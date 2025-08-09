УКР
Путін готовий запропонувати обмежене припинення вогню в повітрі і на морі напередодні зустрічі з Трампом, - The Economist

Володимир Путін планує скорочення військових витрат

Російський диктатор Володимир Путін готовий запропонувати обмежене припинення вогню з Україною напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише The Economist, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.

При цьому The Economist зазначає, що позиції України, Росії та США, як і раніше, сильно різняться, і існують сумніви щодо справжніх намірів Путіна.

Також видання пише, що форму мирної угоди, над якою працюють три країни, складно визначити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС підтримуватиме мирні перемовини, на яких Україна зможе ухвалювати незалежні рішення, - Єврокомісія

"Судячи з усього, існує кілька нових текстів, які перекривають один одного і які джерела описують як паралельні роботи", - йдеться в публікації.

Крім того, The Economist описало подробиці зустрічі спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа і Путіна.

Під час тригодинної бесіди Віткофф запропонував Путіну як пряник реінтеграцію Росії у світову економіку, включно зі скасуванням санкцій і зняттям обмежень на торгівлю вуглеводнями.

Також читайте: CNN про так званий "обмін територіями": Україна може отримати лише крихітні ділянки на прикордонні Сумщини та Харківщини

У цей момент, як вважають, Путін сам запропонував припинити бойові дії, якщо Україна добровільно вийде з Донецької та Луганської областей.

Раніше Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

Автор: 

путін володимир (24431) перемир’я (1000) війна в Україні (5631)


+8
Маємо велику Надію, що наші розуміють- почалася велика гра двох диктаторів. Якщо погодимось хоч на якісь пропозиції у плані змагання- а давай покажемо Трампу хто більше миру хоче, програємо все ОСТАТОЧНО. Досить намагатись грати роль слухняних «-хочемо миру». Нема! Не буде без крові і поту.
09.08.2025 21:04 Відповісти
+6
Коли читаєш про викрутаси трампа, єдине нейтрально-позитивне його висначення як істоти - рижий п.дор.
09.08.2025 21:06 Відповісти
+5
А шо таке "НПЗ горять красіво, люди бігають суетяцця"?
Х..р йому, а не таке припинення.
Пару місяців тому йому вже пропонували, воно відмовилось.
09.08.2025 21:00 Відповісти
абасрался...
09.08.2025 20:59 Відповісти
Коли читаєш про викрутаси трампа, єдине нейтрально-позитивне його висначення як істоти - рижий п.дор.
09.08.2025 21:06 Відповісти
А шо таке "НПЗ горять красіво, люди бігають суетяцця"?
Х..р йому, а не таке припинення.
Пару місяців тому йому вже пропонували, воно відмовилось.
09.08.2025 21:00 Відповісти
Так, всі російські НПЗ вже знищені, в той час як російські повітряні атаки не завдають жодної шкоди - всі ракети і шахеди або збиті, або локаційно втрачені.
09.08.2025 21:33 Відповісти
"Палка має два кінця",останні дні біля кордону з Румунією,спочатку газова станція,потім азерська паливна....
09.08.2025 21:42 Відповісти
а до землі він не готовий?
вже пора би і почяти звикати...
09.08.2025 21:01 Відповісти
Всі пряники рашці - не вдавиться?
09.08.2025 21:02 Відповісти
думаю ні - рашці пєчєнькі , а команді Венса- Кьортіса та іже з ними за гордою спиною Трампа -магаплани на величність США страшнішу за колишні плани Гітлера
09.08.2025 21:09 Відповісти
вони його взяли як таран на виборах 2024-го - вони його уміло ведуть , даючи погратися в великого недозавербованного хйлом ...
09.08.2025 21:12 Відповісти
Іде нах. Де звєздюлєй отримує, там воно перемир'я хоче.
09.08.2025 21:03 Відповісти
Це перше, що і мені прийшло на ум - наші дрони їх їПут в хвіст і гриву! І це ще ЗЕлупа тормозить випуск балістики, яку кацапи ТОЧНО не знають як збивати! Тому цей піЗдьош про "часткове перемирення" і вистилає соломку для трумпа.
09.08.2025 21:19 Відповісти
09.08.2025 21:03 Відповісти
Маємо велику Надію, що наші розуміють- почалася велика гра двох диктаторів. Якщо погодимось хоч на якісь пропозиції у плані змагання- а давай покажемо Трампу хто більше миру хоче, програємо все ОСТАТОЧНО. Досить намагатись грати роль слухняних «-хочемо миру». Нема! Не буде без крові і поту.
09.08.2025 21:04 Відповісти
******** зговір вітковфа=Трампа з рашистогітлером перед взасососними перемовинами на Алясці.
09.08.2025 21:05 Відповісти
там де ми маємо перевагу? ні. до прутня. Навіть на повне всеохоплювальне перемир'я агресор не спроможний, то чого очікувати від якоїсь угоди (що повторить долю усіх угод з Московією)
09.08.2025 21:07 Відповісти
Ботоксний опариш погадав на валізковій гущі та зробив висер у ЗМІ.
09.08.2025 21:10 Відповісти
Черговий брєд від *****? В повітрі і на морі перемир'я це там де рашисти не наступають, а потерпають від українських дронів? А може простіше найух вже цього ***** послати, бо все що воно пропонує це заважає рашистам воювати проти України
09.08.2025 21:10 Відповісти
Хтось може вірити цій нациській паскуді ? це варвар який застряг ментально в середньовіччі з його печерним шовінізмом . Тому тільки фізичне знищення цієї мерзоти можливо зупинить це жахіття що творят рашисти.
09.08.2025 21:11 Відповісти
Нацизм пов'язаний з певною нацією...а з якою нацією пов'язаний нацизм путіна не зрозуміло, бо російської нації не існує, оскільки не існує і ніколи не існувало держави росіян, і нема жодних намагань створити таку державу.
09.08.2025 21:18 Відповісти
Там тільки "рашизм", що значно страшніше, бо абсолютно не людске.
09.08.2025 21:21 Відповісти
Так ! поважаю аргументи історика Дрібниці! Слухаю його щоб відпочити від страшних новин, не тільки як релаксація, а й поповнюю свої провали в історії України.
09.08.2025 22:01 Відповісти
Обмеження припинення? Це як? Україна не стріляє у відповідь?
09.08.2025 21:19 Відповісти
з язика зняв
09.08.2025 21:25 Відповісти
Прикро,але світом хочуть правити ублюдки,які хворі і мають нахили до садизма. Таких хворих ізолюють, Міліони жертв,розруха,голод сприймаються ними як розвага. Це не люди,це звірі.
09.08.2025 21:22 Відповісти
Ага, погоджуйтеся дурні, воно, як лупило, так і буде лупити по мирняку, а ви йому дайте спокій для законних воєнних цілей. І поведеться ж зєчмо.
09.08.2025 21:26 Відповісти
А на морі ж такі баталії ідуть, що ні з чим не зрівняти... от пуйло дає.
09.08.2025 21:28 Відповісти
Уявляю те обмеження: москалі стріляють, Україна - не стріляє, бо якраз обмежена
09.08.2025 21:34 Відповісти
Припинення вогню на морі та у повітрі вигідне тільки *****.
Бо на морі квцапи вже злилися, а з повітря прилітає по їхнім НПЗ.
09.08.2025 21:52 Відповісти
З моря теж!
09.08.2025 22:07 Відповісти
Щось мені це нагадує так зване "розведення" імені найвеличнішого: коли наші відходять в чисте поле, а ті території і фортифікації, що були побудовані при "баризі", займають рашисти. Так буде і тут: провокація з боку московитів (або обстріл самих себе) і удар у відповідь на таке "порушення" перемир'я?
09.08.2025 21:55 Відповісти
«Обмежене припинення вогню»це як?
Вони стрілятимуть,а ми будемо тільки ховатися від куль?
Все якісь терміни вигадують...
09.08.2025 22:02 Відповісти
Таким "перемир'ям' досягаються дві мети.
1 Обнулити переваги ЗСУ
2 Накопичити засоби майбутнього масованого удару
09.08.2025 22:10 Відповісти
 
 