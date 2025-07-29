УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14075 відвідувачів онлайн
Новини Безпека Європи Загроза агресії РФ для Європи
1 054 18

Дороги, залізниця та мости Європи не придатні для швидкого переміщення танків, військ і озброєння у разі війни з Росією, - транспортний комісар ЄС Цицикостас

Європейські дороги та залізниці непридатні для війни з Росією

Глава транспортного відомства ЄС Апостолос Цицикостас заявив,  що для підвищення військової мобільності  необхідно модернізувати транспортну інфраструктуру Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Він зазначив, що якщо танки НАТО доведеться залучити для відповіді на вторгнення російських військ через східний кордон ЄС, вони застрягнуть у тунелях, спричинять обвал мостів і загрузнуть у прикордонних процедурах.

"У нас є старі мости, які потребують модернізації. У нас є вузькі мости, які потрібно розширити. І у нас є неіснуючі мости, які потрібно побудувати", - сказав Цицикостас.

Комісар додав, що неможливо захистити континент, якщо європейські армії не зможуть швидко пересуватися.

"Реальність сьогодні така, що якщо ми хочемо перекинути військову техніку і війська із західної частини Європи на східну, це займе тижні, а в деяких випадках і місяці", - зазначив він.

Більшість наявної інфраструктури в ЄС не розрахована на переміщення військ. Наприклад, вантажівки на європейських дорогах зазвичай важать до 40 тонн, тоді як маса танка може сягати 70 тонн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва посилює ППО на кордоні з Білоруссю після інцидентів із дронами

ЄС розробляє стратегію, яка дозволить військам реагувати на напад протягом кількох годин або, щонайбільше, кількох днів, модернізуючи 500 інфраструктурних об’єктів уздовж чотирьох військових коридорів, що пролягають континентом. Ці проєкти, узгоджені з НАТО та військовим командуванням Альянсу, залишаються засекреченими з міркувань безпеки.

Також Брюссель планує спростити бюрократичні процедури, щоб уникнути "застрягання танків у паперовій тяганині" під час перетину кордону.

Стратегія, яку очільник транспортного відомства ЄС представить пізніше цього року, є частиною ширших заходів з підготовки до можливої війни на континенті — на тлі попереджень про можливу ширшу конфронтацію з Москвою і запланованого скорочення американської присутності в Європі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпека всієї Європи залежить від результату війни Росії проти України, - прем’єр Естонії Міхал

Автор: 

війна (1452) Європа (1926) росія (66902) Євросоюз (13941)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
А скільки було патетичних речей висловлено в той бік.
Скільки разів мені ще малому розповідали що прийдуть.
Прийде "агресивний блок НАТО"
і забере у юного піонера шмат хліба посипаний цукром(((.
А у них навіть зараз ні мостів немає, та і тунелі завузькі
показати весь коментар
29.07.2025 12:13 Відповісти
+2
Путин не на того напал.
показати весь коментар
29.07.2025 12:15 Відповісти
+1
давно пора було це робити ! Ще з 14 року ,коли фрау меркель здала Крим кремлю , та розвалила стратегічну військову індустрію ,по всій Німеччині !
показати весь коментар
29.07.2025 12:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
давно пора було це робити ! Ще з 14 року ,коли фрау меркель здала Крим кремлю , та розвалила стратегічну військову індустрію ,по всій Німеччині !
показати весь коментар
29.07.2025 12:04 Відповісти
Це все печально!
А можно ж не скиглити!! А планувати по *********!!
На свой території ( в обороні) Байрактари і НЛОУ . на захопленій ворогом - дрони протестовані ВСУ.
Зараз є купа альтернатив танковим колонам. Дрони зрівняли шанси між якісними Нато-танками та т24/агмата/ т90 "Подрив"
показати весь коментар
29.07.2025 12:07 Відповісти
" т34 "
показати весь коментар
29.07.2025 12:11 Відповісти
Треба починати "Велике будівництво".
показати весь коментар
29.07.2025 12:10 Відповісти
Хіба мальчікі в трусіках можуть напасти? "Вони ж теж люди"... ©
показати весь коментар
29.07.2025 12:12 Відповісти
та там такі шикарні дороги що тут та в рашці ніхто не бачив
показати весь коментар
29.07.2025 12:12 Відповісти
Виявилось що мости і акведуки лише для не тяжких машин(
показати весь коментар
29.07.2025 12:15 Відповісти
А чи для танків ті дороги будувались?
показати весь коментар
29.07.2025 12:34 Відповісти
А скільки було патетичних речей висловлено в той бік.
Скільки разів мені ще малому розповідали що прийдуть.
Прийде "агресивний блок НАТО"
і забере у юного піонера шмат хліба посипаний цукром(((.
А у них навіть зараз ні мостів немає, та і тунелі завузькі
показати весь коментар
29.07.2025 12:13 Відповісти
Путин не на того напал.
показати весь коментар
29.07.2025 12:15 Відповісти
Що є іще одним підтвердженням, що він -- ідіот.
показати весь коментар
29.07.2025 12:30 Відповісти
Є щє банально вертольоти.
******** засіб як логістики, і перевіз піхоти і знищення цілей ( з вертушки наприклад ПТУР можно на десятки кілометрів запускати)
показати весь коментар
29.07.2025 12:25 Відповісти
Ooops! Тобто -- ой!
показати весь коментар
29.07.2025 12:32 Відповісти
Танку не треба асфальту)
показати весь коментар
29.07.2025 12:36 Відповісти
не є фанатом насильства взагалі та совка в цілому, але я собі уявляю умовного такого цицикостаса, який скажемо в лютому 1941 році десь на виступі на заводі червоний черевик вигукує - ми товарищі готові до війни, але не готові, тому що в нас літаків бракує, танки нащі говняні і так далі...деб той тітікакіс опинився за 5 хвилин? ..а тут йому ще й і опладувати стануть - правду висвіьлює, правду (такі тепер часи, така вона демократія)..підготовка до війни йде аж кущї ломляться..такой себе ціцікакіс)
показати весь коментар
29.07.2025 12:37 Відповісти
усьо здавайтесь
показати весь коментар
29.07.2025 12:40 Відповісти
Оо проснулись вівці!Три роки ви шо робили??розказували що не потрібно провокувати куйла,давали зброї піпеточними дозами,і якось буде може розсосеться,шо там та Україна то ж не ваша війна!Ви навіть срані безпілотники не збиваєте,хоча це ж ваша безпека,і далі надієтесь на сша і трампушку,що за вас хтось повоює і якось завалить куйла!Ви думаєте Україна ще скільки має тримати орду дикарів і ганібалів???Ви суки не хотіли в перший рік війни пожертвувати трохи своїм комфортом на півроку,обваливши ціни на нафту,а давали час куйлу знайти шляхи обходу і пристосування,тепер маньяк пристусувався і лізе далі,і свалу в нього немає бо це його життя,і поки його не завалять доти його орки будуть вбивати!
показати весь коментар
29.07.2025 12:46 Відповісти
 
 