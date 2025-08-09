Майбутнє України не може вирішуватися без українців, - Макрон (оновлено)
Президент Франції Емманюель Макрон наполягає на тому, що жодних рішень щодо України без участі України ухвалювати не можна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Майбутнє України не може бути вирішене без українців", - наголосив він.
"Ми залишаємося рішучими у підтримці України, працюючи в дусі єдності та спираючись на роботу, розпочату в межах "коаліції рішучих". Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку", - написав Макрон у соцмережі Х.
За його словами, Європа також повинна брати участь у мирному врегулюванні в Україні, "оскільки це стосується їхньої безпеки".
"Я продовжуватиму тісно координувати свої дії з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами", - резюмував Макрон.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 9 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.
Собрались на совєт,
Європейськая маліна
Трампу сказала НЄТ !
.
Оце і стане підсумком правління Зеленського і його партії.
https://www.facebook.com/polina.koloskova.33/posts/pfbid02RYWSrSZytrPqAX6BgeyXptqETMBNw1SNF1wnSMwK1zYJXGUvMifDSVUpvn4V8wBpl?__cft__[0]=AZVwGz7L806GL8kKQ7KAUYKxbqwE148T6yiSlaqZojWNibOWN7-3Ii7xreu2fhiARpWdQ99oFPLsJ6SeuqOcXS2uqc3pnDsAYi3iC6bRhiOTDuGqagW1ROXNdcnFLDRf-XZwn8AMhHK6-ARO1mxSJNl05sul5SMNbSaOBHyOQAzwmzP4lBJwV0WMfKT44RsBd9ONrTKQXp-VPujD-H8d2a1mcbsxCCuDFvwnsNEwGocP1A&__tn__=%2CO%2CP-y-R 21 ч. ·
Дивно....А шість років тому сміливий, зухвалий і як пронос різкий воваЗе жбурляв в обличчя звинувачення Порошенку в незакінченій війні. Казав, що помер би в Криму, але не здав!
Вова, їдь уже в Крим, помирати, заїбав
(с) Таня Адамс
А "зрадницькі Минські угоди" як раз передбачали повернення Україною всього Донбасу і вивід всіх російських військ.
А "харошиє стамбульськіє" передбачають згоду Зе на фактичну віддачу путлєру 4х областей України. Поки що - чотирьох.
Ну що, 73% зебілів, гірше не стало...Як вам країна мрій зермакакі, подобається? Головне ж - аби не Порошенко, погано вам дуже жилося в вільної, демократичної, незалежної Україні.
Ви просто знищили країну, і навіть не зрозуміли це.
віддати кількасот тисячні міста за 6 (шість !!!!) днів.
скажіть йому хтось, що Краматорськ це не біля Гази, там моря немає, Рівьєру не забудуєш.
девелопер і в пеклі буде печі на замовлення чортів будувати
.
воно й так шепелявить !
.
Це неприємно дуже, але як казав один персонаж "маємо те що маємо".
трудно не согласиться, но есть один нюанс - украинцы сами с собой не рахуються, иначе как объяснить многолетнюю зе-клоунаду на всех уровнях власти и в организации текущих процессов, кто выбрал найвеличнишого лидора?
І тут базу дають.
А що робити коли самі українці не бажають захищати Україну не кажуть..
Я скажу- не прийшов в ТЦК-блок на рахунки і на право управляти авто..
Цього досить. і не потрібно ніяких силових методів.
"Не можна розпочинати процес, поступаючись територією в розпалі бойових дій", - заявив один зі співрозмовників видання.
Додатково цей план передбачає, що будь-які територіальні поступки Києва повинні бути підкріплені залізними гарантіями безпеки - зокрема потенційним членством України в НАТО, йдеться в матеріалі.
Мета плану, кажуть джерела WSJ, полягає в тому, щоб Європа з Україною встановили спільну червону лінію, яка повинна застосовуватися до будь-яких потенційних переговорів з Росією.
Крім того, європейські представники сказали посадовцям США, що майбутнє України не може обговорюватися без України і що Європа продовжуватиме надавати Україні зброю та кошти незалежно від позиції США, розповіло WSJ одне з джерел.