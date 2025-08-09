Путін готовий запропонувати обмежене припинення вогню в повітрі і на морі напередодні зустрічі з Трампом, - The Economist

Російський диктатор Володимир Путін готовий запропонувати обмежене припинення вогню з Україною напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

The Economist

Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.

При цьому The Economist зазначає, що позиції України, Росії та США, як і раніше, сильно різняться, і існують сумніви щодо справжніх намірів Путіна.

Також видання пише, що форму мирної угоди, над якою працюють три країни, складно визначити.

"Судячи з усього, існує кілька нових текстів, які перекривають один одного і які джерела описують як паралельні роботи", - йдеться в публікації.

Крім того, The Economist описало подробиці зустрічі спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа і Путіна.

Під час тригодинної бесіди Віткофф запропонував Путіну як пряник реінтеграцію Росії у світову економіку, включно зі скасуванням санкцій і зняттям обмежень на торгівлю вуглеводнями.

У цей момент, як вважають, Путін сам запропонував припинити бойові дії, якщо Україна добровільно вийде з Донецької та Луганської областей.

Раніше Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.