Новини Відносини Зеленського та Макрона
Зеленський та Макрон обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації: Важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз

Зеленський говорив з Макроном про Міражі

Сьогодні, 9 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний за підтримку. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації", - наголосив він.

Зеленський провів розмову з прем'єром Естонії Міхалом: Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі

"Україна, Франція, всі партнери готові працювати максимально продуктивно заради реального миру. Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібні справжнє закінчення війни та надійні основи безпеки для України й інших європейських націй", - додає Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Зеленський Володимир Макрон Емманюель


Як це здати Слов'янськ, Краматорськ і тд? Туди ж зразу зайдуть бур'яти і всіх згвалтують? Вони що там тю-тю? Зеля ж гарант чи хто? Люди кріпосні чи як? Не буде такого ніколи.
09.08.2025 15:30 Відповісти
У нас був шанс закінчити всю цю ****** раз і на завжди. Був девятамая 2025. Треба було все шо летить, пердить, та вибухає відправити на парад і знищити ***** та його дружаню Всунь дзунь Пиня. І пох на наслідки. Да хай бикацапиі ядерку застосували. Нічого страшного.
09.08.2025 15:34 Відповісти
Макрон не дасть обманути. Він спеціаліст. Дійсно професійний політик. Бог зна з ким живе і світ навкруг пальця обвів. Уважуха.
09.08.2025 15:25 Відповісти
