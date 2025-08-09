Зеленський провів розмову з прем’єром Естонії Міхалом: Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі
Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.
Як зазначається, президент подякував Естонії за підтримку. Також він поінформував про дипломатичну роботу України з партнерами для закінчення війни та гарантування спільної безпеки.
"Поділяємо думку, що рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі. Обговорили також справи на рівні Євросоюзу, зокрема ситуацію в перемовинах щодо вступу України у Євросоюз", - зазначив Зеленський.
Він наголосив на важливості принципової позиції Естонії щодо справедливих умов руху у Євросоюз для України та Молдови.
"Не може бути розділень та несправедливості на цьому шляху. Єдність має працювати. Дякую!" - додав президент.
