Майбутнє України не може вирішуватися без українців, - Макрон (оновлено)

Президент Франції Емманюель Макрон наполягає на тому, що жодних рішень щодо України без участі України ухвалювати не можна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Майбутнє України не може бути вирішене без українців", - наголосив він.

"Ми залишаємося рішучими у підтримці України, працюючи в дусі єдності та спираючись на роботу, розпочату в межах "коаліції рішучих". Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку", - написав Макрон у соцмережі Х.

Також читайте: Якщо РФ та Україна проведуть мирні перемовини, підуть на поступки, вони більше ніколи не воюватимуть, - Лукашенко

За його словами, Європа також повинна брати участь у мирному врегулюванні в Україні, "оскільки це стосується їхньої безпеки".

"Я продовжуватиму тісно координувати свої дії з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами", - резюмував Макрон.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 9 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.