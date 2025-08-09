ЄС підтримуватиме мирні перемовини, на яких Україна зможе ухвалювати незалежні рішення, - Єврокомісія

Європейський Союз готовий підтримувати мирні перемовини, в межах яких Україна може ухвалювати самостійні незалежні рішення.

Про це заявила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"ЄС продовжує підтримувати мирні переговори щодо припинення військової агресії Росії за столом переговорів, в яких Україна може приймати незалежні суверенні рішення, які ЄС підтримуватиме", - -аявила представниця Єврокомісії.

Подеста також повідомила, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн "спілкувалася з лідерами ЄС у рамках підготовки до зустрічі між представниками Великої Британії, Європи, України та США, яка відбудеться сьогодні вдень".

Вона додала, що фон дер Ляєн підтримуватиме з ними регулярний зв'язок за результатами зустрічі.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

