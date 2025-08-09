УКР
Зеленський провів розмову з прем’єром Естонії Міхалом: Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі

Зеленський поговорив з прем’єром Естонії Міхалом

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

Як зазначається, президент подякував Естонії за підтримку. Також він поінформував про дипломатичну роботу України з партнерами для закінчення війни та гарантування спільної безпеки.
"Поділяємо думку, що рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі. Обговорили також справи на рівні Євросоюзу, зокрема ситуацію в перемовинах щодо вступу України у Євросоюз", - зазначив Зеленський.

Він наголосив на важливості принципової позиції Естонії щодо справедливих умов руху у Євросоюз для України та Молдови.

"Не може бути розділень та несправедливості на цьому шляху. Єдність має працювати. Дякую!" - додав президент.

Зі Світових воїн перша і друга починалися з дерибану земель за рахунок слов'янських народів ( балкани, чехія-словакія, Карпатська Русь, пнр🇵🇱 тощо... ). Як бачите Третя Світова те саме робить..
показати весь коментар
09.08.2025 14:55 Відповісти
Колись Атилла розгромив Римську імперію

«И сейчас современные историки всего мира принижают историю всего скифского-славянского, что бы за счет их возвеличить свою историю, ибо были исторические моменты, когда Европой правили скифы-славяне. А это их сильно унижает и бесит.»

Меч Арея, Аттіла і битва на Каталаунських полях.

https://youtu.be/FxtmX0ZsBWg?si=yFg921PUt6L2EBvR

Ця історія виглядає логічно, і пояснює, чому вічно голодний Рим ходив аж на Британію, а не "освоїл" наші засіяні поля, і не забрав коней, яких розводили на наших землях, крім всіх інших вигод.
показати весь коментар
09.08.2025 15:05 Відповісти
Естонія колись тєж постраждала від договорняка Сталіна з гитлером
показати весь коментар
09.08.2025 14:56 Відповісти
 
 