ЄС підтримуватиме мирні перемовини, на яких Україна зможе ухвалювати незалежні рішення, - Єврокомісія
Європейський Союз готовий підтримувати мирні перемовини, в межах яких Україна може ухвалювати самостійні незалежні рішення.
Про це заявила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"ЄС продовжує підтримувати мирні переговори щодо припинення військової агресії Росії за столом переговорів, в яких Україна може приймати незалежні суверенні рішення, які ЄС підтримуватиме", - -аявила представниця Єврокомісії.
Подеста також повідомила, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн "спілкувалася з лідерами ЄС у рамках підготовки до зустрічі між представниками Великої Британії, Європи, України та США, яка відбудеться сьогодні вдень".
Вона додала, що фон дер Ляєн підтримуватиме з ними регулярний зв'язок за результатами зустрічі.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.
"Не можна розпочинати процес, поступаючись територією в розпалі бойових дій", - заявив один зі співрозмовників видання.
Додатково цей план передбачає, що будь-які територіальні поступки Києва повинні бути підкріплені залізними гарантіями безпеки - зокрема потенційним членством України в НАТО, йдеться в матеріалі.
Мета плану, кажуть джерела WSJ, полягає в тому, щоб Європа з Україною встановили спільну червону лінію, яка повинна застосовуватися до будь-яких потенційних переговорів з Росією.
Крім того, європейські представники сказали посадовцям США, що майбутнє України не може обговорюватися без України і що Європа продовжуватиме надавати Україні зброю та кошти незалежно від позиції США, розповіло WSJ одне з джерел.