Зеленський та Макрон обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації: Важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз
Сьогодні, 9 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдячний за підтримку. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації", - наголосив він.
"Україна, Франція, всі партнери готові працювати максимально продуктивно заради реального миру. Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібні справжнє закінчення війни та надійні основи безпеки для України й інших європейських націй", - додає Зеленський.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.
Топ коментарі
+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар09.08.2025 15:30 Відповісти Посилання
+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар09.08.2025 15:34 Відповісти Посилання
+1 Angelina
показати весь коментар09.08.2025 15:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За ним - як за бетонною стіною!
(зітхає з полегшенням та часто-часто хреститься)
Цікаво, а що саме він мав на увазі? Невже його обманули в Омані? Надулі?