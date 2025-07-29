Дороги, залізниця та мости Європи не придатні для швидкого переміщення танків, військ і озброєння у разі війни з Росією, - транспортний комісар ЄС Цицикостас

Глава транспортного відомства ЄС Апостолос Цицикостас заявив, що для підвищення військової мобільності необхідно модернізувати транспортну інфраструктуру Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Він зазначив, що якщо танки НАТО доведеться залучити для відповіді на вторгнення російських військ через східний кордон ЄС, вони застрягнуть у тунелях, спричинять обвал мостів і загрузнуть у прикордонних процедурах.

"У нас є старі мости, які потребують модернізації. У нас є вузькі мости, які потрібно розширити. І у нас є неіснуючі мости, які потрібно побудувати", - сказав Цицикостас.

Комісар додав, що неможливо захистити континент, якщо європейські армії не зможуть швидко пересуватися.

"Реальність сьогодні така, що якщо ми хочемо перекинути військову техніку і війська із західної частини Європи на східну, це займе тижні, а в деяких випадках і місяці", - зазначив він.

Більшість наявної інфраструктури в ЄС не розрахована на переміщення військ. Наприклад, вантажівки на європейських дорогах зазвичай важать до 40 тонн, тоді як маса танка може сягати 70 тонн.

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ЄС розробляє стратегію, яка дозволить військам реагувати на напад протягом кількох годин або, щонайбільше, кількох днів, модернізуючи 500 інфраструктурних об’єктів уздовж чотирьох військових коридорів, що пролягають континентом. Ці проєкти, узгоджені з НАТО та військовим командуванням Альянсу, залишаються засекреченими з міркувань безпеки.

Також Брюссель планує спростити бюрократичні процедури, щоб уникнути "застрягання танків у паперовій тяганині" під час перетину кордону.

Стратегія, яку очільник транспортного відомства ЄС представить пізніше цього року, є частиною ширших заходів з підготовки до можливої війни на континенті — на тлі попереджень про можливу ширшу конфронтацію з Москвою і запланованого скорочення американської присутності в Європі.

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