действия, если Украина добровольно выйдет из Донецкой и Луганской областей.

Ранее Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.