Зеленський провів розмову з прем’єром Естонії Міхалом: Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

Як зазначається, президент подякував Естонії за підтримку. Також він поінформував про дипломатичну роботу України з партнерами для закінчення війни та гарантування спільної безпеки.

"Поділяємо думку, що рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі. Обговорили також справи на рівні Євросоюзу, зокрема ситуацію в перемовинах щодо вступу України у Євросоюз", - зазначив Зеленський.

Він наголосив на важливості принципової позиції Естонії щодо справедливих умов руху у Євросоюз для України та Молдови.

"Не може бути розділень та несправедливості на цьому шляху. Єдність має працювати. Дякую!" - додав президент.

