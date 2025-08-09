Зеленський та Макрон обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації: Важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз

Сьогодні, 9 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний за підтримку. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації", - наголосив він.

Також читайте: Зеленський провів розмову з прем’єром Естонії Міхалом: Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі

"Україна, Франція, всі партнери готові працювати максимально продуктивно заради реального миру. Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібні справжнє закінчення війни та надійні основи безпеки для України й інших європейських націй", - додає Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.