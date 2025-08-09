УКР
Майбутнє України не може вирішуватися без українців, - Макрон (оновлено)

Європа має відкинути залежність від США, заявив Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон наполягає на тому, що жодних рішень щодо України без участі України ухвалювати не можна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Майбутнє України не може бути вирішене без українців", - наголосив він.

"Ми залишаємося рішучими у підтримці України, працюючи в дусі єдності та спираючись на роботу, розпочату в межах "коаліції рішучих". Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку", - написав Макрон у соцмережі Х.

Також читайте: Якщо РФ та Україна проведуть мирні перемовини, підуть на поступки, вони більше ніколи не воюватимуть, - Лукашенко

За його словами, Європа також повинна брати участь у мирному врегулюванні в Україні, "оскільки це стосується їхньої безпеки".

"Я продовжуватиму тісно координувати свої дії з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами", - резюмував Макрон.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 9 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. 

Макрон Емманюель (1560) переговори з Росією (1367)


нічого про Україну без України !
09.08.2025 18:07
США це світові виродки останні принаймні років 30. Забрати ЯЗ, хіхікати і сказати що "не парьтесь захистимо", потім те саме з копалинами і тд
09.08.2025 18:18
https://www.facebook.com/polina.koloskova.33?__cft__[0]=AZVwGz7L806GL8kKQ7KAUYKxbqwE148T6yiSlaqZojWNibOWN7-3Ii7xreu2fhiARpWdQ99oFPLsJ6SeuqOcXS2uqc3pnDsAYi3iC6bRhiOTDuGqagW1ROXNdcnFLDRf-XZwn8AMhHK6-ARO1mxSJNl05sul5SMNbSaOBHyOQAzwmzP4lBJwV0WMfKT44RsBd9ONrTKQXp-VPujD-H8d2a1mcbsxCCuDFvwnsNEwGocP1A&__tn__=-UC%2CP-y-R Polina Koloskova

https://www.facebook.com/polina.koloskova.33/posts/pfbid02RYWSrSZytrPqAX6BgeyXptqETMBNw1SNF1wnSMwK1zYJXGUvMifDSVUpvn4V8wBpl?__cft__[0]=AZVwGz7L806GL8kKQ7KAUYKxbqwE148T6yiSlaqZojWNibOWN7-3Ii7xreu2fhiARpWdQ99oFPLsJ6SeuqOcXS2uqc3pnDsAYi3iC6bRhiOTDuGqagW1ROXNdcnFLDRf-XZwn8AMhHK6-ARO1mxSJNl05sul5SMNbSaOBHyOQAzwmzP4lBJwV0WMfKT44RsBd9ONrTKQXp-VPujD-H8d2a1mcbsxCCuDFvwnsNEwGocP1A&__tn__=%2CO%2CP-y-R 21 ч. ·

Дивно....А шість років тому сміливий, зухвалий і як пронос різкий воваЗе жбурляв в обличчя звинувачення Порошенку в незакінченій війні. Казав, що помер би в Криму, але не здав!

Вова, їдь уже в Крим, помирати, заїбав

(с) Таня Адамс

А "зрадницькі Минські угоди" як раз передбачали повернення Україною всього Донбасу і вивід всіх російських військ.

А "харошиє стамбульськіє" передбачають згоду Зе на фактичну віддачу путлєру 4х областей України. Поки що - чотирьох.

Ну що, 73% зебілів, гірше не стало...Як вам країна мрій зермакакі, подобається? Головне ж - аби не Порошенко, погано вам дуже жилося в вільної, демократичної, незалежної Україні.

Ви просто знищили країну, і навіть не зрозуміли це.
09.08.2025 18:38
нічого про Україну без України !
09.08.2025 18:07
Україна максимум отримає
«крихітні ділянки» прикордонних територій із буферної зони у Сумській та Харківській областях - CNN
09.08.2025 18:11
Європейськая маліна
Собрались на совєт,
Європейськая маліна
Трампу сказала НЄТ !

.
09.08.2025 18:17
Так було при ''баризі'', в при Боневтіку питання про Україну давно вирішують без України. Все, що робить Верховний чомусь по закінченню йде проти України.
09.08.2025 19:51
Він же ваш вирок. (
09.08.2025 20:17
Притому, що Європа без українців вирішила, що Україна буде прикривати їхні сраки від кацапів. А в цей час вони катаються по самітах, розповідають про підтримку, планують переозброєння, торгують з кацапами. Коротше займаються всім, крім ефективної і масштабної допомоги.
09.08.2025 18:08
Зе нам теж Європа...?
09.08.2025 18:54
Подивімося на результати і порівняймо: станом на 2019 рік було окуповано 7% території України, скільки зараз?
Оце і стане підсумком правління Зеленського і його партії.
09.08.2025 18:10
09.08.2025 18:38
Деякі ще й тепер не розуміють. Саілкувався, все оде що з деревами говорити.
09.08.2025 20:20
Отже,трамона ************* чекає трах)
09.08.2025 18:10
так це ж треба було придумати Трампу -
віддати кількасот тисячні міста за 6 (шість !!!!) днів.

скажіть йому хтось, що Краматорськ це не біля Гази, там моря немає, Рівьєру не забудуєш.

девелопер і в пеклі буде печі на замовлення чортів будувати

.
09.08.2025 18:23
А в новітній історії знаю єдиний випадок передачі москалям без бою мільйонних міст разом з населенням - це бєларусь((
показати весь коментар
США це світові виродки останні принаймні років 30. Забрати ЯЗ, хіхікати і сказати що "не парьтесь захистимо", потім те саме з копалинами і тд
09.08.2025 18:18
А я думав, що ядерну зброю росія забрала...
показати весь коментар
НІ! Ініцатором була США, все продвигали США, і ПРОПОЗИЦИЯ США була здати все в РФ. Саме США з ідеєю "не розповзання" захотіла щоб все було в РФ
09.08.2025 19:08
Леонід Кравчук міг не знати про масове вивезення тактичної ядерної зброї з території України. Колишній міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко заявляв, що у 1992 році Верховна Рада заборонила вивозити тактичну ядерну зброю, але Росія зробила це без узгодження з українською владою.
показати весь коментар
09.08.2025 19:17
09.08.2025 18:20
Це до Трампа
09.08.2025 18:20
09.08.2025 18:28
Українці вже вирішили, війна буде закінчена тільки тоді коли будуть знищені кілька мільйонів кацапів та звільнені усі українські території!
09.08.2025 18:28
не знущайтеся з кацапоїда !

воно й так шепелявить !

.
09.08.2025 19:03
Правильні заяви - добре. Але є чуйка, що путін хоче примусити робити референдум. Ви розумієте, що будуть прислані омериканські спостерігачі. І раптом можуть вилізти дуже неприємні речі. У нас же бабушкі путіна до цих пір живі ще.
показати весь коментар
09.08.2025 18:29
Знайомому військовому,ще перед повномаштабкою в Маріуполі говорили " зачєм ви сюда прішлі,мі ждєм рускіх". І це не одиничний випадок, він був дуже засмученим... Тому вірю вам.
Це неприємно дуже, але як казав один персонаж "маємо те що маємо".
09.08.2025 18:46
в НАТО українців не беруть і не збираються це робити, а це була б чудова гарантія для майбутнього миру. Усім вигідно, щоб війна в Україні тривала як можна довше, щоб росія навоювалася саме тут, а не ще кудись полізла. Вигідна усім така ситуація, крім людей, які живуть в Україні, але їх давно уже ніхто нічого не запитує, з ними ніхто не рахується. Клоунада набридла.
показати весь коментар
"з ними ніхто не рахується"

трудно не согласиться, но есть один нюанс - украинцы сами с собой не рахуються, иначе как объяснить многолетнюю зе-клоунаду на всех уровнях власти и в организации текущих процессов, кто выбрал найвеличнишого лидора?
09.08.2025 18:57
09.08.2025 18:49
Якщо Україна не вистоє - ***** попреться до ЕС
09.08.2025 18:50
А Ви особисто повірили, що Україна вистоїть при керівництві шобли- хуцпи, які замість фінансування ЗСУ тирять звідти мільярдами і втікають. Вам хіба не вистачає останні приклади корупції при Ще його бізнес- партнерів і оточення міндічів, штурми та чернишових? Вони натрапили десятки мільярдів і вільно поїхали- мінливі до Ізраїлю, а шурма до Німеччини.
показати весь коментар
Йомайо!
І тут базу дають.
А що робити коли самі українці не бажають захищати Україну не кажуть..
Я скажу- не прийшов в ТЦК-блок на рахунки і на право управляти авто..
Цього досить. і не потрібно ніяких силових методів.
09.08.2025 19:17
це не твойо
09.08.2025 19:21
Пропозиція Києва та союзників передбачає обовʼязкове припинення вогню перед будь-якими іншими кроками, а також будь-який "обмін територіями" лише на взаємній основі - тобто якщо Україна виведе свої війська з деяких регіонів, Росія повинна вивести свої з інших, пише WSJ.
"Не можна розпочинати процес, поступаючись територією в розпалі бойових дій", - заявив один зі співрозмовників видання.
Додатково цей план передбачає, що будь-які територіальні поступки Києва повинні бути підкріплені залізними гарантіями безпеки - зокрема потенційним членством України в НАТО, йдеться в матеріалі.
Мета плану, кажуть джерела WSJ, полягає в тому, щоб Європа з Україною встановили спільну червону лінію, яка повинна застосовуватися до будь-яких потенційних переговорів з Росією.
Крім того, європейські представники сказали посадовцям США, що майбутнє України не може обговорюватися без України і що Європа продовжуватиме надавати Україні зброю та кошти незалежно від позиції США, розповіло WSJ одне з джерел.
09.08.2025 19:19
 
 